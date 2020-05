In Großer Ulrichstraße gestürzt: E-Scooter-Fahrer nach Unfall schwer verletzt

Halle (Saale) -

Ein 50-Jähriger hat sich bei einem Unfall am Samstagabend gegen 23.40 Uhr so schwer verletzt, dass er in einer Klinik intensivmedizinisch betreut werden muss. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann die Große Ulrichstraße in Richtung Markt mit einem E-Scooter befahren und war dabei aus noch nicht geklärten Gründen gestürzt.

Die Polizei hat den E-Scooter sichergestellt, um dessen technischen Zustand zu überprüfen. Die Ermittlungen laufen, derzeit geht die Polizei aber nicht von Fremdverschulden aus. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei 2,5 Promille Alkohol im Blut. (mz/szö)