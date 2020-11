Halle (Saale) -

An der Heinrich-Heine-Gemeinschaftsschule in Halle-Neustadt hat es am Mittwochmittag einen Polizeieinsatz gegeben. Wie Polizeisprecherin Lisa Wirth sagte, gab es den Verdacht, dass es zu einer Auseinandersetzung unter Schülern kommen könnte.

Das bestätigte sich allerdings nicht. Die Polizei sicherte für einige Zeit den Bereich vor der Schule, alles blieb friedlich. (mz)