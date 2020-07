Halle (Saale) -

Das wäre doch was: Ein eigenes Bier zum runden Geburtstag. Für Kenner und Liebhaber eines guten Hopfens kann dieser Wunsch vielleicht bald Wirklichkeit werden. Denn die Inhaber der halleschen Bierkanzlei am Moritzburgring haben mit ihrem Vorhaben genau das im Sinn: Lukas Röse und Maximilian Leißring wollen nicht nur weiterhin ausgefallene Biersorten verkaufen, sondern künftig auch selbst Bier brauen.



Seit Eröffnung: Bierkanzlei in Halle hat mehr als 3.000 Sorten

Dafür soll eine eigene Brauerei samt Bier-Labor aufgebaut werden. Den Anstoß dazu habe die eigene Kundschaft gegeben. „Die Nachfrage nach regionalen und besonderen Bieren ist hier in Halle sehr groß“, weiß Röse, der gemeinsam mit Leißring im September 2016 die Bierkanzlei eröffnet hat. Weit mehr als 500 Biere aus aller Welt hat das engagierte Duo derzeit im Angebot, nachdem das junge Unternehmen zunächst mit etwa der Hälfte an Sorten gestartet ist.

Insgesamt haben die „Bierkanzler“ seit der Eröffnung durch ein wechselndes Angebot mehr als 3.000 Sorten im Laden im ehemaligen Kinogebäude Urania 70, der sich inzwischen zu einem Mekka für Freunde und Liebhaber des Gerstensaftes entwickelt hat.

Gebraut werden solle stets nur eine geringe Menge

Nun wollen sich die jungen Firmengründer selbst in der Braukunst versuchen - und damit eine alte hallesche Tradition wieder aufleben lassen. Drei kleinere Kessel à 40 Liter sollen das Herzstück der neuen Brauerei bilden, 280 Flaschen könnten damit pro Kessel abgefüllt werden. Dazu sei noch ein Gärtank mit 100 Liter Fassungsvermögen geplant, so Röse. In diesen könne der nach acht bis zehn Stunden fertige Sud abgefüllt werden. Nach acht bis zehn Wochen oder auch erst nach drei Monaten sei dann das Bier genießbar.



Gebraut werden solle stets nur eine geringe Menge. „Wir denken so etwa 120 bis 140 Flaschen pro Sud“, so Leißring. Auf diese Weise könne experimentiert werden, so dass stets neue Biersorten gebraut werden könnten. Zudem sollen die Braukessel mobil sein, „so dass sie auf Messen oder bei anderen Events zum Einsatz kommen können“, erklärt der Bier-Experte. Für ihr Vorhaben, für das die beiden die benötigten 28.500 Euro in einer Crowdfunding-Aktion sammeln, habe sich sogar das hallesche Stadtmarketing interessiert, so Röse.

Neues Bier mit hiesigen Zutaten, wie Salinesalz

Beim Brauen wollen die beiden Hallenser der Regionalität ihrer Biere mit speziellen hiesigen Zutaten Rechnung tragen. So solle zum Beispiel die üblicherweise mit Salz gebraute Gose - in der Saalestadt vor allem durch die historische Döllnitzer Rittergutsbrauerei bekannt - mit Salinesalz gebraut werden.



Aber auch Bier mit Kakaobohne, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der Halloren Schokoladenfabrik, sei vorstellbar. Den Hopfen beziehen Röse und Leißring aus aller Welt, das Malz kommt aus Hallertau, dem größten Hopfenanbaugebiet der Welt. Die Hefen jedoch wollen die jungen Bierbrauer selbst züchten - ein eher seltenes Verfahren. Auch dafür sei das geplante Bier-Labor ideal.

Hallenser brauten bereits das „Sonnenbock“

Erfahrungen in der Bierbraukunst haben Röse und Leißring schon gesammelt - im Halleschen Brauhaus. Mit dessen Inhaber Temba Schuh gebe es eine gut funktionierende Kooperation, die auch künftig beibehalten werde, so Leißring. Im Braukessel des Brauhauses in der Nikolaistraße haben die „Bierkanzler“ bereits Bier gebraut - das „Sonnenbock“ zum Beispiel, ein New England Maibock mit Hafer und Aromen von Mandarina und Cascade.



Das malzbetonte Bier, auf 1.000 Liter (also 3.300 Flaschen) limitiert, sei seit zwei Monaten im Verkauf und erfreue sich großer Beliebtheit, so Röse. Das Etikett für den „Sonnenbock“ hat Maximilian Leißring selbst gestaltet, nebst passendem T-Shirt. Und auch die selbst gebrauten Biere erhalten eigenkreierte Etiketten - alles zusammen also Marke Eigenb(r)au.

››Spendenaktion bis 31. Dezember auf Startnext.com/bierkanzlei-labor (mz)