Draxler-Wechsel nach Paris steht kurz bevor

Paris -

Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Julian Draxler vom Bundesligisten VfL Wolfsburg zum französischen Meister Paris St. Germain steht unmittelbar bevor. Die französische Sportzeitung „L'Equipe” vermeldete den Transfer des Weltmeisters im Winter am Abend bereits als perfekt. Dies dementierte der VfL. Ein Sprecher betonte, die Verhandlungen dauerten noch an. Mit dem Wechsel Draxlers nach nur anderthalb Jahren in Wolfsburg wird allerdings noch vor Weihnachten gerechnet. Als Ablöse ist eine Summe von rund 42 Millionen Euro plus Bonuszahlungen im Gespräch. (dpa)