Corona in Sachsen-Anhalt: Alle aktuellen Entwicklungen hier im Überblick

Das Coronavirus breitet sich inzwischen wieder stärker aus. Nachdem das Virus Ende 2019 in China entdeckt wurde, gibt es inzwischen fast überall auf der Welt bestätigte Fälle und auch immer mehr Tote durch Covid-19.

Corona aktuell: Bund und Länder haben neue Regeln beschlossen:

Nach dem langen Ringen haben sich Bund und Länder auf ein neues Maßnahmen-Paket geeinigt, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Es gilt zunächst bis zum 31. Januar. Die aktuellen Beschlüsse im Überblick.

Wie bekomme ich einen Termin für die Corona-Schutzimpfung?

In Sachsen-Anhalt haben die Schutzimpfungen gegen das Corona-Virus begonnen. Wir verraten, wie Sie an die Corona-Schutzimpfung kommen.

Das müssen Eltern aus Sachsen-Anhalt jetzt wissen

Seit dem 11. Januar gelten in Sachsen-Anhalt verschärfte Regeln, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Betroffen sind davon vor allem auch Eltern und Kinder. Die wichtigsten Infos von Notbetreuung bis Krankengeld auf einen Blick.

Zahlen, Fakten, Tests: 23 Grafiken, die helfen, das Coronavirus zu verstehen

Die Coronakrise konfrontiert uns mit komplexen Sachverhalten, die vielen von uns bislang noch nicht begegnet sind. Diese 23 Grafiken sollen Ihnen helfen, das Coronavirus, seine Wirkweise und seine Gefährlichkeit besser zu verstehen.

14.01.21: Kreis Harz zählt sechs weitere Corona-Tote - Inzidenz-Wirrnisse: Ursache ist gefunden

Das Gesundheitsamt des Landkreises Harz meldet am Donnerstag sechs weitere Todesfälle, die im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion stehen. Nach Angaben einer Kreissprecherin sind fünf Männer und eine Frau im Alter zwischen 64 und 91 Jahren verstorben. Alle sechs litten den Angaben zufolge unter Vorerkrankungen. Damit steigt die Zahl der Sterbefälle in Verbindung mit Covid-19 auf 108. Die Pressestelle des Landkreises Harz teilt weiter mit, dass man die Ursache für die Diskrepanz zwischen den Sieben-Tage-Inzidenzwerten aus dem eigenen Gesundheitsamt und dem Landesamt für Verbraucherschutz gefunden habe.

14.01.21: Corona im Landkreis Wittenberg - Inzidenz liegt am Donnerstagabend über 470

Auf 473,78 gestiegen ist am Donnerstag nach Angaben des Sozialministeriums Sachsen-Anhalts die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Wittenberg, nachdem 74 Neuinfizierte gemeldet worden sind.

14.01.21: Trotz hoher Coronazahlen - Warum Experten gegen schärfere Schutzmaßnahmen sind

Landessüden ist jetzt Corona-Hotspot - wegen unvorsichtiger Kontakte, wie Virologen sagen. Warum Experten dennoch gegen schärfere Schutzmaßnahmen sind.

14.01.21: 62 Menschen innerhalb eines Tages gestorben

Trotz der zahlreichen Einschränkungen breitet sich das Coronavirus in Sachsen-Anhalt immer schneller aus. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsministerium 1097 neue Nachweise und damit mehr als an allen anderen Tagen seit Ausbruch der Pandemie vor etwa zehn Monaten. 62 Infizierte sind demnach seit Mittwoch gestorben. Insgesamt starben bis Donnerstag somit 1094 Menschen in Sachsen-Anhalt während einer Corona-Infektion.

14.01.21: Impfzentrum öffnet trotzdem noch nicht - Erstimpfungen in Heimen abgeschlossen

In Dessau-Roßlau werden am Freitag die Corona-Erstimpfungen in den Altenpflegeheimen durch die mobilen Impfteams abgeschlossen. Das teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Somit könne ab kommendem Montag dann mit der notwendigen Zweitimpfung begonnen werden. Planmäßig solle dies mit dem 5. Februar abgeschlossen sein.

14.01.21: Geruchssinn versagt Merseburger hatte schon in den 80ern Corona-ähnliche Symptome

Die aktuelle Corona-Pandemie und die mit einer Covid-Erkrankung verbundenen Symptome lassen bei Dietmar Römer Erinnerungen wach werden. „1988 waren meine Frau und ich erkrankt“, erzählt der 72-Jährige. Husten, Schnupfen und Fieber hätten beide gehabt. Bei ihm sei allerdings noch der Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns dazugekommen, sagt der Mann, der damals Leiter der Pressestelle des Leuna-Kombinats war. „Darunter habe ich zum Teil heute noch zu leiden.“

14.01.21: Corona lässt Ausstellungen reihenweise platzen - Vergleich mit der Weltspitze unmöglich

Das vergangene Wochenende hatte sich Martin Elze ganz dick im Kalender angestrichen. Der 74-jährige Trebitzer wollte mit seinen Kollegen Manfred Richter aus Pobzig, Frank Finze aus Biendorf sowie seinem Nachbarn Hans-Ulrich Lemnitz zur Weltausstellung nach Zwönitz fahren und dort seine schönsten 25 Exemplare der Taubenart „Sächsische Schwalbe“ präsentieren. Doch die Tauben blieben auf dem Dachboden der Scheune und Martin Elze daheim.

14.01.21: „Erklärungen nicht plausibel" - Warum liegen die Inzidenzwerte so weit auseinander?

