Corona-Update: Zwei neue Fälle in Dessau-Roßlau - Schulen öffnen wieder

Dessau-Roßlau -

Dessau-Roßlau hat am Dienstag zwei neue Corona-Infektionen gemeldet.

Dabei handelt es sich nach Angaben der Stadtverwaltung zum einen um einen 61-jährigen Mann. Seine Kontaktpersonen werden zurzeit noch ermittelt. Zum anderen wurde eine elfjährige Schülerin positiv getestet, die die sechste Klasse der Sekundarschule „An der Biethe“ besucht. Dort sind zurzeit insgesamt drei Schüler betroffen.

Die Sekundarschule „An der Biethe“ und die Grundschule Waldstraße waren am Montag geschlossen worden. Dort waren zuvor zwei Geschwisterpaare positiv getestet worden. Da die Lehrer zu ihnen und untereinander Kontakt hatten, mussten alle getestet werden.

Beide Schulen sollen am Mittwoch wieder öffnen

Am Dienstag lagen für die 21 betroffenen Lehrer allesamt negative Tests vor. Beide Schulen sollen am Mittwoch wieder öffnen. Die Schüler der direkt betroffenen Schulklassen (zweite, vier, sechste und achte Klassen) sollen allerdings bis zum 16. Oktober in Quarantäne bleiben.

Aktuell weist die Statistik der Stadt Dessau-Roßlau 140 positive Fälle auf. Es befinden sich drei Patienten in stationärer Behandlung und 101 gelten als genesen. (mz)