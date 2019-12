Wettgeschäfte beim WAZV: Prüfung geht weiter, mindestens 20 Millionen Verlust

Grabo -

Die Prüfung der Derivatgeschäfte, die der Wasser- und Abwasserzweckverband Elbe-Elster-Jessen (WAZV) in der Vergangenheit getätigt hat, ist noch nicht abgeschlossen. Das bestätigten auf Nachfrage der MZ sowohl der Pressesprecher des Landesrechnungshofes, Frank Düsekow, als auch WAZV-Geschäftsführer Thomas Giffey.

Hohe Summe genannt

Der Landesrechnungshof hatte allerdings in seinem Jahresbericht zu 2019 vor einigen Tagen bereits eine Summe genannt: Mindestens 20 Millionen Euro Verlust durch solche Geschäfte habe die bisherige Prüfung des WAZV Elbe-Elster-Jessen ergeben.

In der Kurzfassung für die Presse ist das zwar unter die Überschrift „Verluste aus Zinswetten belasten Gebührenzahler“ gefasst. WAZV-Geschäftsführer Thomas Giffey verweist allerdings auf die ausführliche Fassung, wo die Landesprüfer selbst anmerken, dass diese „ausgewiesenen negativen Marktwerte ... beitragsmäßig nicht automatisch als Verlust oder Schaden zu qualifizieren“ seien.

Vor allem möchte Giffey die Kunden des WAZV beruhigen; „Alles, was mit den Ermittlungen zusammenhängt, darf sich nicht in den Gebühren wiederfinden“, sagt er. Und verweist abermals darauf, dass es der WAZV selbst gewesen sei, der die Experten des Landesrechnungshofes zur Prüfung gebeten habe. Mitte September hatten die Landesprüfer in Grabo ihre Arbeit aufgenommen.

Wie die MZ bereits berichtete, ist laut Giffey gegen die seinerzeit beteiligte Bank Klage erhoben worden und gegen den früheren WAZV-Geschäftsführer eine Feststellungsklage. Beides soll verhindern, dass aufgrund von Verjährungsfristen womöglich Gerichtsverfahren nicht mehr möglich wären.

Wie die MZ aus dem Landesrechnungshof erfuhr, hätten dessen Experten festgestellt, „dass der Verband mindestens 89 Derivatgeschäfte abgeschlossen hat“. In einer Voraberhebung sei vom Graboer Verband „lediglich ein Derivat“ angegeben worden, „ohne dessen Marktwert zu beziffern“, wie Frank Düsekow erklärte. Im Gespräch mit der MZ beteuerte WAZV-Geschäftsführer Thomas Giffey, alles zu unternehmen, um die Hintergründe der Derivatgeschäfte aufklären zu können.

Rechnungshof warnt

Für den Laien sind solche Zins-Swap-Geschäfte schwer zu durchschauen. Der Landesrechnungshof vermutet die fehlende Expertise auch bei den kommunalen Verbänden und rät dem Innenministerium, „ein generelles Spekulationsverbot für kommunale Beteiligungsgesellschaften zu prüfen“. Für Zweckverbände gilt das bereits seit 2018, ergänzt die Landesbehörde zu diesem Punkt. (mz)