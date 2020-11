Dessau-Roßlau -

Ob und wie sich die Corona-Pandemie auf die Einbruchstatistik auswirkt, dazu gibt es aktuell unterschiedliche Wahrnehmungen: Während Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) davon ausgeht, dass die Entwicklung bei den Wohnungseinbrüchen aktuell in ganz Sachsen-Anhalt weiter rückläufig ist, verzeichnet das Polizeirevier Dessau-Roßlau für das Stadtgebiet in den Kriminalitätsbereichen des Wohnungseinbruchdiebstahls sowie der Einbrüche in Keller und Böden für dieses Jahr einen Anstieg der Straftaten - ohne konkrete Zahlen für 2020 zu nennen.

Dass es zu unterschiedlichen Bewertungen kommt, hängt sicherlich damit zusammen, dass das Innenministerium auf die Gesamtentwicklung im Land schaut. Die Tendenz in den Landkreisen und Städten wie Dessau-Roßlau kann, betrachtet man sie einzeln, davon abweichen. Und: Das Jahr ist weder zu Ende noch statistisch abschließend ausgewertet, so dass es noch zu Verschiebungen kommen kann.

Zudem gilt für das laufende Jahr: Die Corona-Pandemie hält keine Einbrecher ab

Die im Stadtgebiet wieder steigenden Einbruchszahlen bedeuten eine Trendwende. Denn die Doppelstadt war in den Vorjahren auf einem sehr guten Weg, weil die Straftaten in diesem Bereich stark zurückgegangen waren, wie eine Polizeistatistik zeigt.

Verzeichnete man im Jahr 2016 noch 120 Delikte (davon 64 vollendete und 56 versuchte Einbrüche), so waren es im Jahr 2019 in Summe 62 Straftaten (davon 28 vollendete und 34 versuchte Einbrüche) in diesem Kriminalitätsbereich. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der Statistik über die Boden- und Kellereinbrüche wider. Gab es in diesem Bereich im Jahr 2016 noch 764 Fälle, so sank deren Zahl auf 414 im Jahr 2019.

„Zurückzuführen ist das darauf, dass 2017 und im Jahresverlauf 2018 mehrere Täter derartiger Delikte in Haft gebracht werden konnten“, so Polizeisprecherin Nicole Kahn. Zudem gilt für das laufende Jahr: Die Corona-Pandemie hält keine Einbrecher ab, sondern nur das richtige Verhalten und die richtige Sicherungstechnik. „Viele Einbrüche können bereits durch das Einhalten einfacher Regeln verhindert werden“, so Kahn.

Landesstatistik und Maßnahmen Im Jahr 2019 wurden in Sachsen-Anhalt 2.383 Wohnungseinbruchdiebstähle polizeilich registriert. Das war im Vergleich zum Vorjahr (2018: 2.821 Fälle) ein Rückgang um 15,5 Prozent. 2019 blieb es in 45,2 Prozent der Fälle beim Versuch. Für 2020 ist ebenfalls eine rückläufige Tendenz erkennbar, heißt es aus dem Innenministerium. Die Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls ist ein Schwerpunkt der Arbeit der Landespolizei Sachsen-Anhalt. Um zu informieren und auf die kostenlosen Beratungsangebote der Polizei und die Fördermöglichkeiten des Staates aufmerksam zu machen, wird auch die Bannerkampagne „Sicher wohnen mit Einbruchschutz“ fortgesetzt. Alle Informationen zur bundesweiten Präventionskampagne K-EINBRUCH gibt es unter: www.k-einbruch.de

Einbruchgefährdete Bereiche sollten durch automatische Bewegungsmelder beleuchtet werden

Beispielsweise wirke Licht auf Einbrecher abschreckend. Deshalb sollten einbruchgefährdete Bereiche durch automatische Bewegungsmelder beleuchtet werden. Ebenfalls wichtig sei, dass man die Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit verschließt - und nicht anklappt. Zudem sollte man die Tür nicht nur zuziehen, sondern immer zweifach verschließen, auch wenn man das Haus oder die Wohnung nur kurzzeitig verlässt.

Da es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen bekanntlich immer ein Restrisiko gibt, rät die Polizei dazu, Schmuck, Bargeld, Sparbücher oder Scheckformulare in einem Safe oder im Bankschließfach zu verwahren. Viele weitere Tipps und Hinweise erhält man bei der Beratungsstelle im Polizeirevier. Dort werden individuelle, neutrale und kostenlose Beratungen zum Einbruchschutz an Immobilien, gewerblich wie privat, angeboten. (mz/dop)

Beratungstermine können unter 0340/2503304 vereinbart werden.