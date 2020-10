Inzidenzwert von 50 überschritten: Halle ist jetzt Corona-Risikogebiet

Der Wert der Corona-Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner hat am Samstag konkret 54,05 betragen.

m Sonntag will der Oberbürgermeister nach eigenen Angaben bekanntgeben, was das für den Betrieb an Schulen nach den zu Ende gegangenen Herbstferien bedeute.

Halle (Saale) -

Die Stadt Halle hat den kritischen Inzidenzwert von 50 überschritten und ist seit Samstag nun Corona-Risikogebiet.

Wie Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) in einer Videopressekonferenz am Samstag bekannt gab, gab es im Vergleich zum Vortag 33 Neuinfektionen; insgesamt sind nun 219 Hallenser mit dem Coronavirus infiziert. Das bedeutet, dass sich innerhalb sieben Tagen 54,05 Hallenser je 100.000 Einwohner angesteckt haben. Die Einstufung als Risikogebiet bringt für die Bewohner aber keinerlei Veränderung.

Video der Pressekonferenz zur Corona-Lage in Halle vom 24. Oktober 2020

„Wir haben schon bei einem Schwellenwert von 35 Maßnahmen ergriffen und beobachten nun, wie sich das auswirkt.“ Erst nach zehn Tagen sei dies sichtbar. Wiegand appellierte an die Hallenser, soziale Kontakte so weit wie möglich zu vermeiden, auf nicht dringend notwendige Reisen zu verzichten und immer dann einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn ein Abstand von 1,50 Meter zu anderen Personen nicht einzuhalten ist.

Mit den aktuellen Neuinfektionen gibt es einen neuen Höchstwert. Bislang waren am 4. April mit 210 damals Infizierten eine Höchstmarke im Stadtgebiet erreicht. Von den 33 Personen sind 17 unter 18 Jahren alt, die Hälfte von ihnen sind Schüler aus der Gemeinschaftsschule Kastanienallee, wo auch eine Lehrerin betroffen ist.

Weiter ist auch ein Fall in einer Neustädter Sprachschule aufgetreten, in der Migranten unterrichtet werden. Die Stadt kündigte an, dass am morgigen Sonntag alle Gemeinschaftseinrichtungen der Stadt informiert werden, was die aktuelle Situation für sie bedeutet. An der Gesamtschule Kastanienallee wird kein regulärer Unterricht stattfinden, so der OB. Aufgrund der aktuellen Lage hat die Stadt den für den heutigen Samstag angesetzten Saisonabschluss auf der Oberburg kurzfristig abgesagt.

Das Statement des Oberbürgermeisters im Wortlaut:

Am heutigen Samstag gibt es in der Stadt Halle (Saale) 33 Neuinfektionen.

Aktuell Infizierte in der Stadt: 219 (+24)

Höchster Wert überhaupt bisher – Höchststand zuvor 210 am 4. April

In den vergangenen 7 Tagen wurden vor Ort 54,05 (+6,65) Corona-Virus-Ansteckungen je 100.000 Einwohner gemeldet (= 7-Tage-Inzidenz).

Auch das ist Höchststand. Damit befindet sich die Stadt Halle (Saale) in der Warnstufe ROT.

(Schwellenwert für Halle: 35 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen.)

Im Krankenhaus behandelte Hallenser: 8 (+/-0)

davon Intensivbehandlungen: 2 (+/-0)

Anzahl der gestern durchgeführten Abstriche: 321 (-42)

davon 32 bei Reiserückkehrern

Gesamtsumme der Infizierten: 761 (+33)

Anzahl der Geheilten: 528 (+9)

Wir beklagen Tote: 14 (+/-0)

- mit dem Virus gestorben: 12 (+/-0)

- an dem Virus gestorben: 2 (+/-0)



Zu den 33 Neuinfektionen:

Die 33 Neuinfektionen verteilen sich auf 19 Frauen und 14 Männer zwischen Jahrgang 1923 und 2018. Die Aufteilung in Altersgruppen ergibt sich wie folgt:

- Unter 18 Jahre: 17

- 18-30 Jahre: 3

- 30-50 Jahre: 9

- Über 50: 4



Die Altersaufteilung zeigt, dass wir einen erhöhten Anteil an jüngeren Menschen verzeichnen, die sich infiziert haben. Erneut konzentriert sich das Infektionsgeschehen dabei auf Familien und strahlt damit auch in die Schulen und andere Gemeinschaftseinrichtungen.



Allein 8 Fälle betreffen Schüler (7 Schüler) und Lehrer (1 Lehrer) der Gemeinschaftsschule Kastanienallee, sechs davon aus der 9. Klasse. In vielen dieser Fälle stammen die positiven Tests aus Abstrichen, die zum Ende der Quarantäne genommen werden. Dies bestätigt uns in unserer Strategie, Quarantänen nur zu beenden, wenn ein negativer Endabstrich vorliegt. Dies wird in vielen anderen Städten und Landkreisen nicht so gehandhabt.



Eine weitere neu betroffene Gemeinschaftseinrichtung ist:

- eine Sprachschule in Halle-Neustadt



Um Eltern und Lehrkräften zum Schulstart eine bessere Orientierung zu bieten, werden wir morgen alle betroffenen Gemeinschaftseinrichtungen im Überblick darstellen. Dabei werden wir auch erläutern, was die jeweilige Situation für den Besuch der jeweiligen Gemeinschaftseinrichtung konkret bedeutet.



So wird mit der erhöhten Anzahl von Infektionen an der Grund- und Gemeinschaftsschule „Kastanienallee“ ab Montag für mehrere Klassen kein regulärer Unterricht möglich sein. Der Fachbereich Gesundheit hat das Landesschulamt über diese Situation informiert. Die Schulleitungen werden konkrete Maßnahmen ergreifen.

