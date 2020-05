Bei Festnahme gefesselt: Drei Hallenser prügeln auf zwei Frauen ein

Halle (Saale) -

Drei junge Hallenser sollen in der Saalestadt zwei Passantinnen attackiert und verletzt haben. Die Frauen hätten zuvor beobachtet, wie das Trio eine Fassade und Fensterscheiben beschmierte, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag in Halle mit. Daraufhin sollen die 17, 19 und 20 Jahre alten Verdächtigen eine 32-Jährige geschlagen und getreten und am Kopf verletzt haben. Ihre 30 Jahre alte Begleiterin habe sich eingemischt und Verletzungen am Arm erlitten. Die Verdächtigen wehrten sich gegenüber der Polizei und wurden den Angaben zufolge gefesselt. Die am Kopf verletzte 32-Jährige lehnte laut Polizei eine medizinische Behandlung ab. (dpa)