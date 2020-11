Geld für Sportplätze in Kretzschau: Höhe des Bedarfs jedoch noch ungeklärt

Kretzschau -

Der Rat der Gemeinde Kretzschau hat sich jetzt in einem Grundsatzbeschluss für die Beantragung von Fördergeldern für die Sanierung der Sportplätze in Kretzschau, Grana und Döschwitz ausgesprochen. Bei neun Ja-Stimmen gab es nur zwei Enthaltungen. Allerdings blieben noch Fragen nach der Höhe der benötigten Gelder offen.

Investitionen in Heizung, Dämmung und Sportlerheime vorgesehen

Erstmal sind rund 1,2 Millionen Euro für die Rasensanierung, Maulwurfsschutz und neue Tore in Kretzschau, für die Platzbewässerung, Flutlicht, neue Barrieren, Einzäunungen, Spielerkabinen und den Platzumbau in Grana, sowie Investitionen in Heizung, Dämmung und die teilweise Erweiterung der Sportlerheime vorgesehen, heißt es in dem Papier.



„Das ist erstmal nur eine Kostenschätzung für den Antrag“, erklärte Bürgermeisterin Anemone Just (CDU) auf die Nachfrage von Ratsmitglied Lars Teßmer (fraktionslos). Dieser vermisste in der Vorlage eine genaue finanzielle Aufsplittung der einzelnen Punkte.

Geld für Sportplätze, aber konkreter Bedarf noch unklar

Stephan Henckens (Aktiv für die Gemeinde) schlug in die gleiche Kerbe. „Wenn es teurer wird, bleiben wir dann auf den Mehrkosten sitzen? Müssen wir über Jahre unsere Investitionspauschale dafür verwenden?“ fragte er und bekam Antworten von Jenny Schuft, Fachbereichsleiterin bei der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst. „Wenn wir es auf die Bundesliste schaffen, werden wir konkrete Zahlen liefern. Bislang ist es erstmal nur eine Antragsskizze“, meinte sie. Der Eigenanteil aber werde sicher so oder so zehn Prozent betragen.

Anemone Just warb für den Antrag, weil sie möchte, dass mit einem Grundsatzbeschluss ein Anfang für die Vorhaben gemacht werde. „Die Chance, dass wir das Geld bekommen ist sicher nicht so hoch. Aber vielleicht ergeben sich andere Förderprogramme für einzelne Projekte“, so die Bürgermeisterin. Man habe bewusst eine hohe Summe gewählt, weil sich die Kosten erfahrungsgemäß während der Bauphase erhöhen werden. (mz)