Zudem stellen wir eine Checkliste vor, die Eltern für den Schulstart eine praktische Hilfe bieten soll und auf unserer Internetseite abrufbar sein wird.



Darüber hinaus möchte ich der Vollständigkeit halber noch den Fall nachtragen, der gestern zwar in der Pressekonferenz bereits Thema war, aber in meiner Auflistung noch nicht zur Sprache gekommen ist: Von einem positiven Fall ist auch das Kinder- und Jugendschutz-Zentrum in der Klosterstraße betroffen. Hier gilt nun eine Quarantäne für die gesamte Einrichtung.



In einigen Fällen laufen aktuell noch die Ermittlungen des Fachbereichs Gesundheit.



Mit Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen in den Familien haben wir eine städtische Veranstaltung, die heute von 11 bis 18 Uhr auf der Oberburg Giebichenstein geplant war, kurzfristig abgesagt. Wir bitten alle Gäste um Verständnis.



Zum Thema Sicherheit und Ordnung:

Die Ordnungskräfte der Stadt haben gestern bei ihren Kontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht in der Innenstadt 442 mündliche Verwarnungen ausgesprochen. Dabei setzten die angesprochenen Passanten sofort eine Mund-Nasen-Bedeckung auf. 4 Personen verweigerten das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes; in diesen Fällen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.



Dabei hat sich erneut der Eindruck bestätigt, dass der größte Teil der Hallenserinnen und Hallenser das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung umsetzt. Dafür ein ausdrücklicher Dank des Pandemiestabes.



Zur Diskussion um die Ü 50-Inzidenz:

Wie Sie mitbekommen haben, gibt es seit einigen Tagen unter Experten die Anregung, die Erfassung der 7-Tage-Inzidenz zu modifizieren und diese Inzidenz auf Fälle der Risikogruppe Über-50-Jahre einzugrenzen. Der Pandemiestab der Stadt hat die Idee in den vergangenen Tagen aufgegriffen und diskutiert. Ich möchte Ihnen dazu gern einmal eine Grafik einblenden:

Die blauen Balken zeigen den Anstieg der 7-Tage-Inzidenz im Monat Oktober. Der rote Balken daneben erfasst positive Tests nur von Patienten, die über 50 Jahre alt sind. Sie sehen: Diese Ü50-Inzidenz liegt aktuell recht konstant um den Wert 15 herum. Am heutigen Tag liegen wir bei 13,31, da unter den 33 positiven Fällen nur 3 in diese Alterkategorie gefallen sind.



Liebe Hallenserinnen und Hallenser,

Wie seit Beginn der Pandemie informiert die Stadt fortlaufend auf ihrer Internetseite über den aktuellen Stand. Ich bitte alle Einwohnerinnen und Einwohner: Informieren Sie sich bitte über die offizielle Internetseite der Stadt. Und informieren Sie sich auch grundsätzlich nur über glaubwürdige Quellen.



Bei Fragen zum Thema Corona steht Ihnen der Fachbereich Gesundheit telefonisch unter 0345 / 221-3238 oder per E-Mail an corona@halle.de zur Verfügung. Wir bitten dabei um die vollständige Angabe Ihrer Kontaktdaten. Auch an den Wochenenden sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter telefonisch von 9 bis 16 Uhr zu erreichen.



Bei Symptomen steht Ihnen die Corona-Teststation in der Magdeburger Straße an sieben Tagen die Woche zur Verfügung. Sie hat Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.



Wir haben heute erstmals die 7-Tage-Inzidenz von 50 überschritten. Damit gilt die Stadt Halle nach den bundesweit geltenden Kriterien als Risikogebiet. Diese Entwicklung kommt mit dem Blick auf die vergangenen Tage nicht überraschend.



Genau deshalb haben wir in Halle festgelegt, schon ab einer Inzidenz von 35 Maßnahmen zu ergreifen. Das gibt uns die Chance, nun zu beobachten, wie sich die Maßnahmen auf das Infektionsgeschehen auswirken.



Klar ist aber: Nur, wenn wir alle gemeinsam daran arbeiten, das Virus einzudämmen, werden wir damit Erfolg haben.

Deutschlandweit steigen die Zahlen auf Rekordhöhen. Pro Tag liegen wir aktuell bundesweit bei über 14.000 neuen Corona-Infektionen.



Weltärztepräsident Frank-Ulrich Montgomery hat verkündet: Ab 20.000 Infektionen gerät das Gesundheitssystem in Deutschland an seine Grenzen und möglicherweise sei dann der nächste Lockdown fällig. Bis dahin bleiben zwei Wochen Zeit. Zeit, in der wir auch wissen, ob unsere bereits am vergangenen Mittwoch eingeiteten Maßnahmen wirken – es dauert regelmäßig 10 Tage, bis ein messbarer Effekt eintreten.



Neben der geltenden Maskenpflicht durch die Allgemeinverfügung gilt der Appell auf Grund der heute eingetretenen Warnstufe ROT unmissverständlich:



Verringern Sie die sozialen Kontakte.

Treten Sie nur noch eine Reise an, wenn diese zwingend notwendig ist.

Tragen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung, wenn der 1,5-Meter-Abstand nicht durchgehend eingehalten werden kann.

Ich wünsche allen:

Bleiben Sie gelassen, bleiben Sie zuversichtlich.

Und bleiben Sie vor allem gesund!

(Quelle: halle.de)

-> zur Video-Pressekonferenz vom 23. Oktober 2020:

