Dessau -

Sie lassen hier alles wachsen, bis es nicht mehr schön aussieht. Sie fühlen sich wohl nicht mehr verantwortlich für die Flächen und wollen Geld sparen.“ Solche und ähnliche Äußerungen haben die Landmeisterinnen öfter gehört, die sich um die insgesamt 30 Hektar große Fläche kümmern, die in Dessau-Roßlau zum Projekt „Städte wagen Wildnis“ gehört.



Wo einst Plattenbauten standen und Industriebrachen vor sich hinrotteten, entstanden Grünflächen rund um die Dessauer Innenstadt, die seit 2016 nur noch ein- bis zweimal im Jahr gemäht werden. Weiter in Richtung Stadtrand wird auf zehn Hektar fast gar nicht mehr in die Natur eingegriffen.



Projekt „Städte wagen Wildnis“: Kein Eingriff in die Natur

Das Ziel: Tiere und Pflanzen sollen so mehr Lebensraum erhalten, Menschen sollen sich an mehr Artenvielfalt im städtischen Raum erfreuen. „Wiesen mit meterhohem Gras bleiben für viele zwar gewöhnungsbedürftig, doch wenn man Passanten die Hintergründe erklärt, können sie verstehen, warum wir das so machen.



Inzwischen gibt es auch mehr Menschen, die uns unterstützen“, sagt Kirsten Lott. Sie ist Leiterin des Sachgebiets Freiraum und Grünplanung im Amt für Stadtentwicklung Dessau-Roßlau. Die Stadt nimmt wie Frankfurt/Main und Hannover an einem bis 2021 laufenden Modellprojekt teil, das vom Bundesumweltministerium gefördert wird.



In der Ausstellung „Stadt gibt’s hier natürlich“ im Museum für Naturkunde und Vorgeschichte in Dessau-Roßlau werden die ersten Ergebnisse präsentiert. Mehr als 300 Pflanzenarten wurden in den ersten drei Jahren im Dessauer Projektgebiet erfasst, davon gelten zehn Prozent als selten oder gefährdet.



Naturprojekt in Städten: Mehr Lebensraum für gefährdete Tier- und Pflanzenarten

48 Vogel-, 24 Schmetterlings-, 17 Heuschrecken- und sieben Fledermausarten wurden beobachtet, viele davon kommen nur noch selten in der Natur vor. 24 Wespen- und 67 Wildbienenarten wurden nachgewiesen, davon sind fünf Bienenarten in Sachsen-Anhalt vom Aussterben bedroht.



„Wir haben mehr Erfolge bei der Vergrößerung der Artenvielfalt als auf städtischen Grünflächen, auf denen häufiger gemäht wird“, sagt Lott. Durch die Aussaat von mehr als 50 Kräutern und Wildstauden sind im Projektgebiet artenreiche Blühwiesen am Rand des „Roten Fadens“ entstanden, einem Rad- und Gehweg, der durch die Stadt führt.



Am Wegesrand wird die Vegetation kurzgehalten. Auch die Ränder der Wildnisflächen werden gemäht und es gibt Rasenwege, um in die Wildnis hineinzugehen. Regelmäßig werden Führungen angeboten. „Das Interesse an botanischen Wanderungen oder Fledermausexkursionen ist sehr groß, es kommen bis zu 50 Interessierte“, freut sich Lott.

Projekt „Städte wagen Wildnis“: Drei Modellstädte in Deutschland

In Frankfurt/Main hat man zwei große Gebiete mit jeweils 15 Hektar ganz am Stadtrand für das Projekt ausgewählt. Nicht zuletzt, weil in der wachsenden Mainmetropole Grund und Boden wesentlich begehrter und teurer ist als in Dessau-Roßlau. Zudem gibt es in den Frankfurter Behörden durchaus unterschiedliche Vorstellungen - bei einer ehemaligen Mülldeponie war ursprünglich die Wiederaufforstung geplant.



„Damit wir dort 30 Zentimeter Mutterboden ausbringen konnten, musste das Forstamt mitspielen, denn wir haben keine eigenen Flächen. Der neue Mutterboden hatte selbstverständlich positive Auswirkungen auf die Artenvielfalt, vorher gab es dort fast keine Vegetation.



