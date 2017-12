Wegen Vandalismus: Toilettenhäuschen am Busbahnhof künftig nur noch tagsüber geöffnet

Hettstedt -

Ein Sorgenkind weniger: „Bei dem Thema Toilettenhäuschen am Hettstedter Busbahnhof steht die Lösung jetzt“, verkündete Susanne Stolze, Bauamtsleiterin der Stadt Hettstedt im zurückliegenden Bauausschuss. Künftig wird die Anlage nur noch von sieben Uhr morgens bis 18 Uhr abends geöffnet sein, teilt sie mit. Bisher waren die Toiletten rund um die Uhr und über Münzautomaten zugänglich.

Weil aber Unbekannte in der Vergangenheit wiederholt jene Automaten an dem öffentlichen WC aufgebrochen hatten, um an das Geld darin zu gelangen, musste die Anlage immer wieder vorübergehend gesperrt werden. Der erbeutete Wert war dabei weitaus geringer als der entstandene Schaden. „Teilweise handelte es sich nur um wenige Euro, die sich darin befanden“, erklärte Stolze.

Um dem entgegenzuwirken, suchte die Stadt nach einer Lösung. Verschiedenen Möglichkeiten wurden dabei in Betracht gezogen. Zum einen hätte man die Münzboxen weiter verstärken können.

„Das bringt aber unserer Ansicht nach nicht viel. Diebe könnten es immer noch auf das Geld absehen und die Anlage weiterhin beschädigen“, sagte Stolze. Auch die Überlegung das Toilettenhäuschen ganz zu schließen, stand im Raum. Dies wurde aber von der Stadtverwaltung schnell verworfen, denn „wir wollen, dass das Angebot bestehen bleibt und die Investition nicht umsonst war“, so Stolze.

Am Ende entschied sich die Stadt aber für einen dritten Weg: Eben jenen, die Automaten zu demontieren und das Toilettenhäuschen nur noch zu bestimmten Öffnungszeiten zugänglich zu machen.

Das Auf- und Zuschließen der WC-Anlage übernehme künftig die dort zuständige Reinigungsfirma. Der wichtigste Punkt für die Stadt ist dabei, „dass die Reinigungsfirma das kostenfrei für uns macht“, erklärt Stolze. Die Umstellung und die Einführung der Öffnungszeiten soll noch in diesem Jahr erfolgen, war von Seiten der Stadt zu erfahren. Die hofft nun, dass der Vandalismus an den Toilettenhäuschen ein Ende hat. Und die Leute, die das Örtchen nutzen wollen, dies auch tun können. (mz)