Sinkender Inzidenzwert: Es gibt Hoffnung auf Lockerungen im Burgenlandkreis

Bereits zum vierten Mal in Folge lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz im Burgenlandkreis am Mittwoch unter dem Wert von 200. Die Zahl gibt an, wie viele Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner es innerhalb von sieben Tagen gab. Laut Kreisverwaltung betrug sie 165,61.



Wenn der Wert auch am Donnerstag und damit zum fünften Mal hintereinander unter der 200er-Marke liegt, so gelte die nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 6 Uhr nur noch in der Nacht von Donnerstag zu Freitag und würde dann umgehend aufgehoben. Das kündigte Landrat Götz Ulrich (CDU) bei der wöchentlichen Corona-Pressekonferenz am Mittwoch an.

RKI vermeldet erstmalig Inzidenzwert unter 200 für den Burgenlandkreis

Und auch die 15-Kilometer-Beschränkung, nach der die Menschen ihre Gemeinden nur mit triftigen Gründen weiter als bis zu dieser Begrenzung verlassen dürfen, könnte am Montag aufgehoben werden. Im Gegensatz zu der Ausgangssperre, die sich nach den Werten der Kreisverwaltung richtet, sind dafür die Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) maßgeblich.



Diese hinken aufgrund der Meldeverzögerungen hinterher, doch hat die Inzidenz auch beim RKI am Mittwoch zum ersten Mal seit Wochen den Wert 200 unterschritten und lag bei 190,7. Wenn das fünf Tage anhält, wird auch diese Beschränkung aufgehoben. Im Vergleich zur Vorwoche sind zudem drei Altenheime weniger von Infektionen mit dem Coronavirus betroffen. Derzeit seien es sieben der insgesamt 39 Einrichtungen im Burgenlandkreis sowie ein ambulanter Pflegedienst, wie Amtsärztin Dr. Ina Schmidt informierte.

Britische Virusmutation nun auch im Burgenlandkreis

Das dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Burgenlandkreis über die Hälfte aller seit Pandemiebeginn im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung Verstorbenen, nämlich 189 von 365 Menschen, Bewohner von Altenheimen waren. Außerdem habe sich auch die Lage an den Krankenhäusern im Landkreis entspannt, da dort viele Mitarbeiter, die selbst mit dem Coronavirus infiziert waren oder sich als Kontaktpersonen in Quarantäne begeben mussten, wieder ihre Arbeit antreten konnten, so Götz Ulrich.

Doch mussten die Amtsärztin und der Landrat auch eine schlechte Nachricht verkünden. Nachdem es vorige Woche noch ein Verdacht war, habe sich inzwischen bestätigt, dass sich ein Montage-Arbeiter in Bayern mit der ansteckenderen britischen Virusmutation infiziert hat. Zudem seien zwei Familienmitglieder von ihm damit infiziert. Die Quarantäne der Familie werde streng überwacht, um eine Ausbreitung der Virusvariante im Burgenlandkreis zu unterbinden. (mz)