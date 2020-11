Magdeburg -

Die Alarmstufe am Landgericht Magdeburg wird am Dienstag ein weiteres mal verschärft. Nicht aufgrund des Rechtsterroristen Stephan B., der sich seit Juli wegen des Attentats auf die Synagoge in Halle vor dem Staatsschutzsenat verantworten muss - sondern aufgrund der rapide steigenden Virusgefahr im Gerichtssaal des Mammutverfahrens.

Im Corona-Hotspot Magdeburg zieht Richterin Ursula Mertens am Dienstag die Reißleine: Ab jetzt ist der Zutritt für Anwälte, Zuschauer und Reporter nur noch mit besonders sicheren FFP2-Masken erlaubt. „Ich möchte die Zahl der Zuschauer nicht reduzieren“, sagt Mertens. Dabei schwingt genau diese Drohung mit, sollten die Infektionszahlen weiter steigen.

Stephan B. muss im prozess keine Maske tragen

So sitzen während dieses so wichtigen Prozesstages sämtliche Anwälte, Reporter und Justizbeamte mit solchen Masken im Saal. Nur einer trägt sie nicht: Der angeklagte Terrorist. Richterin Mertens hat das abgesegnet. Denn das Gesicht des Stephan B. soll unverhüllt bleiben, damit jede noch so kleine Regung sichtbar bleibt. Ein Mann schaut ganz genau hin: der Psychiater Norbert Leygraf.

Für Justizkenner ist Leygraf eine Art Promibesetzung in diesem Verfahren. Der 67-Jährige aus Münster ist einer der renommiertesten Experten seines Faches, er soll den Terroristen aus dem Kinderzimmer auf dessen seelische Gesundheit abklopfen. Es ist ein wichtiger Tag für Richter, Nebenkläger und Verteidigung: Leygrafs Urteil hat Gewicht in der Frage, wie schuldfähig der 28-jährige Attentäter ist. Ob er lebenslang in Haft muss. Und ob ihm danach die Sicherungsverwahrung droht.

Es wäre die härteste Strafe, die das deutsche Strafrecht kennt.

Narzissmus und Paranoia

Leygraf hat einen Befund mitgebracht, der für B. die Höchststrafe bedeuten kann. Der Angeklagte leide an einer Persönlichkeitsstörung, die einen „hinreichenden Schweregrad“ erreicht habe, so der Psychiater. Aber: Einen Einfluss auf die Schuldfähigkeit habe das nicht. Stephan B. sei sich des Unrechts seiner Taten sehr bewusst gewesen.

Dass dennoch eine komplexe Persönlichkeitsstörung vorliege, ergibt sich für Leygraf aus mehreren Punkten: B. sei unfähig, sich in andere Menschen einzufühlen. Er leide an mangelndem Selbstwertgefühl. Zudem zeige er Züge von Autismus. Ein zweites Gutachten diagnostiziert bei B. am Dienstag außerdem einen Hang zu Narzissmus, Naivität und Paranoia.

Stephan B. bleibt aus Psychiater-Sicht weiterhin brandgefährlich

Entscheidend für Leygraf ist: Der angeklagte Rechtsterrorist, der am 9. Oktober 2019 zuerst die hallesche Synagoge stürmen wollte und dann zwei Menschen im Stadtgebiet erschoss, bleibt aus Psychiater-Sicht weiterhin brandgefährlich. Bei den zwölfstündigen Sitzungen in Haft habe B. kein echtes Bedauern oder Erschüttern darüber ausdrücken können, dass er Jana Lange und Kevin Schwarze erschoss.

Stattdessen bezeichnete er sie als „Kollateralschäden“ seiner antisemitischen Tötungsmission. „Es gibt keinerlei Hinweis darauf, dass sich diese Einstellungen geändert haben“, sagt Leygraf im Zeugenstand.

