Motten und Ziegelsteine: Was eine schwedische Künstlerin in Deuben macht

Deuben -

Warum zieht jemand aus der landschaftlich reizvollen Stadt Eskilstuna im Südwesten Schwedens nach Deuben - aus dem Land von Pippi Langstrumpf und Nils Holgersson in ein von Braunkohlenbergbau, Arbeitslosigkeit und eher grau als bunt geprägtes Dorf in Mitteldeutschland? „Der Liebe wegen“, sagt Camilla Carlsson. Seit 2011 lebt die Künstlerin in Deutschland, seit drei Jahren in Deuben.

Aus der schwedischen Stadt habe sie immer weg gewollt, vor allem nach Berlin, erzählt die gelernte Grafikerin. Auch weil die deutsche Sprache sie schon immer fasziniert habe. „Meine Idole waren Nena und Nina Hagen. Obwohl ich kein Wort ihrer deutsche Texte verstanden habe“, sagt sie lachend.

Im Frühjahr 2011 traf sie in ihrer schwedischen Heimat eine Gruppe deutscher Künstler, die dort eine Ausstellung gestaltet haben. Schnell hätten sie überzeugt, nach Berlin zu kommen. Vor allem ihr jetziger Lebenspartner Christoph Kopac habe ihr da zugeredet. Schon im Oktober des gleichen Jahres sei sie in der deutschen Hauptstadt angekommen.

„Ich wollte verstehen, was die Leute sagen. Und sie sollten mich verstehen. Deshalb habe ich erst einen deutschen Wortschatz gesammelt und später einen Sprach- und Integrationskurs besucht. Das hat richtig Spaß gemacht“, sagt Camilla Carlsson.

Weniger Spaß mit wachsendem Kommerz

Weniger Spaß hätten ihr der wachsende Kommerz und damit auch die künstlerische Enge in Berlin bereitet. Deshalb sei sie mit ihrem Freund nach Deuben gezogen. Er hatte da zwei Mehrfamilienhäuser erworben.

Deuben sei so ganz anders. „Vielleicht gibt es da auch Künstler, aber ich habe bisher keinen getroffen“, meint die 45-Jährige lachend. Trotzdem fühle sie sich wohl hier, vor allem, seit sie im August ihren Bundesfreiwilligendienst im Bergbaumuseum angetreten habe. „Hier treffe ich neue und kontaktfreudige Menschen“, begründet sie das.

Künstlerisches Häkeln von Skulpturen

Auch künstlerisch ist Camilla Carlsson wieder tätig. Während sie früher vor allem mit Holz, Ton, Glas und Farben gearbeitet hat, widmet sie sich jetzt vor allem dem künstlerischen Häkeln von Skulpturen. Gerade umhäkelt sie 400 Schaumstoffstücke im Reichsformziegelformat, die auf eine Euro-Palette passen. „Man kann sich damit bewerfen, ohne sich weh zu tun“, erklärt die Künstlerin, die Hartes weich und umgekehrt Weiches hart machen will.

Aus Fließ und Stahldraht fertigt Camilla Carlsson übergroße Insekten, filigrane Motten, Ameisen und schwedische Knotts (Kriebelmücken), die mit ihren Stichen vor allem Nordlandcamper in Schweden ärgern. Und dann häkelt die 45-Jährige auch witzige Mützen mit Synapsen und Kopflappen, die man so auseinanderknöpfen kann, dass sie zu Topflappen werden.

Auch Holzschmuck fertigt die schwedische Künstlerin an

Auch Holzschmuck fertigt die schwedische Künstlerin an. Einige ihrer Arbeiten bietet sie am 2. Dezember beim Weihnachtsmarkt im Zeitzer Brühlcenter, am 3. Dezember bei der Höfischen Weihnacht im Hof des SPD-Landtagsabgeordneten Rüdiger Erben und am 9. Dezember beim Teucherner Weihnachtsmarkt in Gröben zum Kauf an.

››Mehr über die Künstlerin erfährt man im Internet unter www.camilla-carlsson.eu(mz)