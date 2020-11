Großeinsatz am Hermes-Areal: Darum war das SEK in Halle im Einsatz

Halle (Sale) -

In Halle dauerte der Einsatz des Landeskriminalamts (LKA) am Samstagnachmittag noch an.

Wie LKA-Sprecher Michael Klocke der MZ sagte, handelt es sich um einen Schlag gegen die Drogenkriminalität. Im Visier der Ermittler, die seit Monaten mit dem Fall beschäftigt sind, stehen zwei Deutsche, 41 und 36 Jahre alt. Sie sollten am Samstag im Umfeld von Halle festgenommen werden, konnten sich dem Zugriff zunächst aber entziehen.

SEK-Einsatz in Halle - Schlag gegen die Drogenkriminalität

Auf ihrer Flucht ist es in Halle schienbar am Dessauer Platz auch zu einem Verkehrsunfall, offenbar mit einer verletzten Person, gekommen. Näheres dazu sei derzeit noch nicht bekannt, da der Einsatz noch laufe. „Die beiden Beschuldigten versuchten, zu Fuß in Richtung Innenstadt zu fliehen, wurden aber von Einsatzkräften gestellt“, so Klocke.

Das LKA werde sowohl vom SEK als auch von der Landespolizei sowie vom einer Hubschrauberbesetzung aus der Luft unterstützt. „Wir arbeiten bei den Ermittlungen zudem eng mit der Staatsanwaltschaft Halle zusammen.“ In Halle wurden mehrere Objekte durchsucht. Dabei stellten die Beamten kiloweise Drogen sicher, die noch untersucht werden müssen. Ob gegen die Verdächtigen Haftbefehle erlassen werden, sei derzeit noch unklar. (mz)