Warum melden der Landkreis Harz und das Sozialministerium voneinander abweichende Inzidenzen? Die MZ fragte bei Landrat Thomas Balcerowski und Ministeriumssprecherin bei Ute Albersmann nach. Die Softwarepanne bei der Terminvergabe für Impfungen besteht unterdessen weiterhin.

14.01.21: Sieben Heime fehlen - Impfstoff wird knapp: Erste Impfrunde kommt ins Stocken

Die erste Immunisierung gegen Corona in den Altenheimen kann zunächst nicht abgeschlossen werden. Mit den Folgeimpfungen in den bereits versorgten Heimen beginnt man aber nun. Wäre es nicht sinnvoll, diese vorgehaltenen Impfdosen für die noch nicht versorgten Altenheime zu nutzen?

14.01.21: Lungenklinik Ballenstedt am Limit: „Kollegen weinen, die vorher hartgesotten waren“

Seit Wochen hilft Pflegedienstleiterin Petra Pannhausen ihren Kollegen auf der Corona-Intensivstation. Die sind an der Grenze ihrer Belastbarkeit angekommen. Sie selbst war wochenlang kaum zu Hause. Einige Kollegen müssen inzwischen psychologisch begleitet werden.

14.01.21: Sieben Heime fehlen Impfstoff wird knapp: Erste Impfrunde kommt ins Stocken

Die erste Immunisierung gegen Corona ist in den Altenheimen ins Stocken geraten.

Währenddessen werde nun aber bereits mit den Folgeimpfungen in den bereits versorgten Heimen begonnen. Aber wäre es nicht sinnvoll, diese vorgehaltenen Impfdosen für die noch nicht versorgten Altenheime zu nutzen? Warum der Burgenlandkreis dennoch keinen Strategiewechsel plant.

14.01.21: Impfzentrum Wolfen: Landrat mit Start zufrieden - Bürgermeister im Kreis äußern Unmut

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat am Montag als einer der ersten im Land sein Corona-Impfzentrum in Wolfen in Betrieb genommen. 41 geimpfte Personen, zwei Abweisungen wegen fehlender Priorität und vier angemeldete Impfkandidaten, die nicht erschienen sind - das ist die Bilanz des ersten Tages.

14.01.21: Corona-Inzidenz Sachsen-Anhalt wird immer mehr zur Hochrisikozone

Sachsen-Anhalt wird immer mehr zur Corona-Hochrisikozone. Nach den Zahlen des Robert Koch-Institutes vom Donnerstag steht das Bundesland derzeit bei einer 7-Tage-Inzidenz von 241. Nur in Thüringen und Sachsen ist die Lage demnach noch kritischer.

14.01.21: Frust über Terminchaos: Warum ein Allstedter Zahnarzt Impftermin in Wittenberg bekommt

Der Allstedter Zahnarzt will sich schnell impfen lassen. Beim Versuch, einen Termin zu ergattern, landet er im Wittenberger Impfzentrum. Beim Landkreis Mansfeld-Südharz kennt man das Problem - doch man steht ihm hilflos gegenüber. Momentan ist die Sangerhäuser Internetseite für Terminvergaben gesperrt.

14.01.21: Landkreis Harz: Warum liegen die Inzidenzwerte so weit auseinander?

Warum melden den Landkreis Harz und das Sozialministerium voneinander abweichende Inzidenzen? Wir fragten nach bei Landrat Thomas Balcerowski und bei Ute Albersmann, der Sprecherin des Ministeriums.

14.01.21: Aschersleben/Seeland: Bemessung, triftige Gründe, Strafen Fragen und Antworten zur 15-Kilometer-Regel

Weil die bisherigen Maßnahmen, um das Infektionsgeschehen des Coronavirus einzudämmen, die Zahl der Neuinfektionen nicht nachhaltig senken, wurde vom Land eine Ausgangsbeschränkung erlassen. Die MZ beantwortet die wichtigsten Fragen zur neuen 15-Kilometer-Regel:

14.01.21: 15-Km-Regel: „Wir wurden von Inzidenz-Korrektur des Landes überrascht“

Dass den Salzländern eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit früher oder später droht, hatte sich abgezeichnet. Maßgeblich dafür sind die Zahlen des Landesamtes für Verbraucherschutz, das am Sonntag zunächst einen Wert von 194 als Inzidenz meldete. Wir sprachen mit Dirk Helbig, Stabsstellenleiter für Digitalisierung beim Kreis, wer wann welche Zahlen meldet - und welche Korrekturen das nach sich zieht.

14.01.21: Corona: Warum Schutzausrüstung vom Flughafen Leipzig/Halle aus verteilt wird

Der Flughafen Leipzig/Halle ist bereits ein Drehkreuz für Expresspäckchen, nun wird der Airport auch ein Umschlagplatz für humanitäre Hilfsgüter: „In den kommenden Monaten wird ein Bevorratungslager für medizinische Schutzausrüstung aufgebaut“, kündigt der Krisenmanager an. Mehr dazu hier.

13.01.21: Landesverfassungsgericht prüft Sachsen-Anhalts Corona-Verordnungen

Das Landesverfassungsgericht prüft, ob die Corona-Beschränkungen wie bisher von der sachsen-anhaltischen Regierung verordnet werden können. Die Richter in Dessau-Roßlau wollen sich am 2. Februar eingehend mit den seit Monaten praktizierten Regelungen beschäftigen, wie eine Gerichtssprecherin ankündigte. Es ist eine mündliche Verhandlung angesetzt. Es ist unwahrscheinlich, dass noch am gleichen Tag eine Entscheidung verkündet wird.

