Jessen -

Ab dem 22. Mai dürfen Restaurants in Sachsen-Anhalt nach bisherigem Stand wieder öffnen. Über einen früheren Start wird diskutiert. Auf eine Differenzierung zwischen Außen- und Innengastronomie wird dabei bisher verzichtet. Bestehende Kontaktbeschränkungen, Abstandsgebote und Hygienemaßnahmen sind einzuhalten.

Große Verluste für das Jahr

„Bis dahin müssen wir jetzt durchhalten“, sagt Jens Martin. Der Inhaber des „Gasthauses zum Anker“ in Elster ist sichtlich enttäuscht. Er hoffte bis zuletzt auf einen früheren Termin. „Erst haben sie uns die Osterfeiertage genommen, dann den Muttertag und jetzt auch noch den Männertag“, sagt der Gastronom.

Neben der Gaststätte bietet das Haus zehn Doppelzimmer. Die Krise wird auch mit der Wiedereröffnung für ihn so schnell nicht vorbei sein. „Bis jetzt“, fasst er zusammen, „wurden schon 346 Übernachtungen bis in den November rein storniert. Ebenso sämtliche Feierlichkeiten.“ Den wirtschaftlichen Schaden beziffert er auf 200.000 bis 250.000 Euro. Diesen, so Martin, kann er auch mit der Wiedereröffnung der Gaststätte nicht wieder wettmachen. „Ich kann ja die Plätze dann nicht doppelt belegen“.

Der Frust ist groß. Auch bei Andrea Berndt. Sie ist die Inhaberin vom „Zahnaer Hof“. „Ich fühle mich allein gelassen“, sagt sie. Die Soforthilfe reiche nicht, um alle Kosten zu decken, sei dafür auch nicht vorgesehen. „Ich habe ja auch private Ausgaben für Versicherungen, Krankenkasse etc.“

Die angesparten Reserven für die Rentenzeit kann sie so wohl nicht unberührt lassen. „Die Maßnahmen sind richtig, aber wir brauchen einfach mehr Unterstützung“, fordert sie auch auf lange Sicht. Einnahmen, wie vor der Krise werde sie ohnehin lange nicht haben, da der „Zahnaer Hof“ hauptsächlich von Familienfeiern lebe. Sicherlich wolle sie ihr Lokal am 22. Mai wieder öffnen. Unter welchen Auflagen sie das tun kann und welche Kosten damit verbunden sind, weiß derzeit noch keiner, kritisiert sie.

Von sorgenvollen, schlaflosen Nächten berichtet André Grams. Er ist der Kreisvorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) und betreibt selbst zwei Gaststätten in Wittenberg und Listerfehrda und einen Essensservice in Elster. Auch er ist der Meinung, dass die bisherige Unterstützung für die Gastronomen nicht ausreicht: „Ich denke, dass die Politik hier gefordert ist, nachzubessern.“

Wann die Hotels ihre Zimmer wieder für Gäste freigeben können, ist derzeit noch nicht klar. Zehn Doppelzimmer stehen im „Gasthaus zum Anker“ leer. Pötsch Foto:

Dehoga sei in ständigem Kontakt mit den zuständigen Politikern, fügt er an. „Zumindest haben wir jetzt eine Perspektive“, sagt André Grams. Dass die Restaurants wohl erst einen Tag nach dem Männertag - ein, für viele Gastronomen wichtiger und sehr umsatzstarker Tag - wieder öffnen sollen, stellt ihn nicht so recht zufrieden. Aber, „viele Gastronomen freuen sich, dass es jetzt endlich weiter geht“.

Während Campingplätze und Ferienwohnungen in Sachsen-Anhalt für Besucher aus Sachsen-Anhalt schon einige Tage vor den Restaurants, am 15. Mai nämlich, öffnen können, gebe es hingegen für Hotels „leider noch keine konkrete Lösung“, bemängelt der Dehoga-Kreissprecher. Eine klare Regelung fehlt auch noch im Hinblick auf die Hygiene-Richtlinien für die Restaurants.

Der Dehoga-Bundesverband hat dazu bereits eine Ideensammlung zum Schutz der Gäste und des Personals für „betriebliche Maßnahmen bei einer Wiedereröffnung“ zusammengestellt. „Für gut umsetzbar halte ich zum Beispiel, dass die Gäste künftig platziert werden und vor dem Restaurantbesuch telefonisch einen Tisch reservieren“, findet Grams.

Mit dem Tragen eines Mundschutzes beim Personal, was, so meint er, sicherlich sinnvoll wäre, um die Verbreitung des Virus einzudämmen, könne er sich derzeit noch nicht anfreunden. Im Service gehe damit der Wohlfühleffekt für die Gäste verloren.

Worauf sich seiner Einschätzung nach Hotels und Gaststätten künftig wohl einstellen müssen, ist, dass es so schnell keine Buffets geben wird. Weder zum Frühstück noch bei Feiern. Dies wäre dann wieder mit einem erhöhten Personalbedarf verbunden und damit auch mit höheren Kosten. Jetzt müsse man aber erst einmal abwarten.

Zu wenig Gäste?

Nichts anderes bleibt auch Arben „Benny“ Jusufi übrig, der sich noch nicht so recht auf die Wiederinbetriebnahme seines Geschäftes freuen kann. Der Inhaber des Restaurants „Al Dente“ am Jessener Markt spricht von einem Umsatzverlust von 80 bis 90 Prozent seit der Schließung.

Trotz Abhol- und Lieferservice. Diesen Service werde er zunächst weiter anbieten, um die Kosten decken zu können. Denn mit der Abstandsregelung von 1,50 Metern zwischen den Tischen könne er nur die Hälfte der Plätze freigeben. „Wenn wir nur 50 Prozent der Tische belegen dürfen, haben wir auch nur 50 Prozent Umsatz, aber wieder 100 Prozent Kosten“, gibt Jusifi zu bedenken.

„Es musste jetzt bald etwas passieren“, sagt der „Schützenhaus“-Wirt Rüdiger Döbelt, der dem 22. Mai positiv entgegenblickt. Er hofft, dass die Gäste das auch annehmen. Mit einem „großen Run“ auf die Gastronomie rechnet hingegen Grams nicht. Es gebe noch eine große Verunsicherung bei den Menschen. (mz)