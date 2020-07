Halle (Saale) -

Der Brief ist sechs Seiten lang. Die Blätter sind nicht eng beschrieben. Es ist, so wird während der Verlesung des Schriftstücks am Dienstag vor dem Landgericht in Magdeburg deutlich, ein Abschiedsbrief. Verfasst wurde er von der Mutter von Stephan B. Sie hat ihn an ihre Tochter, die Halbschwester des Halle-Attentäters gerichtet. Gefunden wurde der Brief in ihrer Wohnung, nachdem sie versucht hatte, sich mit Tabletten und Alkohol umzubringen.

Die Zeilen schwanken zwischen Trauer, Selbstmitleid und Wut. „Dieser Staat hat mich und Stephan so im Stich gelassen“, schreibt die Mutter. Und: „An die verdammte und verlogene heuchlerische Welt: Ich liebe meinen Sohn, ihr habt ihn zerstört.“

An manchen Stellen des Briefs sind die Wörter nicht zu entziffern, gegen Ende werden die Sätze immer abgehackter. Sie schreibt: „Er hat sein Leben gegeben - für die Wahrheit - für euch.“ Dann zeichnete sie noch einige Davidsterne auf das Papier und endet mit den Worten: „Die Juden wollen ...“, dann wird die Schrift der Mutter wieder unleserlich. So vermerkt es das Bundeskriminalamt.

Nachdem Richterin Ursula Mertens, die den Prozess gegen Stephan B. in Magdeburg leitet, den Brief vorgelesen hat, richtet sie das Wort an den Angeklagten: „Ihre Mutter treibt das Thema Juden auch um“, fragt die Richterin den Attentäter von Halle. Der verneint sofort. „Ich weiß nicht, warum das da so drin stand“, sagt der 28-Jährige. „Sie hat das unter Einfluss von Medikamenten und Alkohol geschrieben.“

Stephan B. blockt ab

Auch am dritten Tag des Prozesses gegen den Rechtsterroristen, der am 9. Oktober 2019 in Halle einen Anschlag verübte, wird erneut deutlich: Sobald Stephan B. zu seinem persönlichen Umfeld befragt wird, blockt er ab und zieht sich zurück. Er wolle „seine Leute“ schützen, so sagte der Attentäter es bereits beim Prozessbeginn in der vergangenen Woche. Doch am Dienstag dürfen ihn auch die Anwälte der 45 Nebenkläger weiter befragen. Und die lassen vor allem bei den Fragen zu seinem engsten Kreis nicht locker.

Im Zentrum steht zum einen die Familie des Angeklagten: Was wussten seine Verwandten über die Pläne von Stephan B.? Teilten sie womöglich seine antisemitischen und rassistischen Einstellungen? Über Politik, so sagt es der Rechtsterrorist, sei bei ihm Zuhause nicht gesprochen worden. Sein Juden- und Ausländerhass sei kein Thema gewesen.

Nebenklageanwältin bringt Stephan B. aus der Fassung

In den Ermittlungsakten finden die Nebenklageanwälte allerdings einige Indizien, die darauf schließen lassen, dass die Einstellung des Angeklagten bekannt war. So sagte seine Halbschwester im Verhör mit der Polizei, dass ihr Bruder „alle Ausländer, vorrangig Juden“ hasse. Aus dem Abschiedsbrief der Mutter schließt Anwältin Kati Lang, die drei Opfer aus der Synagoge vertritt: „Er macht deutlich, dass bei der Mutter antisemitische Denkstrukturen vorherrschten.“ Zudem hätten diese ihrer Ansicht auch zwischen Mutter und Sohn eine Rolle gespielt. „Es muss in der Familie auch über solche Themen und insgesamt über Politik gesprochen worden sein“, sagte Lang gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung.