13.01.21: Erste Geimpfte Deutschlands - So geht es 101-Jähriger vor zweiter Corona-Impfung

In einem Halberstädter Seniorenheim war am zweiten Weihnachtsfeiertag vorzeitig mit den Corona-Impfungen begonnen worden - als Erste bekam dort die 101-Jährige Edith Kwoizalla den Piks. Am Freitag steht die Zweitimpfung an, wie Heimbetreiber und Pflegefachkraft Tobias Krüger am Mittwoch übereinstimmend mit dem Landkreis Harz sagte.

13.01.21: Pandemie 66 Corona-Tote binnen eines Tages in Sachsen-Anhalt

Der Saalekreis hat mit gemeldeten 520 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage den mit Abstand höchsten Wert in Sachsen-Anhalt erreicht. Dies geht aus der Mitteilung des Sozialministeriums vom Mittwoch hervor.

13.01.21: Altenheime im Burgenlandkreis - Erste Impfrunde kann vorerst nicht abgeschlossen werden

Die erste Impfrunde in den Altenheimen des Burgenlandkreises kann in dieser Woche nicht wie geplant zum Abschluss gebracht werden, da sich der Impfstoff-Bestand dem Ende zuneigt. Darüber informierte Landrat Götz Ulrich (CDU) in der wöchentlichen Corona-Pressekonferenz am Mittwoch. Sieben Einrichtungen würden noch fehlen.

13.01.21: Eine der ersten Infizierten in Dessau - Krankenschwester kämpft mit heftigen Spätfolgen

Im Frühjahr 2020 erkrankte die Krankenschwester Diana Wendel an Corona. Bis heute kann sie nur noch einen Bruchteil der Arbeit leisten, die sie vor der Erkrankung schaffte. In der MZ will sie ihre Geschichte erzählen.

12.01.21: Wie eine Familie den Spagat zwischen Job und Homeschooling stemmt

Michaela Gräf-Thamms Tag beginnt um 5 Uhr mit der Zubereitung des Frühstücks für ihre vierköpfige Familie. Danach müssen Arbeit und Homeschooling koordiniert werden. Zwei Kinder in unterschiedlichen Schulen mit unterschiedlichen Lernmethoden und Programmen vereinfachen dabei die gesamte Situation nicht. Wie die Mutter diese schwierige Zeit durchsteht.

12.01.21: Impfungen im Uniklinikum: Was der Ärztliche Direktor über Spätfolgen sagt

Im Universitätsklinikum haben erste Beschäftigte eine Impfung mit dem Moderna-Vakzin erhalten. Über 1.000 Ärzte und Pflegefachkräfte aus sensiblen Bereichen müssen jetzt zuerst geimpft werden. Unter den Mitarbeitern will sich nicht jeder immunisieren lassen - auch aus Angst vor möglichen Folgen.

12.01.21: Krankenhäuser bekommen 43 Millionen Euro vom Land

Wegen der Corona-Pandemie bekommen die Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt die 2021 geplanten Fördermittel für Investitionen in Höhe von 43 Millionen Euro auf einen Ruck ausgezahlt.

12.01.21: Tagespflege kämpft gegen die Einsamkeit älterer Besucher

Jeden Freitag macht sich Margot Kleinschmidt auf den Weg in den „Kurzurlaub“. Die gleichnamige Tagespflege der Diakonie in der Askanischen Straße ist ihr Ziel. Und wie es sich für einen Kurzurlaub gehört, freut sich die Seniorin darauf. „Ich bin so dankbar, dass ich herkommen kann“, sagt die 86-Jährige, „man fühlt sich ja wie eingesperrt und ist immer alleine.“

12.01.21: Was tun, wenn die Einsamkeit zur Belastung wird?

Der Winter und die anhaltende Corona-Pandemie schlagen Anhalt-Bitterfeld aufs Gemüt. Die Menschen im Landkreis klagen verstärkt über Einsamkeit. So wird bei der hiesigen Selbsthilfe-Kontaktstelle des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes zunehmend nach Unterstützungsangeboten gefragt.

12.01.21: Notbetrieb, Kohorten, Schul-Homepage: Hausaufgaben gibt es trotzdem auf

Emilius muss kurz überlegen. Wie wird doch gleich das Wort „waschen“ geschrieben? Sein Vordermann Finn Noah bietet ihm seine Hilfe an und dreht sich kurz um. Es sieht ein bisschen aus wie ein normaler Schultag in der ersten Klasse an der Plötzkauer „Mutig“-Grundschule. Und doch haben Emilius und Finn Noah keinen regulären Unterricht.

12.01.21: Selbstständige in Sachsen-Anhalt wegen Corona in Not

Die Zahl der Selbstständigen in Mitteldeutschland die auf Hartz IV angewiesen sind, ist drastisch gestiegen. Nach Recherchen von MDR Aktuell hätten von April bis Dezember in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt 12.300 Solo-Selbständige die Grundsicherung beantragt.

12.01.21: Unmut über schleppende Terminvergabe - Warum es derzeit bei Impfungen noch hapert

Wer aktuell versucht, im neuen Impfzentrum des Burgenlandkreises in Zobau einen Corona-Impftermin zu ergattern, geht zumeist leer aus. Das führt zu Verärgerung und Unverständnis. So monierte am Dienstag der 82-jährige Günter Wagner aus Weißenfels gegenüber der MZ, dass er seit Tagen vergeblich über die Rufnummer 116117 versucht habe, für sich, seine Frau (79) und seine 90-jährige Schwester Impftermine zu bekommen.

