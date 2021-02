Halle (Saale) -

Am Rosengarten in Halle hat der Aufbau von zwei Spezialkränen begonnen. Sie sollen in der Nacht zum Samstag zwei Bahnbrücken ausheben.

Dabei kommt auch der größte Kran der Welt zum Einsatz, der 1.200 Tonnen heben kann. Die beiden Brücken aus Stahl wiegen 80 und 130 Tonnen.

Aufgrund der Arbeiten ist die Merseburger Straße in beiden Richtungen bis Montag voll gesperrt. (mz)