Wegen Bauarbeiten: Einschränkungen im Bahnverkehr in Halle - Schienenersatz mit Bussen

Halle (Saale) -

Aufgrund von Bauarbeiten wird es vom 23. bis zum 29. November 2020 zu Einschränkungen im Bahnverkehr bei Abellio am halleschen Hauptbahnhof kommen. Wie das Verkehrsunternehmen am Mittwoch mitteilte, betreffe das die Strecken der Regional- und S-Bahnverkehr zwischen Thüringen und Sachsen-Anhalt.

Auf folgenden Verbindungen kommt es daher zu einem Schienenersatzverkehr mit Bussen und verlängerten Fahrzeiten:

Strecke Halle (Saale) Hbf – Merseburg Hbf – Naumburg Hbf – Jena – Saalfeld (Regionalbahn RB 25): Am Montag, den 23.11., ab ca. 21:00 Uhr und am gesamten Dienstag, den 24.11., werden die Züge dieser Linie auf dem Abschnitt Halle (Saale) Hbf – Merseburg Hbf durch Busse in Schienenersatzverkehr ersetzt. Gleiches gilt am Wochenende 28./29.11. in den Abend-/Nachtstunden jeweils von ca. 20:30 – 01:30 Uhr.

Strecke Halle (Saale) Hbf – Lutherstadt Eisleben – Sangerhausen – Nordhausen – Leinefelde – Kassel Wilhelmshöhe (Regionalbahn RB 75 und Regionalexpress-Linien RE 8 und RE 9):

Von Dienstag, 24.11., bis Freitag, 27.11., werden die Züge der RB 75 auf dem Abschnitt Halle (Saale) Hbf – Angersdorf und vereinzelte Züge der Linien RE 8 und RE 9 auf dem Abschnitt Halle (Saale) Hbf – d Halle-Röblingen am See durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt. Gleiches gilt am Wochenende 28./29.11. in den Abend-/Nachtstunden jeweils von ca. 20:30 – 01:30 Uhr.

Strecke Halle (Saale) Hbf – Halle-Trotha – Könnern – Bernburg Hbf (Regionalbahn RB 47):



Von Dienstag, 24.11., bis Freitag, 27.11., werden die Züge dieser Linie auf dem Abschnitt Halle (Saale) Hbf – Halle-Trotha durch Busse in Schienenersatzverkehr ersetzt. Dabei bedienen die Busse die Halte Steintorbrücke, Dessauer Brücke und Zoo nicht. Am Wochenende 28./29.11. werden die Züge in den Abend-/Nachtstunden jeweils von ca. 20:30 – 01:30 Uhr zwischen Halle (Saale) Hbf und Halle-Trotha umgeleitet und können die Halte Steintorbrücke, Dessauer Brücke, Zoo und Wohnstadt Nord nicht bedienen.

Durch die längere Fahrzeit der Busse werden Fahrgäste gebeten, sich auf längere Reisezeiten einzurichten. Auch werden die Fahrgäste mit Kinderwagen, Rollstühlen und Fahrrädern daraufhin gewiesen, dass in den Bussen nur eingeschränkt Platz zur Verfügung steht. Die Fahrradmitnahme ist deshalb nur eingeschränkt möglich und kann nicht garantiert werden. Es solle während der Baumaßnahme möglichst auf die Fahrradmitnahme verzichtet werden. (mz)