12.01.21: Hoher Inzidenz-Wert: Bewegung nur im 15-Kilometer-Radius

Wegen der bereits lang anhaltenden hohen Sieben-Tages-Inzidenz schränkt der Burgenlandkreis ab dem heutigen Mittwoch die Bewegungsfreiheit seiner Einwohner ein. Er folgt damit einer Vorgabe, auf die sich Bund und Länder zur Eindämmung der Corona-Pandemie geeinigt hatten.

12.01.21: Regel zur Selbstquarantäne verlängert - 60 neue Infektionen

Neben der 15-Kilometer-Regel gilt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ab sofort auch die zweite Eindämmungsverordnung zur Information und Benennung der Kontaktpersonen. Demnach müssen Bürger, bei denen ein Corona-Test (PCR) positiv ausgefallen ist, sich unverzüglich für mindestens zehn Tage in die häusliche Selbstisolation begeben, teilt Landkreissprecher Udo Pawelczyk mit.

12.01.21: Leichter Rückgang bei 7-Tage-Inzidenz im „Hochrisikogebiet“ Halle

In der Stadt Halle gibt es am Mittwoch 118 Neuinfektionen. Wie Oberbürgermeister Bernd Wiegand auf seiner täglichen Pressekonferenz mitteilte, hat sich damit die Zahl der seit Ausbruch der Pandemie Infizierten auf 4.995 erhöht. Als Genesen gelten in Halle 3.648 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz verringerte sich am Mittwoch auf 325,16 im „Hochrisikogebiet“.

12.01.21: 15-Kilometer-Radius: Wie wirksam sind die neuen Einschränkungen?

Ab Mittwoch dürfen Menschen im Burgenlandkreis die Grenzen ihrer Heimatstädte oder Gemeinden nicht weiter als 15 Kilometer verlassen. Es sei denn, sie haben für Reisen einen triftigen Grund. Es sind die drastischsten Freiheitseinschränkungen während der Pandemie bisher. Entsprechend polarisiert die Entscheidung.

12.01.21: Das sind die neuen Beschlüsse des Kabinetts in der Pandemie

Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner (CDU) untersagt aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen auch im Februar den Großteil des regulären Unterrichts an Schulen. Wie bisher sollen weiter nur Abschlussklassen Präsenzstunden vor der Tafel erhalten, alle restlichen Klassenstufen lernen von zu Hause aus. Die aktuellen Ansteckungszahlen im Land ließen keine andere Möglichkeit, so der Minister.

12.01.21: Wie funktioniert die Maskenpflicht auf Parkplätzen?

Die gesetzliche Pflicht, Mund und Nase zu bedecken, gilt ebenfalls auf den Parkplätzen vor Supermärkten und Einkaufszentren. Wie dies umgesetzt werden soll und wie das tatsächlich funktioniert.

12.01.21: Corona-Pandemie trifft auch Wünschewagen des ASB

Die Corona-Pandemie hat auch die Arbeit des Teams vom Wünschewagen des ASB getroffen. Das Team aus Notfallsanitäter, Pflegerin oder Intensivkrankenschwester begleitet unheilbar Kranke. Wie die Experten reagieren, um letzte Wünsche von Schwerkranken trotz Corona zu erfüllen, haben sie uns berichtet.

12.01.21: Personalmangel bei Ameos verschärft die Lage

Bislang könnten noch alle Einwohner, die eine stationäre Behandlung brauchten, in Kliniken aufgenommen werden. Dennoch musste die Leitung der Ameos-Kliniken im Salzlandkreis jetzt reagieren. Was unternommen wurde, um alle Patienten zu versorgen und was das für Covid-Patienten bedeutet.

12.01.21: Was der 15-Kilometer-Radius für die Menschen in MSH bedeutet

Die 7-Tage-Inzidenz in Mansfeld-Südharz liegt seit dem 3. Januar konstant über 200. Ohne triftigen Grund darf man sich nun nicht weiter als 15 Kilometer von seinem Wohnort entfernen. Wie das genau gemessen wird und wie das kontrolliert werden soll.

12.01.21: Bewegungsradius in MSH wird eingeschränkt

Aufgrund des hohen Inzidenzwertes tritt nach Angaben aus der Kreisverwaltung an diesem Mittwoch die Rechtsordnung in Kraft, die den Bewegungsradius auf 15 Kilometer einschränkt. Sie gelte zunächst bis 31. Januar. Zu den laufenden Impfungen: Bislang 978 Menschen sind seit Beginn der Impfungen in Mansfeld-Südharz geimpft worden.

12.01.21: Im Salzlandkreis gilt ab Mittwoch die 15-Kilometer-Regel

Landrat Markus Bauer (SPD) hat am Dienstag eine Rechtsverordnung zur Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort erlassen. Diese gilt ab Mittwoch.

12.01.21: 37 weitere Tote und 849 Corona-Infektionen binnen eines Tages im Land

In Sachsen-Anhalt sind von Montag- bis Dienstagnachmittag 849 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Damit seien 8442 Menschen aktuell infiziert, teilte das Sozialministerium in Magdeburg mit. Binnen der vergangenen sieben Tage wurden 258,25 Neuansteckungen je 100 000 Einwohner bekannt.

12.01.21: Ab Mittwoch gilt in Anhalt-Bitterfeld die 15-Kilometer-Regel

Ab Mittwoch, 0 Uhr, darf kein Anhalt-Bitterfelder ohne triftigen Grund wie Arbeit oder Arztbesuch mehr als 15 Kilometer entfernt von seinem Wohnort unterwegs sein.

