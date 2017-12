Didier-Werk in Aken: Die Hoffnung auf eine Lösung bleibt

Aken -

Die Verhandlungen zur Zukunft des Akener Didier-Werkes gehen weiter. Wenn auch über eine Einigungsstelle, informiert Uwe Brandt, der Vorsitzende des Betriebsrates, auf Nachfrage der MZ.

Betriebsrat bemängelt, dass Konzern nicht ernsthaft über Alternativen zur Schließung nachgedacht habe

„Wir hatten den Eindruck, dass die Konzernleitung nur noch über Abfindungen reden will und nicht ernsthaft an einem Sozialplan und Interessenausgleich interessiert ist.“ Und damit an der Zukunft des Werkes in Aken. Deshalb habe man die Gespräche offiziell für gescheitert erklärt.

„Weil wir bei den entscheidenden Themen keine Annäherung bemerkt haben“, begründet Brandt. Man habe vermisst, dass man in Wien, wo die RHI-Konzernzentrale sitzt, ernsthaft über Alternativen zur Schließung des Betriebes nachdenkt.

Werk steht seit Mai still

Seit Mai steht das Werk, in dem feuerfeste Steine für die Stahlindustrie produziert wurden, still. Damals ist zunächst von einem vorübergehenden Zustand die Rede. Werkleiter Heinrich Plötzl erklärt diesen mit einer „bedenklichen Sicherheitssituation in Anlagenteilen“. Die Entscheidung, wie man damit umgehe, obliege der Konzernleitung, heißt es im Mai. Und: Dass man an einer Lösung arbeite.

Kein Verantwortlicher kam aus der Zentrale in Wien nach Aken

Im Oktober lehnt die Leitung des RHI-Konzerns, zu der das Akener Didier-Werk gehört, schließlich die Einladung des Betriebsrates ab. Auf einer Betriebsversammlung sollte sich der Vorstand zur aktuellen Situation äußern. Doch es kommt niemand aus Wien nach Aken.

Stattdessen übernimmt eine Einigungsstelle die Verhandlungen. Ein Arbeitsrichter im Ruhestand leitet sie, informiert Brandt.

RHI widerspricht Betriebsratsvorsitzenden

Auf Nachfrage der MZ erklärt RHI - anders als Uwe Brandt das tut-, dass Betriebsrat und Arbeitgeberseite „einvernehmlich“ zu der Auffassung gekommen seien, „die Verhandlungen im Rahmen eines Einigungsstellenverfahrens weiterzuführen“.

Das erste Treffen Ende November bleibt jedenfalls ohne Ergebnis, erfährt die MZ; ein nächstes ist für Mitte Dezember vereinbart. RHI in Wien informiert, dass „eine verfahrensbeendende Entscheidung“ für Ende Januar 2018 erwartet werde.

Eine Veräußerung an einen Mitbewerber wird ausgeschlossen

Zugleich stehe man mit dem Wirtschaftsministerium in Kontakt. „Hierbei geht es neben der Abklärung von rechtlichen Aspekten der Betriebsstilllegung auch um mögliche künftige Weiternutzungsmöglichkeiten des Betriebsgeländes durch Dritte. Eine Veräußerung an einen Wettbewerber“, heißt es, „wird seitens des Unternehmens jedoch ausgeschlossen.“

Wie man in Aken mit Missfallen vernimmt, gebe es unterdessen Überlegungen, die Akener Produktionskapazität an einen anderen Standort des RHI-Konzerns zu verlagern – und zwar nach Hagen in Westfalen. Aber: „Wenn wir keine Hoffnung hätten, dass es für Aken eine Lösung geben kann, wären wir mit der Konzernleitung nicht mehr in Verhandlung“, äußert Brandt.

Betriebsratsvorsitzender Uwe Brandt: „Tradition darf nicht kaputt gemacht werden“

Ihm sei wichtig, Arbeitsplätze zu erhalten – und zwar in der Region. Niemand wolle Hunderte Kilometer entfernt einen Job annehmen. Derlei Angebote des Konzerns habe es gegeben, sagt Brandt, der die lange Tradition des früheren Magnesit-Werkes Aken mit zuletzt 95 Beschäftigten hervorhebt. Diese Tradition dürfe man „nicht kaputt machen“. (mz)