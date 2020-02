Halle (Saale) -

Es kommt nicht oft vor, dass Richter Emotionen zeigen - zum Glück. Wenn sie über Angeklagte urteilen, soll nur das Gesetz und kein Gefühl über Strafe oder Freispruch entscheiden. Doch dass auch Berufsjuristen sich Emotionen nicht ganz verschließen können, merkt Wolfgang Ehm am 11. Januar dieses Jahres.



Jurist aus Halle demonstriert in polnischer Hauptstadt: „Die Stimmung war sehr emotional"

Der Richter und Pressesprecher des halleschen Landgerichts nimmt an diesem Tag am „Marsch der 1.000 Roben“ in der polnischen Hauptstadt Warschau mit. Die Demonstration richtet sich gegen die stark umstrittenen Justizreformen der polnischen Regierung, die die Rechtsstaatlichkeit der Justiz - so sehen es einige - massiv unterwandern würde.

Dass die eintausend Roben aus dem Motto der Demonstration weit untertrieben sind, ist Ehm schnell klar. „Es waren rund 35.000 Teilnehmer auf der Straße: 5.000 Richter und Staatsanwälte aus 20 europäischen Staaten, außerdem 30.000 Bürger“, erinnert sich der Jurist. „Die Stimmung war sehr emotional. Wir wurden von polnischen Bürgern mit Klatschen und ,wir danken euch’-Rufen begrüßt. Es war der Wahnsinn.“

Jurist aus Halle engagiert sich seit vielen Jahren in der Arbeitsgruppe Internationales

Dass ausländische Demonstranten, insbesondere deutsche, durch Warschau laufen und gegen Pläne der polnischen Regierung protestieren, sei mit Blick auf die Geschichte alles andere als selbstverständlich, meint Ehm. Dass sie mit offenen Armen empfangen werden, zeige umso mehr wie ernst das Problem sei.

Ehm engagiert sich seit vielen Jahren im Deutschen Richterbund und der Arbeitsgruppe Internationales. Ziel der Vereinigung ist es, über internationale Kontakte die Unabhängigkeit der Justiz in Europa zu sichern. Und die sei in Polen akut in Gefahr. Konkret greife die polnische Regierung mehrere Säulen des Rechtsstaates an.



Regierungspartei PiS nimmt Einfluss auf die polnischer Justiz

Einige Beispiele: Im Verfassungsgericht wurden fünf vor der Wahl im Oktober 2015 ernannte Richter ausgetauscht. Über die Neubesetzung entscheidet ein „Nationaler Justizrat“, der früher aus Richtern bestand, heute aus Politikern des polnischen Parlaments. Dort hat die Regierungspartei PiS die Mehrheit und so mittelbar auch Einfluss auf das höchste Gericht Polens.

Auch andere geplante Regeln stoßen bei Ehm und seinen Kollegen auf Kritik. Fälle am Verfassungsgericht sollen in der Reihenfolge des Eingangs und nicht mehr nach Dringlichkeit bearbeitet werden. Ein neues Disziplinargesetz würde unter anderem „Verhalten, das das Funktionieren des Justizsystems behindert“ und selbst „Verhalten politischer Natur“ bestrafen. „Die Maßnahmen im Einzelnen mögen einem vielleicht sogar nachvollziehbar erscheinen, aber im Zusammenspiel sind sie problematisch“, sagt Ehm.

Kampf für die Demokratie und den Rechtsstaat: Es geht um eine unabhängige Justiz

Indiskutabel sind für ihn auch öffentlich finanzierte Plakatkampagnen, die das Bild des Richters verunglimpfen und Untersuchungen bei Justizangehörigen, die sich politisch organisieren. So sei bei einer Richterin, die auf einem Rockfestival in Robe aufgetreten sei und über die Justizreform gesprochen habe, plötzlich die Menge der Bearbeiteten Fälle kritisiert worden.



Einem anderen unliebsamen Richter habe man angeblich das Finanzamt mit einer Sonderprüfung vorbeigeschickt. Wichtig ist Ehm, zu betonen, dass die Richter in Polen und den anderen Ländern nicht für eigene Privilegien kämpfen, wie es die Regierung darzustellen versuche. „Es geht um die Privilegien der Rechtssuchenden, die auf eine unabhängige Justiz vertrauen wollen.“ (mz)