12.01.21: Zweiter Corona-Impfstoff - Erste Impfungen in Halle mit neuem Moderna-Wirkstoff

Im Universitätsklinikum Halle sind am Dienstag die ersten zehn Mitarbeiter mit dem Corona-Impfstoff von Moderna geimpft worden. 600 Impfdosen hat das Klinikum vom Land Sachsen-Anhalt bekommen - damit können 300 Ärzte und Pfleger bis Ende der Woche geimpft werden. In vier Wochen folgt die notwendige zweite Immunisierung.

12.01.21: So viel Impfstoff erhält Sachsen-Anhalt bis Mitte Februar

Sachsen-Anhalt soll bis Mitte Februar über insgesamt 156.000 Corona-Impfdosen des Herstellers Biontech verfügen. Das geht aus einer Übersicht des Bundesgesundheitsministeriums hervor, die der MZ vorliegt.

12.01.21: Ärger um Impfchaos - Warum erhalten Senioren in MSH keinen Impftermin?

Heinz-Jürgen Klug aus Rottleberode ist erschüttert über die unorganisierte Vergabe von Impfterminen. „Es kann niemand annehmen, dass wir über 80-Jährigen uns in einen vollen Bus setzen und zum Impfen nach Sangerhausen fahren.“ Doch dazu müsste er erst einmal einen Termin im Impfzentrum in Sangerhausen erhalten.

12.01.21: Zweiter Corona-Impfstoff ist da - 1.200 Dosen von Moderna gehen nach Halle und Magdeburg

Das Land Sachsen-Anhalt hat am Dienstag insgesamt 1.200 Dosen des neu zugelassenen Corona-Impstoffes von Moderna erhalten. Wie Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (CDU) mitteilte, gehen diese an die beiden Universitätskliniken in Halle und Magdeburg. Dort sollen jeweils die Mitarbeiter mit Risikokontakten zuerst geimpft werden, anschließend sollen beide Häuser eine Weiterverteilung an umliegende Kliniken organisieren. Bis Ende Februar erwartet Sachsen-Anhalt rund 27.000 Dosen des Moderna-Serums.

12.01.21: Corona-Lockdown - Familien ohne Kita-Notbetreuung müssen keine Beiträge zahlen

Eltern, die im Januar nicht auf die Notbetreuung in der Kita zurückgreifen, müssen auch keine Beiträge bezahlen. Das Kabinett beschloss am Dienstag, dass das Land in diesen Fällen die Elternbeiträge übernimmt, wie ein Sprecher des Finanzministeriums im Anschluss bestätigte.

12.01.21: Neun Tote und wieder neuer Höchstwert bei 7-Tage-Inzidenz in Halle

In der Stadt Halle gibt es am Dienstag 107 Neuinfektionen. Wie Oberbürgermeister Bernd Wiegand auf seiner täglichen Pressekonferenz mitteilte, hat sich damit die Zahl der seit Ausbruch der Pandemie Infizierten auf 4.877 erhöht. Als Genesen gelten in Halle 3.580 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz erhöhte sich am Dienstag auf 335,97 - wieder ein neuer Höchstwert im „Hochrisikogebiet“.

12.01.21: Werbung statt Zwang: Warum Abgeordnete gegen Impfpflicht und Vorteile für Geimpfte ist

Die ersten Impfstoffe gegen Covid-19 sind da. Zu einer Entspannung der Situation führen sie allerdings erst, wenn ein erheblicher Teil der Bevölkerung damit weitestgehend gegen den Coronavirus immunisiert ist. Wie dies erreicht werden kann, ist derzeit Gegenstand der politischen Debatte. Robert Briest sprach mit der für den Saale- und Burgenlandkreis zuständigen Bundestagsabgeordneten Birke Bull-Bischoff (Linke) über Impflicht, Privilegien für Geimpfte und prominente Vorbilder.

12.01.21: Verschärfte Corona-Regeln in Dessau-Roßlau - Wo darf man mit der 15-Kilometer-Regel hin?

Polizei und Ordnungsamt haben zu Beginn der Woche in Dessau-Roßlau die Einhaltung der neuen, verschärften Corona-Regeln kontrolliert. Sie gelten seit Montag in ganz Sachsen-Anhalt. Ob in der Öffentlichkeit oder zu Hause, private Treffen sind jetzt nur noch mit einer weiteren Person, die nicht zum eigenen Hauhalt gehört, erlaubt. Außerdem zählen nicht mehr nur Erwachsene als weitere Person, sondern auch Kinder.

12.01.21: Bundestagsabgeordneter Sepp Müller für strikte Ausgangssperren

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Sepp Müller aus Gräfenhainichen (Landkreis Wittenberg) hat zur Eindämmung der Corona-Pandemie noch strengere Regeln gefordert. „Ich glaube, wir brauchen für 14 Tage eine Ausgangssperre, 24/7 – weil wir es so nicht mehr eingefangen kriegen“, sagte Müller.

12.01.21: Erster Tag im Impfzentrum Burgenlandkreis - Nächste Lieferung dringend erwartet

Am Montag wurden zehn Personen im Impfzentrum des Burgenlandkreises in Zorbau gegen Corona geimpft. Begonnen wird auf niedrigem Niveau, weil derzeit nicht mehr Impfstoff zur Verfügung steht. Kommende Woche ist der Bestand fast aufgebraucht.

