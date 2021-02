Corona-Lage: Neue Fälle wieder im 20er Bereich - Hotspots weiter betroffen

Dessau-rosslau -

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen pegelt sich in Dessau-Roßlau im 20er Niveau ein: Nach 22 am Mittwoch und 22 am Donnerstag kamen am Freitag 21 neue Fälle dazu. Die zehn weiblichen und elf männlichen Betroffenen sind zwischen vier und 85 Jahre alt. Die Infektionen wurden alle im Zuge der Kontaktnachverfolgung sowie durch Arztpraxen getestet und gemeldet.

Wie in den vergangenen Tagen sind das Alten- und Pflegeheim „Haus Elbe-Fläming“ in Roßlau sowie die Kita „Apfelblüte“ in der Dessauer Gropiusallee weiter verstärkt durch Corona-Fälle betroffen. Konkrete Zahlen nannte die Stadtverwaltung erneut nicht.

Vor dem Wochenende stieg die Gesamt-Infiziertenzahl in Dessau-Roßlau damit auf 1.879 an. 1.242 Patienten können als genesen gelten, das sind 33 mehr als am Donnerstag.

Das Städtische Klinikum bestätigte am Freitag 75 Corona-Patienten. 17 von ihnen werden auf der Intensivstation versorgt, davon 13 mit Beatmung. Erneut ist ein Patient an oder mit Corona verstorben, er stammte jedoch nicht aus Dessau-Roßlau.

Der aktuelle Inzidenzwert für Dessau-Roßlau lag am Freitag bei 154,8 und bleibt damit weit von der 200er Marke entfernt. Allerdings ist der Wert im Nachbarkreis Anhalt-Bitterfeld mit 126,8 inzwischen niedriger. Die Inzidenzzahl war dort in den vergangenen Tagen stark gesunken.

Entwarnung kann aber auch dort nicht gegeben werden. Am Freitag wurden 67 Neuinfektionen gemeldet.

Mit 3.868 Gesamtinfektionen seit Pandemiebeginn liegt der Landkreis deutlich über den Dessau-Roßlauer Zahlen. Das gilt auch für die Todesfälle: Anhalt-Bitterfeld liegt dort bei 72, Dessau-Roßlau weiter bei 42.

Aktuell hat Anhalt-Bitterfeld 437 Infizierte. Mit 152 gibt es die meisten in der Stadt Bitterfeld-Wolfen. (mz)