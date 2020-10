Nahversorger expandiert: Wann Konsum seine zweite Filiale in Halle öffnet

Halle (Saale) -

Einkaufen gleich um die Ecke statt im großen Einkaufstempel - auf dieses Konzept setzt die Konsumgenossenschaft Leipzig, die in Halle nun eine weitere Filiale etabliert. Am Donnerstag, 15. Oktober, öffnet die Konsum Leipzig eG in der Großen Brauhausstraße 17 an der Ecke Rannische Straße eine neue Filiale unter der Regionalmarke Konsum Halle.

Auf rund 330 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet der moderne Supermarkt mitten in der Altstadt von Halle Waren mit dem Fokus auf Frische und Regionalität. Wie der im April vergangenen Jahres als erste Konsum-Filiale in der Großen Steinstraße eröffnete Markt versteht sich auch dieser Standort als Nahversorger. Die offizielle Eröffnung der Filiale um 8 Uhr werden die Vorstände der Konsum Leipzig eG Dirk Thärichen und Michael Faupel sowie Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) vornehmen, dabei wird sich auch die Filialleiterin Jana Rasch vorstellen.

Halle ist für die Konsumgenossenschaft Leipzig besonders interessant

Kunden können sich indes freuen: Sie erhalten im Rahmen einer Eröffnungsaktion als Dankeschön für einen Einkauf ab 15 Euro in der Filiale eine Isolierflasche Konsum Halle Limited Edition gratis dazu - solange der Vorrat reicht. Als besonderes Highlight hat die Konsum Leipzig eG den halleschen Fotografen Sebastian Bergner beauftragt. Der Fotograf wird mit Bildern von Lieblingsorten der Hallenser die Innenraum- und Außengestaltung des Marktes in Szene setzen.

Halle ist für die Konsumgenossenschaft Leipzig, deren Tradition bis 1884 zurückreicht, besonders interessant. Die Stadt liege direkt vor der Haustür, heißt es. Beide Regionen wachsen zusammen. Die Filialen in Halle sollen unter dem Markennamen „Konsum Halle“ firmieren. Derzeit ist die Genossenschaft in der Stadt auf der Suche nach weiteren geeigneten Objekten und Grundstücken. Konsum hat derzeit etwa 1 .000 Mitarbeiter und befindet sich wirtschaftlich nach eigenen Angaben auf Wachstumskurs. (mz)