12.01.21: Köthener Händler vor dem Corona-Kollaps - Erstes Geschäft gibt auf

Die Corona-Pandemie setzt gerade kleinen Läden zu. Auch die Inhaber, die öffnen dürfen, sehen die Entwicklung Köthens mit Besorgnis. Inhaber fühlen sich am Ende ihrer Kräfte. Manche müssen aufgeben - andere haben noch Hoffnung. Der Ärger richtet sich gegen die Corona-Politik, aber auch gegen die Stadtverwaltung. Wird Köthen bald zur Geisterstadt?

12.01.21: Sachsen weiter Schlusslicht – doch Sachsen-Anhalt rückt näher

Sachsen bleibt bei der Rate der Corona-Neuinfektionen weiterhin bundesweiter Negativ-Spitzenreiter. Das Robert Koch-Institut (RKI) bezifferte die Sieben-Tage-Inzidenz im Freistaat am Dienstag auf 341,9. Doch Sachsen-Anhalt holt im negativen Sinne auf.

12.01.21: Sepp Müller und Jens Spahn im Gespräch

Der aus Gräfenhainichen stammende CDU-Bundestagsabgeordnete Sepp Müller hat am Donnerstagabend seinen Parteikollegen und Gesundheitsminister Jens Spahn interviewt. In dem ins Internet übertragenen Gespräch, das live etwa 500 Menschen mitverfolgten, stellte Müller die Fragen, die ihm Internetnutzer zugeschickt hatten.

12.01.21: Klinikum Naumburg: Hohes Level, aber weit weg vom Notstand

Heute erhalten die nächsten rund 100 Mitarbeiter des SRH Klinikum Naumburg ihre erste Corona-Impfung. „Die Bereitschaft ist deutlich gestiegen. Anfangs war diese sehr schlecht, lag sie unter 50 Prozent“, erzählt der Ärztliche Direktor, Bernd Lobenstein. Dass diese inzwischen gestiegen ist, könne daran liegen, vermutet er, dass sich bei der ersten Impfaktion am 30. Dezember (wir berichteten) viele Klinikärzte hatten impfen lassen.

12.01.21: Heime in Dessau-Roßlau kämpfen gegen das Virus

Das Coronavirus lässt den Betreibern von Pflegeheimen in Dessau-Roßlau keine Ruhe. Auf die gute Nachricht über eine Entspannung in einem ehemaligen Hotspot folgt die Hiobsbotschaft, dass das Virus nun in anderen Einrichtungen grassiert.

12.01.21: Corona-Impfung - sonst Kündigung? Pflegedienst im Salzlandkreis droht mit Konsequenzen

In Sachsen-Anhalt gibt es einen ersten Pflegedienst, in dem es wegen der mangelnden Impfbereitschaft des Personals zu einem Konflikt kommt. Der Geschäftsführer eines Pflegedienstes im Salzlandkreis hat nun Mitarbeitern mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen bis hin zu Kündigungen gedroht, wenn sich das Personal nicht impfen lasse.

12.01.21: Blasmusiker im Lockdown: „Es wird schwer werden, wieder anzufangen“

Die Corona-Beschränkungen treffen auch die Künstler in der Region hart. Wie es dem Bebitzer Blasmusik e. V. in den vergangenen Monaten ergangen ist, erzählen der Vereinsvorsitzende und Tubaspieler Erich Neustedt und der musikalische Leiter Ingo Kluth, Tenorhorn, im Gespräch mit Sophia Möbes.

12.01.21: „Wir machen AUF_merksam“: Was Modehändler im Lockdown fordern

Der Modehandel leidet besonders unter dem erneuten Corona-Lockdown. Händler aus Hessen haben einen bundesweiten Protest initiiert. Wir sprachen mit Landeinhabern über ihre bedrohliche Lage, ihre Forderungen und mögliche Perspektiven.

12.01.21: Wie das Impfzentrum Quedlinburg die Anmelde-Panne bewältigt

Wir waren dabei, als die ersten Menschen im Impfzentrum in Quedlinburg geimpft wurden. Dabei gab es eine Panne, weil Termine über das Vergabetool des Bundes doppelt vergeben wurden. Wie der Fehler beseitigt wird, wie die Impfung abläuft und wann die nächste Impfstofflieferung eintreffen soll.

12.01.21: So heftig hat die Pandemie Bestattungen verändert

Seit der Pandemie ist bei Trauerfeiern und Bestattungen vieles anders: Keinen Trost durch Umarmungen und keine Erinnerungen beim Leichenschmaus. Doch auch die Bestatter sind aufgrund der hohen Fallzahlen unter Druck. So müssten gerade etwa ein Viertel mehr Bestattungen organisiert werden. Wie Mitarbeiter eines Bestattungsunternehmen im Saalekreis unter der Pandemie arbeiten und wie sich die Trauerkultur ändert.

11.01.21: Basedow feiert 100te Geburt - Warum Corona-Beschränkungen nicht immer Nachteile haben

Corona hin oder her, Babys werden auch in der Krise geboren. Und so hat das Klinikum in Merseburg im vergangenen Jahr etwa gleich viele Mädchen und Jungen auf der Welt begrüßen können wie schon 2019. Dabei achte man darauf, dass so viele Babys wie möglich auf natürlichem Weg das Licht der Welt erblicken. Darüber hinaus ist das Jahr mit seinen harten Beschränkungen nicht spurlos an den werdenden Müttern, Ärzten und Hebammen vorbeigegangen.

11.01.21: Warum sechs Landkreise noch nicht impfen können

Acht der 14 Regionen des Landes setzen in Sammeleinrichtungen die begehrte Spritze. Im Harz gab es zum Auftakt allerdings eine Panne. Warum die Wartezeit auf eine Impfung teils lang ist und sechs Landkreise noch gar nicht impfen.

