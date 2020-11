Tierpark Dessau wartet auf Kragenbären: Wie Corona den Transport aus Sibirien erschwert

Dessau -

Es scheint wie das Warten auf Weihnachten mit der bitteren Erkenntnis, dass lang Erwünschtes noch nicht da ist: Seit fast einem Jahr planen und erwarten die Mitarbeiter des Tierparks Dessau die Ankunft ihrer beiden Ussurischen Kragenbären. Doch die sind inzwischen in den sibirischen Winterschlaf gesunken. Jetzt rechnet Tierparkleiter Jan Bauer damit, dass seine neuen Schützlinge im Frühjahr 2021 ankommen können.

Dessaus Braunbäring "Eika" war im Sommer 2019 gestorben

Nach dem Tod von Braunbärin „Eika“ im Sommer 2019 hatte sich die Tierparkleitung Gedanken für den Neubezug der Anlage gemacht und Gespräche mit den benachbarten Bärenhaltern im Tierpark Köthen und Tiergarten Bernburg geführt.

Dann war die Entscheidung gefallen: Der Tierpark Dessau will zukünftig Kragenbären halten. So können drei verschiedene Bärenarten in Anhalt gezeigt werden. In Bernburg werden die Europäischen Braunbären gehalten, in Köthen wird eine Anlage für Syrische Braunbären geplant und Dessau bekommt Ussurische Kragenbären.

Im Spätsommer 2019 reiste Tierparkleiter Jan Bauer nach Sibirien und suchte in dortigen zoologischen Einrichtungen nach zwei Ussurischen Kragenbären. Im Zoo von Tschita wurde er fündig. Der im Januar 2019 geborene „Dmitri“ soll mit der Bärin „Anastasia“ aus Chabarowsk nach Dessau-Roßlau kommen.

Die neuen Kragenbären sind wichtiger Teil im Entwicklungskonzept des Tierparks

„Die beiden Bären sind wichtiger Teil im Entwicklungskonzept für den Tierpark Dessau“, so Bauer. Zusammen mit einem weiteren Bärenpaar im tschechischen Chleby soll ein Europäisches Erhaltungszuchtprogramm (EEP) ins Laufen gebracht werden.

Intensiv wird jetzt nach Partnern für den sehr aufwendigen Tiertransport gesucht. Was erschwert wird durch die Corona-Krise. Verschiedene Transportunternehmen müssen angefragt werden, ob sie einen solchen Transport durchführen können. „Bisher haben wir noch kein passendes Unternehmen gefunden und wissen weder, wie die Bären nach Dessau-Roßlau kommen, noch, was uns der Transport kosten wird“ fasst Tierparkleiter Bauer die Lage zusammen.

Bärenanlage in Dessau wurde in den vergangenen Monaten umgebaut

In der Zwischenzeit haben die Mitarbeiter des Tierparks die Bärenanlage überarbeitet und aus der einstigen Seniorenresidenz von „Teddy“ und „Eika“ das „junge Wohnen“ für die neuen Bären gebaut. Dazu wurden mehr Kletter- und Versteckmöglichkeiten für die Tiere, aber auch eine Beobachtungshütte mit Glasscheibe und ein Trockengraben zum Beobachten für die Besucher errichtet. „Die gesamte Baumaßnahme haben wir dank der großzügigen Unterstützung unserer Besucher und Patenschaften finanziert“, sagt Jan Bauer. (mz/sib)