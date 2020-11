Kayna -

Wird das Waldbad in Kayna in fremde Hände vergeben? Diese Frage stellte Maik Saupe (parteilos) zur jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates in Kayna. „Es war jemand im Bad, hat sich vor Ort umgeschaut. Was steckt dahinter?“, fragte Saupe.

Lage in den kommunalen Bädern durch Corona ist angespannt

Ortsbürgermeisterin Margarete Späte (CDU) wiegelte ab: „Es gibt nichts Neues zu unserem Waldbad. Aber ich werde noch einmal in der Zeitzer Stadtverwaltung nachfragen.“

MZ-Informationen zufolge gibt es sehr wohl Interessenten für das Waldbad Kayna und auch für das Freibad in Theißen. Beide Einrichtungen befinden sich aktuell in kommunaler Trägerschaft der Stadt Zeitz. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Sachsen-Anhalt streckt ihre Fühler aus. „Wir haben uns zwar die beiden Bäder angesehen und sind auch interessiert an der Übernahme von Dienstleistungen oder bestimmten Teilen, jedoch haben wir noch kein endgültiges Ergebnis. Aktuell laufen noch die Abstimmungen mit der Stadt Zeitz“, teilt Holger Friedrich vom DLRG Landesverband Sachsen-Anhalt mit.

Die Lage in den kommunalen Bädern ist angespannt. In der Corona-Krise schrieben alle vier Einrichtungen (Schwimmhalle, Naether-Bad, Freibad Theißen und Waldbad Kayna) rote Zahlen. Am drastischsten war der Einbruch freilich in der größten Einrichtung - nämlich im Sommerbad in Zeitz: Hier steht ein Minus von 45,64 Prozent zu Buche. In konkreter Zahl bedeutet das einen Besucherrückgang um 8.329 Badegäste. Denn in diesem Sommer wurden im Zeitzer Sommerbad nur 9.920 Gäste gezählt. Im vergangenen Jahr waren es noch 18.249.

Idyllisch am Rande des Waldes liegt das Bad in Kayna. René Weimer Foto:

Personalkosten im Waldbad Kayna höher als im Schwimmbad in Theißen

In Kayna waren es immerhin in diesem Sommer auch 7.892 Besucher, davon 4.693 Erwachsene. Zum Vergleich: In der Saison 2019 kamen 10.951 Gäste nach Kayna. Damit liegt rein besuchermäßig Kayna deutlich vor Theißen: Hier kamen in diesem Jahr 4.752 Besucher und im vergangenen Jahr 8.582. In der jüngsten Sitzung legte Späte den Ortschaftsräten ein umfangreiches Zahlenwerk vor. Demnach gibt es in Kayna rund 15.000 Euro Einnahmen (vor allem durch das Eintrittsgeld) und in Theißen nur rund 8.200 Euro.

Bei den Ausgaben liegen beide Bäder fast gleich auf, nämlich mit 74.525 Euro für Kayna und 74.096 Euro für Theißen. In Kayna liegen dabei die Personalausgaben etwa um 4.000 Euro höher als in Theißen, dafür gibt es weniger Betriebskosten. In Kayna fallen zum Beispiel keinerlei Kosten für Abwasser an. In Theißen sind die Energiekosten um 3.000 Euro höher als in Kayna. Vermutlich liegt das an den modernen technischen Anlagen zur Wasseraufbereitung in Theißen.

Verwaltung begrüßt Übernahmepläne für Schwimmbäder

„Wir haben von den Plänen bisher noch nichts gehört“, sagt Thomas Ham, Ortsbürgermeister von Theißen (BI Theißen). „Aber wir würden eine Privatisierung des Bades sehr begrüßen, denn wir haben in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen damit gemacht“, sagt Ham. Seitdem die Stadt Zeitz das Theißener Bad wieder übernommen hat, klappe der Bäderbetrieb nicht mehr so gut.

„Vor allem gab es große personelle Probleme in den Bädern. Eine Folge davon waren zum Beispiel die gekürzten Öffnungszeiten. Theißen und auch Kayna hatten zwei Schließtage in der Woche. Auch das ist ein Grund für den Rückgang der Besucherzahlen“, sagt Thomas Ham. Jetzt hoffe er, dass bis zur neuen Saison 2021 eine Lösung gefunden wird. (mz)