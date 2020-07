Dessau-Rosslau -

Die Entwicklung eines Impfstoffs ist anspruchsvoll und dauert oft Jahre. Bei der Suche nach einem Wirkstoff gegen das Coronavirus muss alles viel schneller gehen. Daran beteiligt ist auch der Dessauer Impfstoffspezialist IDT Biologika.

Das Unternehmen hat jetzt die Grundlagen dafür geschaffen, dass das Uniklinikum Eppendorf in Hamburg mit der Prüfung eines Impfstoffkandidaten in die nächste Runde gehen kann. IDT Biologika hat dafür 1.000 Dosen des Präparats hergestellt, geprüft und abgefüllt - bereit zum Transport nach Hamburg.

IDT-Mitarbeiter arbeiteten mit verschiedenen Wissenschaftlern zusammen

Man freue sich sehr, dass dies in kurzer Zeit gelungen sei, sagte IDT-Geschäftsführer Jürgen Betzing. Die Mitarbeiter hätten „enorm viel Einsatz gezeigt, alles für die Impfstoffentwicklung und Abfüllung in die Wege zu leiten“. Die Erfahrung zeige, „dass wir in Notsituationen in der Lage sind, im gemeinsamen Austausch mit Partnern und einem weltweiten Netzwerk zügig zu reagieren“.

Spezialisten von IDT Biologika haben in den vergangenen Monaten mit Wissenschaftlern des Deutschen Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, der Ludwig-Maximilians-Universität München, der Universität Marburg und des Klinikums in Hamburg sowie einem Netzwerk internationaler Experten an einem neuen Impfstoff gegen Sars-Cov-2 geforscht.

Uniklinik Hamburg testet Vektor-Impfstoff

Wobei IDT Biologika davon ausgeht, dass man für verschiedene Zielgruppen unterschiedliche Impfstoffe benötigen wird. Bei dem Kandidaten, der nun am Uniklinik in Hamburg in der klinischen Phase 1a getestet wird, handelt es sich um einen sogenannten Vektor-Impfstoff. „Für diesen werden gentechnisch veränderte und harmlose Viren als Träger für die genetischen Informationen des Coronavirus genutzt“, heißt es in einer Mitteilung der Firma. Die Viren seien nicht vermehrungsfähig, die eingeschleuste Gen-Information täuschten dem Immunsystem eine Infektion vor und regten die Produktion von Antikörpern und einer zellulären Immunität an.

Ob und wie der Impfstoff wirkt, wird sich frühestens in einigen Monaten herausstellen. In Phase 1 werden unterschiedlichen Konzentrationen an gesunden Freiwilligen zwischen 18 und 45 Jahren auf ihre Sicherheit getestet. In Phase 2 mit Hunderten von Freiwilligen geht es dann um Dosierung, Verträglichkeit und Wirksamkeit des Präparats. (mz)