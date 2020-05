Zweiter Toter im Burgenlandkreis: In Weißenfelser Klinik ist weiterer Mann gestorben

Weißenfels -

Einen zweiten Toten hat die Corona-Pandemie im Burgenlandkreis gefordert. Am Sonnabend hieß es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes, dass es sich um einen 68-jährigen Mann handelt, der in der Weißenfelser Asklepios-Klinik verstorben ist.

Auf MZ-Nachfrage sagte Landrat Götz Ulrich (CDU), dass man sich nicht zu sicher sein könne. Würden sich die Zahlen ändern, dann könnte nach der Lockerung der Maßnahmen wieder eine Verschärfung erfolgen.

Corona-Zahlen im Burgenlandkreis bisher relativ niedrig

Und das Risiko scheint nach wie vor hoch, auch wenn die Zahlen im Burgenlandkreis relativ niedrig sind. Ulrich nannte ein paar Beispiele. Zuletzt seien 16 Prozent der Mädchen und Jungen in Kindertagesstätten betreut worden. Kommen nun die Kinder für Alleinerziehende dazu, werde die Zahl steigen. Man wolle natürlich die Wirtschaft wieder hochfahren, aber wenn zum Beispiel eine Berufsgruppe wie Friseure arbeite, erhöhe sich das Infektionsrisiko ebenfalls. Auch die Festlegung, dass von der ersten bis zur zwölften Klasse die Schüler bis Pfingsten noch mal die Schule besuchen sollten, sei nicht ohne. Das könnte schon im Bus anfangen, wenn sich Schüler in ihrer Wiedersehensfreude umarmten. Aus diesem Grund hat das Gesundheitsamt nochmals dringende Empfehlungen an die Schulleitungen geschickt und darauf hingewiesen, dass Abstand und Hygiene Priorität haben.

Im Austausch ist Ulrich auch mit der Landrätin im Nachbarkreis Greiz und mit dem Geraer Oberbürgermeister. Da gehe es um Ursachenforschung, wenn der Kreis Greiz bei nur 98.000 Einwohnern, etwas mehr als die Hälfte des Burgenlandkreises, 450 Infizierte und 24 Tote habe, der hiesige Landkreis aber nur 91 Infizierte und zwei Tote. (mz)