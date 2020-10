Dessau -

Die Kindertageseinrichtung „Alexandraschule“ in der Johannisstraße ist eine Baustelle. Seit Ende Juni wird das Gebäude energetisch saniert, erweitert und den modernen Bedürfnissen einer Kindereinrichtung angepasst.

Wie fast alle Baumaßnahmen in dieser Zeit, sind auch für diese die Kosten im Vergleich zum geplanten Budget gestiegen. Der Stadtrat genehmigte diese Mehrkosten in Höhe von 120.000 Euro auf seiner Sitzung am Mittwoch.

Der Kita-Träger, die Anhaltische Diakonissenanstalt, hatte einen Antrag auf Erhöhung des Kostenrahmens und Kostenübernahme durch die Stadt Dessau-Roßlau gestellt, um die Gesamtmaßnahme nicht zu gefährden. „Der Beschluss des Stadtrates freut uns sehr, denn wir können wie geplant weiterbauen“, sagt Torsten Ernst, Vorsteher der Anhaltischen Diakonissenanstalt im MZ-Gespräch.

Mehrkosten entstanden im Ergebnis der Ausschreibungsverfahren für die einzelnen Gewerke

Die Mehrkosten entstanden im Ergebnis der Ausschreibungsverfahren für die einzelnen Gewerke. Die höchste Kostensteigerung ergab sich für den Rohbau. Der wird 88.000 Euro teurer als ursprünglich geplant. Wie aus der Beschlussvorlage hervorgeht, ist dies das Ergebnis einer zweiten Ausschreibung.

Die erste war aufgehoben worden, die Kostenüberschreitung lag dort deutlich höher. Teurer werden auch die Dach- und Klempnerleistungen (plus 33.000 Euro) und der Baustrom (plus 13.000 Euro). Bei anderen Gewerken wie dem Gerüst oder der Gebäude-Entkernung konnte indes das Budget unterschritten werden. Unterm Strich aber reichten diese nicht aus, um zu kompensieren.

Laut Beschlussvorlage wurde der Mehraufwand an kommunalen Mitteln im Haushalt 2021 angemeldet - und vom Stadtrat befürwortet. Damit liegen die Gesamtkosten für die Sanierung der Alexandraschule bei 1,6 Millionen Euro, wovon die Stadt 636.000 Euro trägt.

Die Alexandraschule ist 1975 in den Innenhof der Pfarrei in die Johannisstraße gezogen

Nach einer leichten Verzögerung für die Rettung einer alten Eiche im Innenhof laufen die Bauarbeiten laut Ernst nun zügig. „Für die Eiche haben wir eine Lösung gefunden so dass sie nachher bessere Bedingungen haben wird als vor der Sanierung.“

Im November wird der Rohbau fertig sein, informiert der ADA-Vorsteher. Kurz vor Beginn stünden Dacharbeiten, so dass im Winterhalbjahr der Innenausbau erfolgen kann. Die Fertigstellung soll im Spätsommer 2021 sein, „wir hatten ein paar Wochen früher geplant“, so Ernst.

Die Alexandraschule ist 1975 in den Innenhof der Pfarrei in die Johannisstraße gezogen. Dafür hatte man an den ehemaligen Gemeindesaal einen Anbau gesetzt. Der nun „multiple Probleme“ bereitete, wie Torsten Ernst erklärte. Grundlegende Sanierungsarbeiten habe es seitdem nicht gegeben. Es sei instandgesetzt und im Rahmen des Möglichen modernisiert worden.

Ein Fahrstuhl sorgt für barrierefreie Erreichbarkeit aller Geschosse

Im Zuge der allgemeinen und energetischen Sanierung wird in den Winkel zwischen Gemeindesaal und Anbau ein Vorbau aus Glas eingesetzt, der vor allem als Wärmeschutz dient und Platz für die Garderobenbereiche bieten wird.

Ein Fahrstuhl sorgt für barrierefreie Erreichbarkeit aller Geschosse. Die zu realisieren, habe Kopfzerbrechen bereitet, berichtet Ernst. Eine Erweiterung der Platzzahl wird durch die Sanierung nicht gegeben. In der Kita „Alexandraschule“ werden auch dann 66 Kinder von fünf Erziehern betreut. (mz)