Dessau -

Staatsanwaltschaft und Nebenklage haben im Prozess wegen versuchten Totschlags mit einem Vorschlaghammer und anderer Taten für den Hauptangeklagten Enrico S. Eine Freiheitsstrafe von elf Jahren und neun Monaten gefordert.

Beide sahen nach 37 Verhandlungstagen am Landgericht Dessau die zentralen Vorwürfe der Anklage bestätigt. Bei den anderen Angeklagten plädierten sie auf sieben Jahre und drei Monate, zwei Jahren und neun Monate, zwei Jahre und sechs Monate sowie auf einen Freispruch.

Angeklagt waren insgesamt vier Taten, an denen die Angeklagten in verschiedenen Konstellationen beteiligt waren. Die personelle Konstante bildete nach Überzeugung von Staatsanwalt Gunnar von Wolfersdorff Enrico S., den er als „Anführertyp“ bezeichnete. Alle Taten wurden innerhalb weniger Tage Anfang vorigen Jahres begangen.

Staatsanwalt Gunnar von Wolffersdorf zeigte sich überzeugt, dass S. in der Nacht vom 11. zum 12. Januar 2019 mit einem Vorschlaghammer den Kopf des Opfers Steffen N. (Name geändert) malträtiert hatte. Das ergebe sich nicht nur aus Zeugenaussagen. S. habe einige Stunden vor der Tat im Internet nach einem Video gesucht, dass eine ähnliche Tat in Leipzig zeige.

Und: Man habe nach dem Angriff nicht nur den Vorschlaghammer gefunden, sondern an diesem DNA-Spuren von N. (Dessen Anwalt Marco Bennewitz konkretisierte später: Blutspuren.) S.’ Anwalt Frank Knuth hatte als Zeuge gesagt, die jetzt Angeklagten seien nach der Tat in seine Kanzlei gekommen, der Mitangeklagte Daniel B. habe von sich aus erzählt, N. mit dem Baseballschläger auf den Kopf geschlagen zu haben, eine Darstellung, der S. widersprach. Von Wolffersdorf unterstellte Knuth „eventuell einen Wahrnehmungsfehler“. Der hatte seine Angaben sogar als Zeuge wiederholt. Von Wolffersdorf: „Die Perspektive des Zeugen Knuth ist tendenziös.“

Dass B. gemeinsam mit Richard K. das Opfer N. zuerst angegriffen hätten, ist für den Staatsanwalt eine Tatsache. Allerdings hätten sie sich nicht des versuchten Totschlags schuldig gemacht, sondern „nur“ der gefährlichen Körperverletzung, weil sie vor dem Eingreifen von S. geflüchtet seien und sich dessen Handeln nicht zurechnen lassen müssten.

Dass der Staatsanwalt B. mit zwei Jahren und neun Monaten wesentlich glimpflicher davonkommen lassen will als K. mit sieben Jahren und drei Monaten, erklärt sich aus einem weiteren Überfall, den K. gemeinsam mit S. und dem ebenfalls beteiligten Oleksandr S. begangen habe, für den zweieinhalb Jahre gefordert wurden.

Am Montag wird der Prozess fortgesetzt. (mz)