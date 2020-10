Aus einer anderen Welt: 18-jährigen Akenerin schlüpft in die Rolle fantastischer Wesen

Köthen -

Als Lara Friedrich kürzlich am Elbufer spazierte, sprach sie ein Kanufahrer an und fragte sie lachend, ob sie die „Elfe von Aken“ sei. Denn sie war nicht als Lara, sondern als eines ihrer Alter Egos unterwegs. Sie sah aus wie ein Wesen aus einer anderen Welt.

Lara Friedrich ist eine Cosplayerin. „Cos“ steht dabei für Kostüm und „play“ für Spiel, in den 1980er Jahren hat der Japaner Nobuyuki Takahashi den Begriff geprägt. Es geht darum, entweder das Äußere einer Figur aus der Popkultur nachzubauen oder eine eigene Figur zu erschaffen. Um anschließend die Rolle so gut wie möglich einzunehmen.

Von Anfang an hatte Lara Friedrich Unterstützung von Freunden und Familie

2015 hat alles angefangen. Da war sie mit ihrem Vater auf der Leipziger Buchmesse, die auch ein beliebter Treffpunkt der Szene ist. „Dort habe ich Leute gesehen, die sich verkleidet haben. Die haben mich fasziniert, die sahen aus wie aus einer anderen Welt“, erzählt sie mit leuchtenden Augen. Da war für sie klar: Das will ich auch machen.

Und sie hatte von Anfang an Unterstützung. Eine Freundin habe ihr bei Skizzen geholfen. Ihre Oma sei mit ihr zu Karstadt gefahren, um Stoffe zu besorgen. Opa helfe bei Elektrik, ihr Vater bei filigranen Arbeiten. Und von der Mama habe sie schon als Kind die Begeisterung für fantastische Welten, erzählt sie stolz.

„Ich mache mir immer zuerst Skizzen von den Charakteren, die ich erschaffe“

Inzwischen ist sie versiert. „Ich mache mir immer zuerst Skizzen von den Charakteren, die ich erschaffe“, erklärt sie. Dann fängt sie an zu basteln. Und das nehme viel Zeit in Anspruch. „Die Liebe zum basteln gehört definitiv dazu“, sagt sie.

Sie mache es zwar nicht jeden Tag, aber wenn sie einmal dabei ist, vergehen schnell mal mehrere Stunden, sagt sie. Aktuell interessiere sie sich vor allem für die Jahreszeiten, arbeite mit saisonalen Naturmaterialien. Im Herbst bedeutet das vor allem bunte Blätter, Kastanien und Ähnliches. Im Winter habe sie vor, ein Schneeköniginnen-Kostüm zu kreieren.

Lara Friedrich ist nicht alleine mit ihrem Hobby. Sie spricht von einer „sehr engen, vertrauten Gemeinschaft“, in der man sich gegenseitig austauscht.

In Köthen gründet sich gerade ein Fantasy-Stammtisch zum Austausch von Cosplayern

Und Tipps und Ratschläge gibt. Nicht nur über das Internet, sondern auch vor Ort: In Köthen gründet sich gerade ein Fantasy-Stammtisch, wo sie sich mit anderen Cosplayern, Rollenspielern und Bastlern austauschen kann. Zum Tag der Deutschen Einheit waren sie gemeinsam auf dem Köthener Marktplatz und haben sich dort präsentiert.

Oft wird die junge Frau wohlwollend auf ihre Kostüme angesprochen, aber hauptsächlich von kleinen Kindern oder älteren Menschen.

Die Akenerin hat in diesem Jahr ihr Abitur gemacht

Kurioserweise reagieren junge Menschen deutlich weniger. „Die interessiert das gar nicht so sehr, für die ist das schon normal“, glaubt sie. „Ältere Menschen interessieren sich viel mehr für das, was ich mache, für die ist das etwas Besonderes.“

Die Akenerin hat in diesem Jahr ihr Abitur gemacht. Studieren sei gerade nichts für sie, sagt sie. Dafür möchte sie gerne im kommenden Jahr eine Ausbildung zur Bibliothekarin beginnen. Ihre Liebe zum Lesen hat sie nicht nur zur Fantasy gebracht. Die Ausbildung würde sie am liebsten in Halle oder Leipzig machen, weil es „nicht zu weit weg“ sei. Bis dahin finanziert sie ihr Hobby mit einem Gastronomiejob. Und freut sich auf die nächste Leipziger Buchmesse. (mz)