Die Nebenklageanwältin ist es auch, die Stephan B. während der Verhandlung kurz aus der Fassung bringt. Nämlich genau dann, als sie ihn mit mehreren Namen konfrontiert. Dabei handelt es sich um Menschen, die dem Attentäter Briefe in das Gefängnis geschrieben haben. Laut Akten kommen diese Personen vor allem aus dem mitteldeutschen Raum: Helbra nahe Eisleben (Kreis Mansfeld-Südharz), Aschersleben, Bernburg (beide Salzlandkreis) sowie Zittau (Sachsen) und Cottbus (Brandenburg).

Regierung setzt erstmals Opferbeauftragte ein Sachsen-Anhalts Landesregierung hat infolge des Terroranschlags von Halle mit Gabriele Theren erstmals eine Opferbeauftragte benannt. Das Kabinett unter Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) stimmte am Dienstag dem Personalvorschlag aus dem Justizministerium für den ehrenamtlichen Posten zu. Das teilte der Staatskanzlei in Magdeburg mit. Theren werde die Unterstützung von Opfern und deren Angehörigen koordinieren. Sie soll Akteure des Hilfesystems vernetzen. Theren ist Juristin. Sie kam 1955 im nordrhein-westfälischen Kreis Heinsberg zur Welt und lebt seit 1993 in Gommern bei Magdeburg. Seit 1991 arbeitet die ausgebildete Mediatorin im Sozialministerium und war ehrenamtliche Richterin am Bundessozialgericht und dem Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt. Haseloff kündigte zudem an, er wolle sich vor dem Jahrestag des Anschlags mit Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) abstimmen. Es gehe um mehr Sicherheit für die jüdische Gemeinde.

„Der Inhalt dieser Briefe ist unklar, es sind Männer wie Frauen, die ihm schreiben“, sagt Anwältin Kati Lang. Da alle Briefe von und an Stephan B. – die nicht zur Anwaltspost gehören – gelesen werden, hätte ein verfahrensrelevanter Inhalt jedoch in den Akten auftauchen müssen. „Ob das jetzt die üblichen Liebesbriefe an Gefangene sind, das ist unklar“, sagt Kati Lang.

Als die Anwältin dem Angeklagten den ersten Namen der Kontaktliste vorhält, antwortet Stephan B. noch knapp: „Er hat mir einen Brief geschrieben.“ Kati Lang hakt nach, will wissen, ob er zurückgeschrieben habe – der 28-Jährige bejaht das. Dann will die Anwältin wissen, worum es in dem Austausch gehe. „Um alle möglichen Sachen“, sagt der Attentäter leicht genervt. Dann nennt die Anwältin weitere Namen. Stephan B. wirkt irritiert und überrumpelt: „Ich beantworte ihnen keine Fragen mehr“, bricht er den Wortwechsel schnell ab. „Er war sicher überrascht, dass es plötzlich doch so persönlich wurde“, sagt Kati Lang.

Links zu Kinderpornos

Immer wieder wird am Dienstag auch auf Online-Plattformen und Portale eingegangen, auf denen Stephan B. laut Ermittlungsakten unterwegs war. Darunter befindet sich eine Übersichtsseite im Darknet, auf der sich auch Links zu Websites mit kinderpornografischen Inhalt befanden. Diese Links habe er nicht geöffnet, verteidigt sich der Angeklagte. Er sei auf den Seiten gewesen, um nach politischen Foren zu suchen.

Sobald es um seine Kontakte im Internet geht - die einzigen, die der Angeklagte überhaupt pflegte - wird er einsilbig. Ob es Menschen gab, die er in seine Pläne einweihte – dazu äußert sich Stephan B. auch heute nicht. Was jedoch immer wieder deutlich wird, ist, dass er die wenigen Menschen, die ihm nahestehen, schützen will. Als er von einem Opferanwalt gefragt wird, ob er den möglichen Tod seiner Mutter infolge ihres Suizidversuchs auch als „Kollateralschaden“ betrachte hätte - so wie die Morde an Jana L. und Kevin S. - antwortet Stephan B.: „Nein, das hätte ich nicht.“ (mz)