Die klassische Aufforstung hätte weniger erreicht“, sagt Thomas Hartmanshenn, in Frankfurt Leiter der Abteilung Umweltvorsorge beim Umweltamt und Gesamtleiter von „Städte wagen Wildnis“. Er beobachtet ein wachsendes Interesse an dem Thema durch die Diskussion um das Bienen- und Insektensterben.



Naturschauplätze in der Stadt: Auch mit Stadtentwicklung

Gleichzeitig weiß er, dass Brachen in seiner Stadt selten sind, und es einen hohen Nutzungsdruck gibt: „Wir müssen erreichen, dass auf Parks und Friedhöfen Wiesen entstehen und so die Artenvielfalt gesteigert wird. Bei den Kollegen vom Grünflächenamt rennen wir damit offene Türen ein.“



Zudem sieht er weitere Möglichkeiten in dem 4.000 Hektar großen Frankfurter Stadtwald, wo durch den trockenen Boden Bäume absterben, die sich selbst überlassen bleiben. „Solche Gebiete stehen zum Glück nicht im Fokus der Stadtentwickler“, so Hartmanshenn.

Sollen Flächen eingezäunt und für den Menschen unzugänglich gemacht werden? „Das tun wir gerade nicht. Weil es eine Konkurrenz um solche Flächen gibt, wollen wir sie besser erlebbar machen. Nur was man kennt, kann man schützen“, entgegnet die Landschaftsarchitektin Verena Butt, beim Umweltamt Hannover Leiterin von „Städte wagen Wildnis“.



Projekt „Städte wagen Wildnis“: Unterstützung von Anwohnern

Demnächst sollen an den rund ein Dutzend Flächen des Modellprojektes in Hannover Stelen aufgestellt werden, um Interessierte über die Bedeutung zu informieren. An einem Standort wurden in Bäumen große bunte Asseln aufgehängt, um Passanten auf das Projekt aufmerksam zu machen und zugleich zu verhindern, dass Flächen, die mancher als ungepflegt ansehen mag, zugemüllt werden.



„Häufiger hören wir von Anwohnern, dass sie Angst vor weiterer Wohnbebauung in der Nachbarschaft haben und erfreut sind, dass die Grünzüge nun besonders geschützt werden“, sagt Projektmitarbeiterin Solveig Hesse.

Am Fluss Fösse erstreckt sich ein Grünzug, auf dem das Gras von städtischen Mitarbeitern seit dem Beginn des Projektes seltener gemäht wird. Dabei gibt es Abstufungen: Direkt am Wegesrand, wo auch Parkbänke stehen, ist es bei drei bis vier Terminen im Jahr geblieben. Es folgt ein Grünstreifen, auf dem nur noch ein- bis zweimal gemäht wird.



Weniger Mähen auf Grünflächen: Schutz von Tieren und Pflanzen

In der Mitte dieser grünen Inseln wird ganz aufs Mähen verzichtet - hier sind inzwischen Büsche und kleine Bäume gewachsen. „Weniger Mähen bedeutet nicht weniger Arbeit. Die Mahd bleibt zwei Tage liegen, damit kleine Tiere rauskrabbeln können, danach wird das gemähte Gras aufgesammelt“, berichtet Hesse. Mähtermine wurden teilweise verändert, um ganz junge Tiere nicht zu gefährden.

„Sie lassen doch hoffentlich nicht alles zuwachsen, denn ich gehe hier abends immer mit dem Hund lang und das wäre mir dann zu unheimlich“ - ein Satz einer Passantin, der Wirkung zeigte. „Wir wollen nicht, dass durch selteneres Mähen Angsträume entstehen. Die Wege für Fußgänger und Radfahrer müssen übersichtlich bleiben, darauf achten wir“, sagt Butt.

Die Ergebnisse der Befragungen von Anwohnern und Studien über die Entwicklung der Artenvielfalt werden im kommenden Jahr auf einer Tagung präsentiert. Die Wildnisflächen in den drei Städten sollen dauerhaft erhalten bleiben und Vorbild für andere Kommunen werden. Eine Kombination von mehr Artenschutz und Naherholung für den Menschen ist das Ziel - die Auswertung wird zeigen, ob beides miteinander vereinbar ist. (mz)

››Weiter Infos zum Projekt unter www.staedte-wagen-wildnis.de