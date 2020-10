Polizei warnt vor Aktion: Rechtsextreme kündigen „nationale Streife“ in Dessau an

Dessau-Roßlau -

Die rechtsextreme Partei „Der III. Weg“ hat angekündigt, im Stadtgebiet von Dessau-Roßlau „in unregelmäßigen Abständen“ Streife zu laufen. Bei der Polizei sieht man die Pläne kritisch und warnt vor derartigen Aktionen.

Das kommt im konkreten Fall nicht von ungefähr. Laut des sachsen-anhaltischen Verfassungsschutzberichts von 2019 sind die Führungsaktivisten der Partei seit Jahren „fest im rechts-extremistischen Spektrum verankert“, so agitiere die Partei „antisemitisch, ausländerfeindlich und revisionistisch“.

Konkret nimmt „Der III. Weg“ in Dessau in einer Ankündigung auf seiner Webseite Bezug auf einen Vorfall am 26. September 2020, bei dem ein 25-Jähriger gegen 23.30 Uhr von zwei Angreifern in der Dessauer Weststraße mit einem Messer am Gesäß verletzt wurde. Beide Männer hätten ein arabisches Aussehen gehabt und seien nach dem Angriff geflüchtet.

„Gefahrenabwehr und Strafverfolgung sind zentrale Aufgaben von Sicherheitsbehörden und Polizei“

Als Reaktion sei man in Dessau mit einer „nationalen Streife“ im Bereich Mitte und Leipziger Tor rund um den Tag der Deutschen Einheit patrouilliert und plane dies auch zukünftig immer wieder zu tun.

„‚Streifgänge‘ von Privatpersonen, unabhängig vom jeweiligen Personenkreis, bedarf es in Dessau-Roßlau nicht“, versichert Polizeisprecher Robert Niemann. „Gefahrenabwehr und Strafverfolgung und folglich die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sind zentrale Aufgaben von Sicherheitsbehörden und Polizei."

Bürger sollen „verdächtige Wahrnehmungen“ direkt der Polizei melden

So gäbe es zwar die „Jedermannsrechte“ (u.a. § 127 der StPO), auf die sich Bürgerwehren und private Streifen oft berufen, allerdings gelten diese laut Niemann nur für nicht vorhersehbare und außergewöhnliche Notsituationen, „sie stellen jedoch keine Befugnisnormen dar, sich zum Zwecke eines privaten ‚Streifengangs‘ zusammenzuschließen“. Vielmehr solle man als Bürger „verdächtige Wahrnehmungen, aber auch Wahrnehmungen in Bezug auf derartige Aktionen der Polizei melden.“

Diese Feinheit scheint man auch bei „Der III. Weg“ zu kennen. Während man zunächst angekündigt hatte, mit den Streifen gegen die „Gewalt gegen Deutsche“ und den „Multikultiwahn“ vorgehen zu wollen, teilt man ganz am Ende der Mitteilung mit, man wolle „mit Infomaterial und persönlichen Gesprächen präventive Arbeit [leisten], um die Bevölkerung für mehr Acht- und Aufmerksamkeit zu sensibilisieren.“ Doch auch die Broschüren der Partei werden vom Verfassungschutz zum Teil als kritisch angesehen.

„Der III. Weg“ hat etwa zehn Mitglieder in Sachsen-Anhalt

Die Partei „Der III. Weg“ ist 2013 als Reaktion auf einen Streit innerhalb der NPD in Rheinland-Pfalz gründeten worden. Nachdem 2014 in Bayern das Neonazi-Netzwerk „Freies Netz Süd“ verboten wurde, schlossen sich einige der Mitglieder der Partei an.

„Sie nutzen somit die Partei (Schutz des Parteienprivilegs) als Auffangstruktur, um staatlichen Exekutiv- und Verbotsmaßnahmen zu entgehen“, heißt es im Verfassungsschutzbericht.

Demnach hat die Partei in Sachsen-Anhalt etwa zehn, bundesweit rund 580 Mitglieder. Über verschiedene Gebietsverbände wird versucht Aktionen der Partei wie die „nationalen Streife“ lokal zu koordinieren.

In Dessau war „Der III. Weg“ zuletzt Anfang September in Erscheinung getreten, als man sich mit einer Spontandemo gegen die Forderungen von „Fridays for Future“ stellte, Geflüchtete aus dem abgebrannten Lager in Moria aufzunehmen. (mz)