11.01.21: Impfstart-Panne im Harz - Software vergibt alle Termine doppelt

Beim Start der ersten Impfzentren in Sachsen-Anhalt gab es im Harz eine Panne. In Quedlinburg sollten am Montag 50 hochbetagte Menschen gegen Corona geimpft werden – tatsächlich standen 100 vor der Tür. „Alle hatten einen gültigen Terminzettel“, sagte Julia Heinrich vom Landkreis Harz der MZ. „Offenbar hat die Software die Termine doppelt vergeben.“

11.01.21: 44 Tote und mehr als 1000 Infektionen binnen eines Tages

In Sachsen-Anhalt sind binnen eines Tages mehr als 1000 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Von Sonntag- bis Montagnachmittag wurden 1022 Fälle bekannt, wie das Sozialministerium in Magdeburg mitteilte. Die Zahl der aktuell Infizierten stieg auf 8468. Binnen der vergangenen sieben Tage wurden 244,4 Neuansteckungen je 100 000 Einwohner bekannt.

11.01.21: Von „vernünftig“ bis „abenteuerlich“ So lief der Corona-Impfstart in Sachsen-Anhalt

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie haben am Montag die ersten Impfzentren in Sachsen-Anhalt ihren Betrieb aufgenommen. Der Anlauf in den ersten der 14 Zentren sei größtenteils geglückt, hieß es aus den meisten betroffenen Landkreisen. Zunächst öffneten die Einrichtungen im Burgenlandkreis, im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, in Halle, Merseburg (Saalekreis), Quedlinburg (Harz), Sangerhausen (Mansfeld-Südharz) und Staßfurt (Salzlandkreis).

11.01.21: Masken auch im Amtsgericht - Corona verändert die Regeln bei Prozessen

Auch die Justiz in Halle ist von den Eindämmungsmaßnahmen zur Vermeidung der Ansteckung mit dem Corona-Virus betroffen. Deshalb wird der Publikumsverkehr im Justizzentrum Halle unter Beachtung der Hygieneregeln so gering wie möglich gehalten, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Neben verstärkten Einlasskontrollen besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.

11.01.21: Gehen Köthener Klinik die Intensivbetten aus?

Die Zahl derer, die an Covid-19 erkranken, ist hoch. Die Krankenhäuser arbeiten an der Belastungsgrenze. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) gibt einen Überblick über die Situation in den Kliniken. Darüber sprach MZ-Mitarbeiterin Sylke Hermann mit Dr. Peter Trommler, Chefarzt der Köthener Helios-Klinik

11.01.21: 112 Neuinfektionen, fünf Tote, Höchstwert bei 7-Tage-Inzidenz in Halle

In der Stadt Halle gibt es am Montag 112 Neuinfektionen. Wie Oberbürgermeister Bernd Wiegand auf seiner täglichen Pressekonferenz mitteilte, hat sich damit die Zahl der seit Ausbruch der Pandemie Infizierten auf 4.770 erhöht.

11.01.21: Von Notbetreuung bis Krankengeld - Das müssen Eltern aus Sachsen-Anhalt jetzt wissen

Seit dem 11. Januar gelten in Sachsen-Anhalt verschärfte Regeln, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Betroffen sind davon vor allem auch Eltern und Kinder.

11.01.21: Impfstart in Zorbau: 90-jährige Dehlitzerin wird gegen Corona immunisiert

So viel Trubel ist Waltraud Geißler sichtlich unangenehm. Doch nicht nur den zahlreichen Medienvertretern hat sie sich tapfer gestellt. Die 90-jährige Dehlitzerin ist auch die erste Person im Burgenlandkreis, die an diesem Montag im Impfzentrum in Zorbau das Mittel gegen das Coronavirus erhalten hat.

11.01.21: Warum Behindertenwerkstätte wegen Corona im Zwiespalt sind

Das Telefon hat in den vergangenen Tagen bei Peggy Wagenbrenner noch häufiger geklingelt als sonst. „Die Verunsicherung ist groß“, weiß die Leiterin der Behindertenwerkstätten des gemeinnützigen Trägers Integra Weißenfelser Land GmbH.

11.01.21: So arbeitet das Impfzentrum in Merseburg

Das Impfzentrum in der Merseburger Rischmühlenhalle ist einsatzbereit. Eine Leipziger Firma hat über dem Parkett einen Messeboden eingezogen, Impfkabinen geschaffen, Bereiche für An- und Abmeldung, Personal und wartende Patienten abgetrennt.

11.01.21: Corona-Pandemie im Landkreis Wittenberg: Zusätzliches Personal für Impfzentrum

Im Landkreis Wittenberg hat sich die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Vergleich zum 9. Januar um 46 erhöht. Darüber informierte am Sonntag das Gesundheitsministerium Sachsen-Anhalt. Am Vortag waren es 66 gemeldete Fälle.

11.01.21: Virtuelle Sprechstunde: „So können wir mit infektiösen Patienten sicher kommunizieren“

Seit 2017 besteht die Möglichkeit, dass Ärzte und Psychotherapeuten eine Videosprechstunde anbieten können. Gerade jetzt, während der Corona-Pandemie, ist dies eine gute Möglichkeit mit den Patienten in Kontakt zu treten. Mario Jäger, Hausarzt in Berga, erklärt, warum er sich der neuen Medien bedient.

11.01.21: Bundeswehr unterstützt mit 240 Soldaten in Corona-Pandemie

In Sachsen-Anhalt unterstützt die Bundeswehr derzeit mit rund 240 Soldatinnen und Soldaten die Gesundheitsämter, Alten- und Pflegeheime sowie Impfzentren in der Corona-Pandemie.

