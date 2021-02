Weitere Krebszentren zertifiziert: Patienten werden trotz Corona weiter behandelt

Halle (Saale) -

Krebspatienten sind auch während der Corona-Pandemie in der Universitätsmedizin Halle gut aufgehoben: „Wir tun alles dafür, dass Tumorpatienten auch und gerade in der aktuellen Situation die bestmögliche Behandlung erhalten“, sagt Privatdozentin Dr. Haifa Kathrin Al-Ali, Direktorin des Krukenberg Krebszentrums Halle (KKH). Die herausragende Qualität der Behandlung am KKH zeige sich aus ihrer Sicht in den Zertifizierungen weiterer Krebszentren: So haben vor kurzem das Darmkrebszentrum und das Modul Speiseröhre die Zertifizierung durch die Deutsche Krebsgesellschaft erhalten.

Ebenfalls neu sei, dass im uroonkologischen Bereich nun alle einzelnen Organbereiche abgedeckt werden. In Vorbereitung zum Organkrebszentrum befinde sich das Sarkomzentrum, nachdem der Sarkom-Schwerpunkt des KKH im Vorjahr erstmalig ausgezeichnet worden war.

Auszeichnung für das Krukenberg Krebszentrum

„Die neuen Zertifizierungen stellen eine weitere hochkarätige Auszeichnung für das Krukenberg Krebszentrum der Universitätsmedizin Halle dar. Es zeigt, dass wir höchste Standards erfüllen und die Betroffenen bei uns auf höchstem medizinischen Niveau behandelt werden“, sagt Prof. Dr. Thomas Moesta, Ärztlicher Direktor und Vorsitzender des Klinikumsvorstands.

Für die Betroffenen sei die Behandlung lebenswichtig, auch und gerade in Zeiten der Pandemie. „Eine Unterbrechung, Verschiebung oder gar Aussetzung von Diagnose- und Therapieverfahren führt mitunter zu lebensbedrohlichen Situationen für die betroffenen Patienten. Es ist daher unerlässlich, dass diese weiterhin durchgeführt werden“, sagt die Privatdozentin.

Pandemie bringt Einschränkungen mit sich

Die Pandemie bringe jedoch auch Einschränkungen mit sich. So kämen mehr ambulante als stationäre Patienten. Insgesamt sei ein Rückgang an Behandlungen festzustellen. Als mögliche Gründe nennt die Internistin unter anderem die Angst vor einer Infektion und das Besuchsverbot, das auch für erwachsene Krebspatienten auf den Stationen gilt.

Wie genau sich die Pandemie auf die Versorgung von Tumorpatienten auswirkt, wird aktuell in einer Studie der Ostdeutschen Studiengruppe für Hämatologie und Onkologie (OSHO) unter Leitung von Al-Ali und des KKH untersucht. Derzeit arbeiten die Wissenschaftler daran, Daten zu erheben; Ende 2021 sollen die Ergebnisse des ersten Durchlaufs vorliegen. (mz)