Stadtwerke sehen sich vorbereitet: In Dessau-Roßlau Frost bis minus 30 Grad möglich

Dessau-Rosslau -

Nach dem Schnee hat nun strenger Frost die Region Anhalt fest im Griff. Für Dessau-Roßlau erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag bis einschließlich Mittwoch extreme Temperaturen zwischen minus 17 und minus 20 Grad. In der Nacht zu Mittwoch könnte das Thermometer bei aufreißender Wolkendecke sogar auf bis zu minus 30 Grad fallen.

„Dafür braucht es nicht einmal große Wolkenlücken“, erklärte DWD-Sprecherin Cathleen Hickmann am Dienstag auf MZ-Anfrage. Die Schneedecke reflektiere sofort sämtliche Wärmestrahlung zurück ins Weltall. Die Wetterexpertin rät angesichts solcher Temperaturen, das Haus möglichst nicht zu verlassen und im Warmen zu bleiben.

Hoch über Skandinavien sorgt für Kälte auch an den nächsten Tagen

Nach der fast schon sibirischen Nacht wird es zunächst auch am Mittwoch mit teils zweistelligen Minusgraden weitergehen. Das Thermometer soll laut Hickmann nicht über minus neun Grad klettern. Zu dem extremen Frost kommt es laut der Meteorologin wegen eines Hochdruckgebiets, das sich über Skandinavien festgesetzt habe. Dieses rotiere und schaufle permanent arktische Luft nach Süden.

Trotz der für die Region ungewöhnlich niedrigen Temperaturen sehen die Dessauer Stadtwerke die Versorgung der Haushalte mit Strom, Wärme und Wasser nicht gefährdet. „Das Heizkraftwerk An der Fine verfügt über ausreichende Kapazitäten, um die Wärme- und Stromerzeugung auch bei dauerhaft tiefen Minusgraden zu gewährleisten“, erklärte DVV-Sprecher Christian Mattke auf Nachfrage. Zusätzlich stehe bei Bedarf auch noch das Heizwerk Ost zur Verfügung. „Es sind also ausreichende Sicherheitsreserven gegeben“, beruhigte er.

Tipps für Hauseigentümer: Heizung nicht abdrehen

Außerdem würden wasserwirtschaftliche Anlagen, wie zum Beispiel Pumpstationen, bei Bedarf mit zusätzlichen Heizgeräten ausgestattet. Während Wasserleitungen ausreichend tief und damit frostgeschützt im Erdreich verlegt seien, gebe es für Hauseigentümer einiges zu beachten, so Mattke. So könnten durch die Kälte Wasserzähler und Leitungen in unbeheizten Räumen wie Kellern kaputt gehen. „Ventile und Zähler sollten deshalb zusätzlich mit wärmedämmendem Material umwickelt und Fenster geschlossen gehalten werden.“ Gefährdet seien auch Wasserleitungen in Gartenhäusern.

Bei besonders tiefen Temperaturen reiche auch die Frostschutz-Stellung bei der Heizung möglicherweise nicht mehr aus, um lange Zuführungsleitungen vor dem Einfrieren zu schützen, warnte Mattke. „Daher sollte die Heizung in Betrieb bleiben.“ (mz)