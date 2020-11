Ex-Polizist: Er sei von einem Bekannten angesprochen worden, ob er was dazu verdienen wolle.

Sein Verteidiger wollte mit dem Gericht einen Deal aushandenln - scheiterte aber.

Dessau -

Er hat nach eigenem Geständnis mit Drogen gehandelt - und war Polizist. Vor dem Landgericht Dessau hat am Mittwoch der Prozess gegen Moritz U. (Name geändert) begonnen. Ebenfalls angeklagt ist Paul R. (Name geändert). Beide Männer sind Mitte 20 und stammen aus dem Osternienburger Land.