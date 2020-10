Klöden -

Nicole Tallowitz läuft durch den Stall und schaut den Ferienkindern bei der Vorbereitung zu. Die 40-Jährige freut es, dass nach Wochen der durch Corona ausgelösten Stille wieder Leben auf der River Valley Ranch in Klöden herrscht. „Als Unternehmer muss man flexibel reagieren. Auf Hochwasser, Dürre oder eine Pandemie“, sagt sie.

Die studierte Betriebswirtschaftlerin ist im vergangenen Jahr in den seit 1993 existierenden Familienbetrieb eingestiegen und bildet mit Mutter Anke Klaubert die „Firmenspitze“. Corona, meinen die beide Frauen, hat zwar wirtschaftlichen Schaden hinterlassen, andererseits sei die Arbeit mit den Tieren nahtlos weitergelaufen. „Zum Glück“, betont Anke Klaubert, „hat uns auf den Weideflächen genug Futter zur Verfügung gestanden. Denn es müssen täglich 38 Pferde versorgt werden.“

Alicia Schmidt sattelt „Corry“ für den bevorstehenden Ausritt. Tominski Foto:

Um wirtschaftlich wieder in die Gänge zu kommen, bietet die Ranch Reiterferien als Tagesangebote bis zehn Personen von 9 bis 16 Uhr an. „Das Angebot gilt für die ersten beiden Ferienwochen“, so Klaubert, die stolz betont, dass nicht nur Mädchen im Sattel sitzen.

Allein unter Mädchen

Maddox Schlobach verbringt zusammen mit Schwester Mailey ein paar Tage auf der Ranch. „Ich bin als Begleitung mit hier. So richtig wohl fühle ich mich unter den ganzen Mädchen nicht“, sagt der Junge aus Klöden, der zumindest mit seinem Pony „Moritz“ super zurechtkommt. Er sei ein ruhiger Typ und gut anzutraben, streicht Schlobach die Vorzüge des Vierbeiners heraus.

Seine achtjährige Schwester gehört zu den Stammgästen der Ranch und ist ein Fan von „Ducky“, auf dessen Rücken sie keine Angst hat. „Ich bin auch schon ein großes Pferd geritten“, erklärt die Grundschülerin, die sich gemeinsam mit Bruder Maddox bereits auf den anstehenden Ostsee-Urlaub freut. Lisa Timplan aus Klöden kommt seit sieben Jahren auf die Ranch und beherrscht Pferdepflege aus dem Effeff. Das innige Verhältnis von Mädchen zu Pferden kann sich die 13-Jährige auch

nicht so richtig erklären. „Es sind eben schöne Tiere.“ Lisa Timplan kratzt die Hufe von „Moni“ aus und erzählt dabei, dass die Stute sehr ruhig ist. Auf ihr kann sie ganz entspannt reiten, selbst Galopp sei kein Problem. Dafür, sagt sie, benötigt das Pferd etwas Anlaufzeit. Der Teenager fühlt sich wohl bei Anke Klaubert und Nicole Tallowitz.

Lisa Timplan macht die Hufe ihres Pferdes „Moni“ sauber. Tominski Foto:

„Wir werden fachlich sehr qualifiziert an die Tiere herangeführt“, so die Sekundarschülerin, die froh über die Corona-Lockerungen ist. Die Zeit ohne Pferde sei nicht so schön gewesen. Alicia Schmidt legt ihrem Vierbeiner „Corry“ den Sattel auf den Rücken. Die 13-Jährige erklärt, dass sie sonst auf „Rocky“ sitzt und sich an das neue Pony erst herantasten muss. „Jedes Tier hat seinen eigenen Kopf.“

Exakter Ablaufplan

Diesen Satz kann Klaubert nur unterstreichen. Es sei für die Kinder nicht immer leicht, die Tiere in Schwung zu bringen. Denn: „Ponys sind sehr verfressen!“ Vor dem Austritt auf den Weinberg in Kleindröben läuft alles exakt nach Plan ab. Der Gang des Stalles wird ausgemistet und gefegt, die Sättel werden nachjustiert, die „Chefetage“ greift im Bedarfsfall korrigierend ein oder legt selbst Hand an.

Ranch-Besitzerin Anke Klaubert (rechts) hilft den Ferienkindern, vor dem Ausritt auf den Weinberg Kleindröben, in den Sattel zu kommen. Thomas Tominski Foto:

Vor dem Gebäude stellen sich die Ferienkinder mit ihren Ponys auf und warten weitere Kommandos ab. „Der Sicherheitsabstand ist gewährleistet“, sagt Klaubert und fügt an, dass es Pferde „nicht ganz so kuschelig mögen“. Nach den letzten Hinweisen von Nicole Tallowitz setzt sich der Trupp in Bewegung. „Je besser alles abgesprochen ist, desto weniger passiert“, ist die Senior-Chefin überzeugt.

Anke Klaubert kommt noch einmal auf Corona zu sprechen. Fest steht: Von März bis Juli ist auf der Ranch keinem die Decke auf den Kopf gefallen. Die Tiere müssen versorgt und für das Westernreiten qualifiziert ausgebildet werden. Zur finanziellen Überbrückung hat sie Soforthilfe beantragt. Nach zwei Jahren Dürre mit schwieriger Futtersuche sei Corona gleich der nächste Schlag ins Kontor gewesen. In einem Familienbetrieb halten jedoch alle zusammen - egal, wie die Krise heißt. (mz)