11.01.21: Balcerowski will dezentral impfen lassen

155 Neuinfektionen hat es im Landkreis Harz nach Angaben des Sozialministeriums Sachsen-Anhalt vom Sonntagmittag in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gegeben. Damit liegt der Kreis weiterhin unter einem Inzidenzwert von 200.

11.01.21: Was halten Sie vom 15-Kilometer-Bewegungsradius?

Ohne triftige Gründe - das sind beispielsweise der Job, Familie oder auch Arztbesuche - dürfen auch die Einwohner von Halle die Stadtgrenzen maximal nur noch in einem Radius von 15 Kilometern verlassen.

11.01.21: Corona-Inzidenz in MSH bei 244,55 - Maximaler Ausgangsradius von 15 Kilometern besteht

Der Corona-Inzidenzwert für den Landkreis Mansfeld-Südharz liegt laut Landes-Sozialministerium derzeit bei 244,55 Fällen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Demnach sind am Wochenende insgesamt 156 neue Fälle gemeldet worden.

11.01.21: Wie blicken Schüler und Eltern auf Schule und Corona?

Schule und Corona - wie sind die Erfahrungen? Thomas Steinberg sprach mit Jeremy Herold, Sprecher des Stadtschülerrates Dessau-Roßlau, und René Schönau, Vorsitzender des Stadtelternrates.

11.01.21: Ab wann gilt für Anhalt-Bitterfeld die 15-Kilometer-Regel?

Der von Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten der Länder beschlossene verschärfte Corona-Lockdown bis Ende Januar tritt am heutigen Montag in Kraft. Ab heute wird auch genau darauf geachtet, wie sich der Sieben-Tage-Inzidenzwert weiter entwickelt.

11.01.21: Naumburger Gemeinderat: Schnelltests vor Sitzung

Mit großem Aufwand - wenn nicht gerade Pandemie wäre, würde man wohl sagen „fieberhaft“ - bereitet die Naumburger Stadtverwaltung derzeit die nächste Sitzung des Gemeinderates vor. Das Zusammentreffen der 40 gewählten, ehrenamtlich wirkenden Kommunalpolitiker war im Dezember zuletzt aufgrund von Corona ausgefallen.

11.01.21: Drei weitere Todesfälle - Inzidenz in Dessau bleibt über 200

Dessau-Roßlau hat über das Wochenende drei weitere Corona-Tote zu beklagen. Das geht aus der Meldung der Stadt vom Sonntagnachmittag hervor. Damit stieg die Gesamtzahl der an oder mit dem Coronavirus verstorbenen Personen auf 22 an.

11.01.21: Ist die Einhaltung vom Bewegungsradius überhaupt kontrollierbar?

Angesichts hoher Infektionszahlen soll die Bewegungsfreiheit der Menschen ab Montag eingeschränkt werden. Aber ist die Einhaltung des Radius von 15 Kilometern überhaupt kontrollierbar? Warum der OB von Halle seine Zweifel hat und was geplant ist.

11.01.21: Die Impfzentren in Sachsen-Anhalt im Überblick

In den ersten Impfzentren des Landes soll ab Montag der Betrieb starten. Dort können sich zunächst Menschen über 80 Jahre sowie Ärzte und Pfleger gegen das Coronavirus impfen lassen.

11.01.21: Virus verbreitet sich nirgends so dynamisch wie im Burgenlandkreis

Nach am Sonntag veröffentlichten Daten des Landesamtes für Verbraucherschutz breitet sich das Corona-Virus derzeit in keiner anderen Region von Sachsen-Anhalt so dynamisch aus wie im Burgenlandkreis. Für diesen wurde von dem Landesamt zuletzt eine Sieben-Tages-Inzidenz von 352,82 angegeben.

11.01.21: Polizei bewacht bereits ab dieser Woche die 15-Kilometer-Grenze

Zur Kontrolle der neuen Corona-Regeln hat die Dessau-Roßlauer Polizeiinspektion für die gesamte Woche zusätzliche Kräfte der Landesbereitschaftspolizei angefordert. Das bestätigte eine Polizeisprecherin am Freitag auf MZ-Anfrage.

11.01.21: Kritik an Impfterminvergabe: Weniger Chancen für Bürger aus dem Salzlandkreis

Die Nachfragen nach Terminen im Impf- und Logistikzentrum des Salzlandkreises in Staßfurt sind auch am Wochenende enorm. Selbst die nicht für die Terminvergabe zuständige Kreisverwaltung erhielt über verschiedene Stellen Anfragen aus vielen Teilen Sachsen-Anhalts.

11.01.21: Warum andere Krankheiten in der Pandemie seltener auftreten

Die letzte Erkältung? Eher eine dunkle Erinnerung. Und selbst das Kind, das ständig kränkelte, ist auffällig lange am Stück gesund. Solche Beobachtungen machten einige Menschen während und nach dem Lockdown im vergangenen Frühjahr. Damals konnte man sich noch fragen: Ist das nur Einbildung? Hört man vielleicht aus Sorge vor Corona mehr in sich hinein oder weiß Symptomfreiheit erst jetzt richtig zu schätzen?

11.01.21: Corona-Impfzentren droht Organisationschaos

Zum Start der Impfzentren warnt der erste Landrat vor Organisationschaos. Ortsfremde Bewerber blockieren Termine für Einheimische.

Coronavirus in Sachsen-Anhalt: Die Entwicklungen auf einen Blick

