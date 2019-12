Prozess wegen Kindesmissbrauchs: 45-Jähriger wurde zu acht Jahren Haft verurteilt

Halle (Saale) -

Ein 45-Jähriger, der wegen sexuellen Missbrauchs an drei Kindern angeklagt war, ist am Mittwoch vom Landgericht in Halle zu acht Jahren Gefängnis mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt worden.



45-Jähriger wegen Kindesmissbrauch an drei Kindern verurteilt

Der Mann hatte 2018 nach seiner Entlassung aus einer sechsjährigen Haftstrafe, die er wegen einschlägiger Vorstrafen absitzen musste, eine Wohnung neben einer Kita in Brachwitz bezogen. Jedoch durfte er per Gerichtsbeschluss keinen Kontakt zu Kindern haben.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er sich zwischen Juli 2018 und April 2019 an Seen und an der Saale in Halle sowie in einer Kundentoilette eines Warenhauses an drei Jungen in zehn Fällen vergangen hat. Noch am Dienstag hatte der Angeklagte seine Unschuld beteuert und sich damit verteidigt, dass die drei Kinder vor Gericht Falschaussagen gemacht hätten. Das Gericht sah das anders und verurteilte den Angeklagten. (mz)