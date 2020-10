Schule in Gräfenhainichen geschlossen: Corona-Fall in der zweiten Klasse

Ein Corona-Fall an einer Grundschule wurde bestätigt.

Die Einrichtung bleibt vorerst bis Dienstag geschlossen.

Gräfenhainichen -

An der Johannes Gutenberg Grundschule in Gräfenhainichen ist nach Angaben des Landkreises ein Schüler positiv auf Corona getestet worden. „Grundschule und Hort bleiben deswegen bis zum 13. Oktober geschlossen“, sagte Kreissprecher Ronald Gauert am Freitag.

Ab Samstag müssten sämtliche Schüler und Lehrer der Klasse 2b, sowie diese, die den Frühhort der Schule besuchen, getestet werden. Die Eltern des Jungen befänden sich ebenfalls in häuslicher Absonderung. Geprüft werde nun, wer in Kontakt mit dem infizierten Schüler stand.

Ob andere Klassen der rund 230 Schüler großen Grundschule an der Lindenallee in Gräfenhainichen getestet werden müssen und ob es bei der Schließung bis Dienstag bleibe, ergebe sich aus den weiteren Testergebnissen. Vizelandrat Hartmann und Gräfenhainichens Bürgermeister Schilling befänden sich in Abstimmung, so der Sprecher.

Insgesamt kommt der Landkreis damit auf 245 positiv getestete Menschen. 35 Menschen sind derzeit aktiv an Covid 19 erkrankt. Im Frühjahr waren drei Menschen, die positiv getestet worden waren, gestorben. (mz)