Freyburger Gastronom arbeitet nach Corona-bedingter Schließung seiner Lokalitäten als Hilfskraft im Altenpflegeheim in Bad Bibra.

Worum er sich im "Pro Seniore" kümmert.

Bad Bibra/Freyburg -

„Proud to care“ steht auf dem knallig pinkfarbenen T-Shirt - was auf Deutsch übersetzt etwa „Stolz, sich zu kümmern“ bedeutet. Der Aufdruck auf dem Textil, das zur Dienstkleidung im Altenpflegeheim „Pro Seniore“ in Bad Bibra gehört, gibt dabei auf prägnante Weise nicht weniger als das Lebensmotto von Robert Sander wieder: Der 34-Jährige Gastronom, der in Freyburg das Hotel „Zur Neuenburg“ sowie das Schützenhaus betreibt, hat nach der Corona-bedingten Zwangsschließung seiner Lokalitäten als Hilfskraft in der Pflegeeinrichtung angeheuert. „Ich habe vor 14 Jahren hier meinen Zivildienst absolviert“, erklärt der junge Mann den Hintergrund.