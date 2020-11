LEDs in Jessen: Langfristig wird Geld gespart

In Jessen sind 38 Prozent der Leuchtpunkte auf LED umgestellt.

Jessen -

Schritt für Schritt läuft die Umrüstung. Immer mehr LED-Leuchtmittel, die Licht mittels Leuchtdioden erzeugen, werden in Straßenlampen im Jessener Stadtgebiet installiert. Immerhin gibt es, wie Bauamtsleiter Steffen Höhne jüngst im Bauausschuss des Stadtrats informierte, in der ganzen Stadt 2.714 Leuchtpunkte. Davon sind inzwischen 38 Prozent auf LED umgestellt.

In diesem Jahr kamen 281 hinzu, und zwar in Grabo, Schweinitz und Jessen. Ende vergangenen Jahres lag die Umstellungsquote bei 28 Prozent. Begonnen hat die Installation von LED-Leuchtmitteln bereits 2016. Der Start wurde damals im Jessener Gewerbepark vollzogen. Seitdem sind etwa 111.000 Euro in dieses Vorhaben geflossen.

Die finanzielle Unterstützung, die dafür vom Energieversorger Envia-M zur Verfügung gestellt wurde, belief sich bislang auf 12.800 Euro. Somit betrugen die Kosten je Leuchtpunkt 104 Euro. Das sei ein niedriger Wert. Denn es war geschätzt worden, dass hierfür 150 Euro zu veranschlagen sind. Aber dank der Förderung und guter Ausschreibungsergebnisse konnte dieser Wert deutlich unterboten werden, hob Steffen Höhne hervor. Das Umstellen der verbliebenen herkömmlichen Leuchten würde aus heutiger Sicht eine Investition von 350.000 Euro erfordern.

Hauptanliegen ist das Einsparen von Energiekosten. Im Gewerbepark in Jessen ist das in den vier Jahren von 2016 bis 2019 um 70 Prozent gelungen, in Jessen-Süd (drei Jahre) um 72 Prozent, in Jessen-Nord (ebenfalls drei Jahre) um 42 Prozent, in der Jessener Altstadt (allein 2019) um 20 Prozent und in der Rosa-Luxemburg-Straße (vier Jahre) ebenfalls um ein Fünftel.

Durch die neuen LED-Leuchtmittel ist es gelungen, 2019 rund 100.000 Kilowattstunden Elektroenergie einzusparen. Die Stromkosten sanken von 2016 bis 2019 um 44.652 Euro. Das sind etwa 23 Prozent Kosteneinsparung bisher, heißt es dazu aus dem Bauamt. Die Investitionskosten hätten sich somit im vierten Jahr amortisiert. Im Jahre 2016 waren pro Leuchtpunkt in der Stadt 72 Euro Stromkosten angefallen, 2019 sank dieser Wert dank der Umrüstung auf 58 Euro.

Geplant ist, einen Umrüstungsstand von 80 Prozent zu erreichen, und zwar bis Ende 2024. Dann könnten sich die Stromkosten halbieren. Somit würde die jährliche Einsparung 100.000 Euro betragen.

Das ist eine wichtige Position in einer Stadt, die aufgrund ihrer Finanzlage auf jeden Euro schauen muss. Bei dieser Rechnung seien natürlich die steigenden Stromkosten und Konzessionsabgaben zu betrachten. Aufgrund der längeren Nutzungsdauer der LED-Leuchten verringern sich außerdem die Reparatur- und Wartungskosten. (mz)