Blick in den Gerichtssaal : Tag 18 im Prozess zum Anschlag von Halle Inhalt teilen



URL zum Kopieren Justizbeamte bringen den angeklagten Stephan B. (r.) am Flugplatz Magdeburg vor Beginn des Prozesstages zu einem Fahrzeug. dpa Foto: Stephan B. betritt hinter seinem Verteidiger Hans-Dieter Weber den Saal des Landgerichts. dpa Foto: Ihm werden die Handschellen abgenommen. dpa Foto: Die Bundesanwaltschaft wirft dem Attentäter von Halle 13 Straftaten vor, unter anderem Mord und versuchten Mord. dpa Foto: Es ist der 18. Prozesstag im Landgericht Magdeburg. dpa Foto: Stephan B. (m) steht zu Beginn der Verhandlung neben seinen Verteidigern Hans-Dieter Weber (l) und Thomas Rutkowski im Landgericht. dpa Foto:

Der Experte ist überzeugt: Wenn B. erneut die Möglichkeit hätte, würde er wieder schwere Straftaten begehen - und zwar mit „überwiegender Wahrscheinlichkeit“, so der Psychiater. Der Angeklagte bestreitet an diesem Prozesstag einige Punkte des Gutachtens - diesen allerdings nicht.

„Jeder Wahn ist gleichzeitig ein Größenwahn“

B.s Verteidiger Hans-Dieter Weber will Zweifel am Gutachten säen. Ob es nicht möglich wäre, dass der glühende Antisemitismus und der Glaube an eine jüdische Weltverschwörung bereits ein Krankheitsbild sei, das auch die Schuldfähigkeit beeinflusse, will er wissen.

Nein, sagt Leygraf. Krankhafter Wahn sei im medizinischen Sinne nicht zu erkennen - dafür reiche nicht allein die Überzeugung von der Verschwörung. „Jeder Wahn ist gleichzeitig ein Größenwahn“, begründet Leygraf - dazu gehöre also die tiefe Überzeugung, dass der Betroffene eine besondere Rolle spiele, womöglich „auserkoren“ sei.

Das sei im Fall B. nicht zutreffend. Anders als wahnhaft kranke Menschen habe sich B. nicht zu seinen Taten „verpflichtet“ gefühlt - er entschied sich ganz bewusst selbst für antisemitische und rassistische Morde. So liege auch die Voraussetzung für eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nicht vor, sagt Leygraf.

Stephan B. streitet eine Störung ab

Da meldet sich der Angeklagte selbst zu Wort. „Lächerlich“ sei es, dass ihm eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert werde. Das Gutachten ist aus seiner Sicht politisch motiviert. Schon gegenüber Knast-Psychologen hatte B. Wert darauf gelegt, nicht als psychisch krank abgestempelt zu werden. Der Terrorist redet sich geradezu in Rage - das kennen sie hier schon im Saal, auch das ist Teil der Beweisaufnahme. Denn Leygraf sitzt bereits seit Tag eins im Prozess und beobachtet den Attentäter bei Vernehmungen und Zeugenaussagen. Immer wieder war B. respektlos gegenüber Juden aus der Synagoge aufgetreten, verhöhnte sie teils mit Nachfragen und Anmerkungen.

Leygraf schildert, dass B. auch während der Psychiatergespräche in Haft aufbrausend und wütend wurde - letztlich brach B. die Gespräche ab. In einen Redeschwall geriet der Attentäter nur dann, wenn es um sein antisemitisches Weltbild ging. Oder um Waffen. So habe B. dem Psychiater geradezu enthusiastisch erklärt, wieso eine vollautomatische Waffe einfacher zu bauen sei als eine Halbautomatik. Immer wieder habe B. ohne erkennbaren Grund in den Gesprächen gelacht, tiefergehende emotionale Regungen habe er hingegen nicht gezeigt.

Der Terrorprozess ist nun auf der Zielgeraden. Bereits Mitte November könnten die Plädoyers gehalten werden - diese werden bei mehr als 40 Nebenklägern aber Tage dauern. Ein Urteil könnte noch im Dezember fallen. (mz)