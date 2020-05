„Lebendiger Lernort": Biologin erhält für Jugendarbeit Preis von Vereinten Nationen

Halle (Saale) -

Die Jugend lässt sich sehr wohl für die Natur begeistern. Davon ist Cornelia Jäger überzeugt. Und sie muss es wissen. Seit zwölf Jahren arbeitet die Diplom-Biologin im Pflanzgarten der Franckeschen Stiftungen mit Kindern zusammen. Solange gibt es das Projekt „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ nun schon.



Der Pflanzgarten mit seinen Gewächshäusern und den Beeten, die sich über mehrere Terrassen ausbreiten, der überhaupt einer grünen Oase mitten auf dem Stiftungsgelände gleicht, ist dabei auch der passende Ort. Einen „lebendigen Lernort, wo immer etwas passiert“, nennt Jäger den Pflanzgarten. Noch dazu mit langer Tradition, handelt es sich dabei doch um den ältesten Schulgarten Deutschlands.

„Dieses Naturerlebnis ist für die Kinder sehr wichtig"

Cornelia Jäger sagt, dass vielen Kindern, die in der Großstadt aufwachsen, der Naturbezug fehlt. Jäger hat selbst schon erlebt, dass ein Kind glaubte, Karotten würden auf Bäumen wachsen oder ein Kind noch nie zuvor eine Erdbeerpflanze gesehen hat. Und auch wenn ein Garten keine Wildnis ist, sondern „gezähmte Natur“, wie sie sagt, so würden junge Menschen dort doch Natur erfahren, würden etwa Libellen sehen, die gerade schlüpfen oder einen Regenwurm, der sich in der Erde bewegt.



„Dieses Naturerlebnis ist für die Kinder sehr wichtig.“ Beim Gespräch im Pflanzgarten blickt Cornelia Jäger plötzlich zum schilfbewachsenen Wasserbecken und sagt: „Da trinkt gerade ein Distelfink.“ Der kleine Vogel mit der markanten roten Färbung am Kopf ist tatsächlich schön anzusehen. Die Diplom-Biologin, das zeigt dieser Moment, ist auch selbst eine genaue Beobachterin, die sich für die Natur begeistert.

Gemüse säen und deren Wachstum beobachten

In ihrer Bildungsarbeit belässt die 49-Jährige es derweil nicht beim Gucken. Die verschiedenen Kindergruppen - Vorschulkinder wie Grundschüler - kommen regelmäßig in den Pflanzgarten und die Gewächshäuser. Sie säen Gemüse selbst an, das sie später auspflanzen und dessen Wachstum sie beobachten.



Sie versehen ihre Pflanze sogar mit einem Namensschild, damit sie sie genau im Blick behalten. Und sie ernten das Gemüse und bereiten es zu. Dadurch lernen die Kinder noch etwas über gesunde Ernährung. „Meine Erfahrung ist, dass Kindern zu wenig zugetraut wird“, sagt Cornelia Jäger. Das kann man über ihre Arbeit nicht sagen.

Arbeit wurde von den Vereinten Nationen mit Preis ausgezeichnet

Das Projekt „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ wurde kürzlich von den Vereinten Nationen ausgezeichnet als offizielles Projekt in der „UN-Dekade Biologische Vielfalt“. Die Dekade wurde von 2011 bis 2020 ausgerufen, um den Schwund der biologischen Vielfalt aufzuhalten.

Cornelia Jäger sagt noch, dass man auf sie zugekommen sei, damit sie eine Projektbewerbung einreicht. Und sie betont: „Man braucht Hilfe für den Garten.“ Die Gärtnerin Sandra Mennck ist eine solche Hilfe im Pflegegarten. (mz)