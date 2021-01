Zwei Friseure zum heimischen frisieren: Was man selbst tun kann und was besser nicht

Dessau-Roßlau -

Der Blick in den Spiegel verrät es unerbittlich: Der Besuch beim Friseur ist viel zu lange her, das Haar längst „aus der Fasson“ gewachsen. Durchschnittlich einen guten Zentimeter legen wir da monatlich zu.

Immer öfter wird für den Pony Abhilfe gesucht mit Lockenwicklern und Ondulierstab oder zum Stirnband oder Haarreif gegriffen. Seit mehr als zwei Monaten sind die Friseursalons wieder im Corona-Lockdown. Eine Lockerung dieses harten Einschnitts ist momentan nicht in Sicht.

Wie kommt man da erhobenen Hauptes durch die Corona-Krise? Was empfehlen die Profis, was ist machbar und was lieber zu lassen? Die MZ hörte sich um bei hiesigen Haarkünstlern.

Karin Wieczorek hat ihren Beruf von der Pike auf gelernt und liebt ihn

Bei Frisuren für die Herren sieht Karin Wieczorek weniger Probleme. „Da lässt sich mit der Schneidemaschine bei kleineren Korrekturen der Kurzhaarfrisur sicher ein gutes Ergebnis erzielen“, ermutigt die selbstständige Friseurin aus Roßlau die Herren oder deren helfende Frauen.

Frisör-Utensilien zum Selbstbehelf. Thomas Ruttke Foto:

Karin Wieczorek hat ihren Beruf von der Pike auf gelernt und liebt ihn. 1990 machte sich die Roßlauerin selbstständig mit dem eigenen Friseursalon, in dem heute drei Friseurinnen und eine Helferin arbeiten. Bei den Damenfrisuren rät die Chefin allerdings von Experimenten und allem ab, was über die Spitzenkorrekturen hinaus geht.

Ein grundlegender Schnitt sollte dem Profi überlassen werden. Was die Haarpflege angeht, ist Karin Wieczorek mutiger: „Mit einer Haartönung macht man nichts verkehrt.“ Allerdings sollte bei der Auswahl der Farbe in der Drogerie oder im Supermarkt sicherheitshalber „immer ein Ton heller“ als das Original gekauft werden. Da passt sich die frische Farbe an, ohne extrem aufzufallen.

Selbst ein Pony sei nicht so einfach selbst zu schneiden

Wovon die Friseurmeisterin dringend abrät, sind Färbungen im Eigenversuch. „Und gerade von Blondierungen bitte strikt die Finger lassen. Da hat man das Haar dann plötzlich quietschgelb und unendlich beschädigt.“

Ganz ähnlich sieht das Wieczoreks Berufskollege Sebastian Herrmann von der Haarpflege Dessau GmbH: „Da verpfuscht man ganz schnell mal was.“ Selbst ein Pony sei nicht so einfach selbst zu schneiden. „Dann lieber das Haar mal zum Seitenscheitel kämmen und mit Haarspray fixieren“, empfiehlt er als zeitweilige Notlösung in Corona-Zeiten. Der heute 32-Jährige hatte 2006 die Lehre im Salon Ratsgasse begonnen, war übernommen worden und ist bis heute seinem Laden treu geblieben.

In der ersten Corona-Welle blieb vom März bis Mai 2020 der Salon in der Scheibe Nord für sechs Wochen dicht, danach wurde unter strikten Hygiene- und Abstandsregeln im Sommer und Herbst wieder fleißig gewaschen, geföhnt und frisiert. Seit dem 16. Dezember bleiben nun mit dem erneuten Lockdown wieder die Türen zu, ging auch das Weihnachtsgeschäft flöten.

Nun gelten die Lockdown-Maßnahmen weiter bis 14. Februar

Und jetzt heißt es warten und durchhalten. Bis hoffentlich bald wieder die lang vertröstete Kundschaft bedient werden kann. „Bloß gut, dass Winter ist. Da setzt man sowieso die Mütze auf“, versucht es Sebastian Herrmann mit Galgenhumor.

Nun gelten die Lockdown-Maßnahmen weiter bis 14. Februar. Kann da dem einen oder anderen nicht die Idee kommen, seinen Friseur mal zu einem Hausbesuch einzuladen? Eine Einzelperson als Kontakt bleibt ja erlaubt! „Nein“, sagt Karin Wieczorek resolut. Solche „Freundschaftsdienste für gute Kunden“ untersagen Kontaktverbot und Eindämmungsverordnung den Dienstleistern vom Friseurhandwerk streng. Wieczorek bleibt bei der Kundenpflege auf klassische Art. Anrufe, Terminabsprachen und kleine Tipps am Telefon. Und deshalb müsse weiter gelten: Augen zu und durch! (mz)