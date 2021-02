Über zehn Jahre für „Paten“ : BGH bestätigt Urteil im Dessauer Vorschlaghammer-Prozess

Dessau -

Das Urteil gegen den Hauptangeklagten im spektakulären Dessauer „Vorschlaghammer-Prozess“ ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof hat eine Revision des 33-Jährigen als unbegründet verworfen.

Im Juli vorigen Jahres hatte das Landgericht Dessau nach 40 Verhandlungstagen den Täter zu zehneinhalb Jahren und zur Einweisung in den Entzug verurteilt. Vier Mitangeklagte waren mit geringeren Strafen von Bewährung bis zu sieben Jahren davongekommen.

Am schwersten wog beim Hauptangeklagten ein versuchter Totschlag. In den Morgenstunden des 12. Januar 2019 hatten er und die anderen in Dessau-Nord einen Mann abgepasst, den der Angeklagte schon zuvor aufs Heftigste bedroht hatte. Einige verfolgten ihn, einer schlug mit einem Baseballschläger zu, der Hauptangeklagte mit einem Vorschlaghammer. Das Opfer überlebte schwerverletzt nur dank einer Notoperation. Die meisten Beteiligten konnten schon direkt nach der Tat gestellt werden.

Der Täter und das Opfer hatten sich gekannt: Dieser kutschierte den nun Verurteilten durch die Gegend. Die Basis dieser Geschäftsbeziehung wurde nicht völlig geklärt. Nach einigen Monaten aber stieg der Fahrer aus und es kam zum Bruch zwischen beiden. Der Täter behauptete fortan, seinen Kumpanen zur Rechenschaft ziehen zu wollen, weil der angeblich Drogen an Minderjährige und Schwangere verkaufte. In dem Prozess wurden weitere Taten des Hauptangeklagten verhandelt. Unter anderem hatte er eine Frau so geschlagen, dass die einen Rippenbruch davontrug.

Der Angeklagte, der seinen BMW mit dem Wort „Pate“ hatte beschriften lassen und so in Dessau-Roßlau unterwegs war, hatte sich kurz vor Prozessende über seinen Anwalt eingelassen und alle Vorwürfe entweder bestritten oder seine Attacken als Akte der Selbstverteidigung dargestellt. Er bestritt auch, mit dem Vorschlaghammer gegen den Kopf seines ehemaligen Fahrer geschlagen zu haben, sondern nur gegen dessen Hand.

Gegen weitere Angeklagte war das Urteil bereits zuvor rechtskräftig geworden. (mz)