Barrikade im Techno-Club beendet: Doch Zukunft der „Chaise“ ist weiterhin unklar

Halle (Saale) -

Der Technoclub „Chaiselongue“ steht vor dem Aus. Zwar hat sich die Situation auf dem Gelände des soziokulturellen Zentrums „Reil 78“ inzwischen entspannt, aber der Streit ist noch nicht beigelegt. Die Chaise-Leute haben das Hinterhaus, in dem der Club jahrelang beheimatet war, am Samstag verlassen.



Barrikade im Techno-Club beendet: Zukunft der „chaise" weiterhin unklar

Sie hatten sich dort drei Tage lang verbarrikadiert, weil sie die Kündigung ihres Mietvertrages nicht akzeptieren wollten. Ein monatelanger Streit mit dem Verein Reil 78 war dem vorausgegangen. Es ging nach MZ-Informationen unter anderem um unpünktlich gezahlte Mieten und die politische Ausrichtung des Zentrums.

Ob und wo der Club in Zukunft wiedereröffnen könnte, sei unklar. Das erklärte Vereinsvorsitzender Mattes Angelus auf MZ-Anfrage. Alle Projekte des Vereins liegen vorerst auf Eis. Man hole sich juristischen Beistand.

Wie der Verein Reil 78 in einem Internet-Statement mitteilte, wolle man das Zentrum auch in Zukunft selbstverwaltet gestalten und hoffe, dass das Chaise-Kollektiv dies nicht weiter verhindere. (mz)