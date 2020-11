Landkreis bestätigt: Corona-Fall in Hahnemannschule - Auch Pflegeheim in Aken betroffen

Köthen -

In Köthen befindet sich nach einem Corona-Fall bei einer Lehrerin eine ganze Schulklasse in Quarantäne. Das teilt der Landkreis Anhalt-Bitterfeld am Mittwoch mit.

In den vergangenen Tagen war eine Lehrerin an der Förderschule „Dr. Samuel Hahnemann“ positiv getestet worden. Die entsprechende Schulklasse wurde in Quarantäne geschickt und Abstriche gefertigt - die Ergebnisse liegen aber noch nicht vor.

Erst am Dienstag hatte der Landkreis mitgeteilt, dass sich zwei Klassen der Freien Schule Anhalt nach einem Corona-Fall bei einer Schülerin in Quarantäne befinden.

Hinzu kommen rückwirkend vier Bewohner aus dem AWO-Wohnheim in Aken. Ein Bewohner war am Sonntag positiv auf das Corona-Virus getestet worden, nach Abstrichen bei weiteren Bewohnern wurden drei weitere Infektionen festgestellt. Das Gesundheitsamt hat nun einen Besucherstopp für die Einrichtung ausgesprochen.

Der wichtige Sieben-Tage-Inzidenzwert dürfte damit deutlich über dem kritischen Wert von 35 liegen

Zudem wurden insgesamt 29 neue Infektionen innerhalb eines Tages mit dem neuartigen Corona-Virus für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld gemeldet.

Der wichtige Sieben-Tage-Inzidenzwert dürfte damit deutlich über dem kritischen Wert von 35 und wahrscheinlich auch über 50 liegen. Eine genau Angabe dazu kann aufgrund einer technischen Störung beim Robert-Koch-Institut derzeit aber nicht gemacht werden. Allerdings lag er am Dienstag (Stand 3.11.2020, 0 Uhr) bereits bei 33,4.

Bei den neuen Fällen handelt es sich laut Kreissprecher Udo Pawelczyk um drei Frauen und zwei Männer aus Köthen, zwei Frauen und drei Männer aus Bitterfeld-Wolfen, drei Frauen und zwei Männer aus Aken, fünf Frauen und zwei Männer aus Zerbst, einen Mann aus Sandersdorf-Brehna, eine Frau und zwei Männer aus Zörbig, eine Frau und einen Mann aus Muldestausee sowie einen Mann aus Raguhn-Jeßnitz.

Mehrere Standorte der Kreisverwaltung schließen für Besucher

Aufgrund der Steigenden Fall-Zahlen kündigt die Kreisverwaltung an ab Donnerstag an den Standorten in Köthen, Bitterfeld und Zerbst für den Publikumsverkehr zu schließen. Die Verwaltungen sind aber weiterhin telefonisch erreichbar.

Köthen: 03496 – 60 1892

Bitterfeld: 03493 – 341 317

Zerbst: 03923 – 70 2222 bis 2226

Auch das Bürgeramt in Zerbst sowie die dortige Kfz-Zulassungsstelle sind geschlossen. Termine können aber telefonisch unter 03923 – 70 2225 und 2226 vereinbart werden.

Ab Montag soll dann auch die Kreisverwaltung selbst geschlossen werden. (mz)