Mit Neustart der Schulen: Ab Montag fahren wieder mehr Busse durch Dessau-Roßlau

Dessau-Rosslau -

Mit dem schrittweisen Start in den Schulalltag gibt es ab Montag auch Anpassungen im Öffentlichen Personennahverkehr. Das hat Dessau-Roßlaus Oberbürgermeister Peter Kuras angekündigt. Das Thema sei am Donnerstag mit Stadtwerke-Chef Thomas Zänger im Pandemiestab der Stadt beraten worden.

Insbesondere in den Morgen- und Mittagsstunden soll ab Montag der Sonderfahrplan auf den Linien N1, N2, N3 und N5 ausgeweitet werden. Zudem soll am Montag wieder die Mobilitätszentrale am Hauptbahnhof öffnen. Die Servicemitarbeiter sind dann von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 17.30 Uhr wieder persönlich für ihre Kunden da.

Die zusätzlichen Busse fahren auf der Linie N1 ab Hauptbahnhof bis Kreuzbergstraße um 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, 13.10, 14.10 und 15.10 Uhr. Die Linie N2 ab Hauptbahnhof bis Junkerspark kann um 7.10, 8.10, 12.30, 13.30 und 14.30 Uhr zusätzlich genutzt werden.

Mehr Angebote gibt es auch auf der Linie N 3 ab Junkerspark bis Hauptbahnhof (6.35, 7.35, 8.35, 12.55, 13.55 und 14.55 Uhr) und auf der Linie N5 ab Tempelhofer Straße bis Hauptbahnhof (6.39, 7.39, 8.39, 12.39, 13.39 und 14.39 Uhr).

(mz)