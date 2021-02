Einige Teile fehlen: Was die Restauration der Köthener Hygieia so anspruchsvoll macht

Köthen -

Ulrich Weidauer hat ein kniffliges Puzzle vor sich. Circa 20 dunkelgraue Teile. Einige nur einen Zentimeter groß, andere bis zu zwanzig. Die Teile gehören zur Hygieia, der mittleren Figur des Hahnemann-Lutze-Denkmals in Köthen. Sie wurde im Herbst von Vandalen beschädigt. In seiner Werkstatt in Meerane versucht der Metallrestaurator, den Schaden zu beheben.

„Sie wollten die Figur in einer schnellen Aktion entfernen“, vermutet Ulrich Weidauer, der darüber nur den Kopf schütteln kann. Die Täter haben im Bereich des linken Fußes mit brachialer Gewalt ein großes Loch hineingeschlagen. Rund einen halben Quadratmeter groß.

Sie hatten es vermutlich auf das Material abgesehen. Die Hygieia scheint aus Bronze zu sein. Ein Irrglaube, wie die Vandalen nach einigen Schlägen feststellen mussten. Sie ließen von ihrem Plan ab. Die Hygieia besteht aus Zinkguss.

Durch Schläge haben Figur und Plinthe etliche Dellen bekommen

„Dieses Material ist relativ spät für den Bau figürlicher Plastiken entdeckt worden“, erklärt Ulrich Weidauer. Zinkguss galt lange als Abfallprodukt. Das Material ist billig und lässt sich bei niedrigen Temperaturen schnell schmelzen. Im 19. Jahrhundert - in diese Zeit fällt das Hahnemann-Lutze-Denkmal - wurden viele Plastiken so hergestellt. 1897 wurde das Ensemble, das Heinrich Pohlmann, ein Bildhauer aus Berlin, geschaffen hat, eingeweiht.

„Die äußere Fassung durfte nie wie Zinkguss aussehen“, merkt Ulrich Weidauer an. Die Oberflächen seien deshalb vielfach so lackiert worden als wären die Figuren aus Bronze, um dem billigen Material eine höherwertige Anmutung zu verleihen.

Das wurde der Hygieia in Köthen zum Verhängnis. Der Metallrestaurator aus Meerane muss den Schaden beheben. Was schwierig wird, da einige Teile fehlen. „Das Loch ist so groß. Das wird ein tüchtiges Puzzlespiel werden.“ Durch die Schläge haben Figur und Plinthe - so heißt die Platte, auf der die Hygieia steht - etliche Dellen bekommen. „Das muss alles sorgfältig zurückgedrückt werden“, sagt Ulrich Weidauer. Hinzu kommen entstandene Risse.

Fehlende Stücke werden aus Eins-zu-eins-Abformung gefertigt

Die Löcher, die wegen der fehlenden Teile bleiben, verschließt er zunächst mit Gipsblöcken. Dann kommt die Figur zum Gießer, der eine Gussform der Fläche anfertigt. „In die gießt er frische Zinkschmelze.

Da die Abformung mit Silikon, einem nicht wärmeresistenten Material erfolgt, muss darin noch ein Wachsmodell abgeformt werden, das dann in Sand eingebettet wird. Erhitzt man den Formkasten vor dem Guss, läuft das Wachs heraus und hinterlässt einen Hohlraum für die Zinkschmelze. „Eine Eins-zu-eins-Abformung“, erklärt der Metallrestaurator. Daraus macht er die fehlenden Stücke.

„Was wir machen, muss gut dokumentiert sein“

Zum Schluss bekommt die Hygieia ihre gealterte Bronzeoberfläche zurück. Eine Methode, mit der Ulrich Weidauer durch andere Projekte schon Erfahrung hat. In seiner Werkstatt restauriert er Metall und technisches Kulturgut - vom Silberbesteck bis zur Dampfmaschine.

„Wir arbeiten viel für die Denkmalpflege“, erzählt er. Zu seinen Projekten gehörten unter anderem das Lutherdenkmal in Eisleben sowie der Ringleuchter der Philippuskirche in Leipzig. Oberstes Gebot ist dabei immer, möglichst wenig in die Originalsubstanz einzugreifen.

„Was wir machen, muss gut dokumentiert sein“, erklärt der Metallrestaurator. Damit nachfolgende Generationen nachlesen können, wie die Restaurierung ablief und womit - und diese gegebenenfalls rückgängig machen können. (mz)