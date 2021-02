Corona im Burgenlandkreis: Wieder neun Todesopfer - Inzidenzwert im Hotspot bleibt hoch

Weißenfels/Zeitz -

Mit Stand 5. Februar 2021 (13 Uhr) gibt es seit Ausbruch der Pandemie 6.729 Corona-Infizierte. Aktuell sind 884 Personen erkrankt. Im Burgendlandkreis gab es bislang 347 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus zu verzeichnen.

Um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und Infektionsketten zu unterbrechen, haben Städte und Gemeinden des Landkreises seit Anfang März die schärfsten Einschnitte in das öffentliche Leben seit Ende des Zweiten Weltkriegs beschlossen.

Coronavirus und Covid-19: Das sind die aktuellen Entwicklungen für den Burgenlandkreis auf einen Blick:

05.02.21: Aktuelle Corona-Zahlen am Freitag

Am Freitag hat der Burgenlandkreis 43 Neuinfektionen zu verzeichnen. Damit sind aktuell 884 Personen mit dem Virus infiziert. Insgesamt gibt es 347 Todesopfer im Zusammenhang mit mit dem Coronavirus.

Der Inzidenzwert für 100.000 Einwohner pro in den vergangenen sieben Tagen stieg leicht und liegt bei 322,62. Seit Ausbruch der Pandemie gab es 6.729 Corona-Infizierte.

Bisher haben 3.800 eine Erstimpfung und 1.987 die notwendige Zweitimfpung erhalten.

05.02.21: Doch mehr Impfstoff-Lieferungen

Hieß es vergangene Woche noch, dass die nächste Impfstofflieferung erst Mitte Februar erwartet werde, konnte Landrat Götz Ulrich (CDU) den Impfwilligen im Burgenlandkreis nun doch wieder mehr Hoffnung machen. Bei der jüngsten Corona-Pressekonferenz sprach er davon, dass es nun allein in diesem Monat fünf Liefertermine geben werde, und zwar am 7., 9., 16., 17. und 23. Februar.

04.02.21: Aktuelle Corona-Zahlen am Donnerstag

Am Donnerstag hat der Burgenlandkreis 75 Neuinfektionen zu verzeichnen. Damit sind aktuell 876 Personen mit dem Virus infiziert. Insgesamt gibt es 338 Todesopfer im Zusammenhang mit mit dem Coronavirus.

Der Inzidenzwert für 100.000 Einwohner pro in den vergangenen sieben Tagen sank leicht leicht und liegt bei 321,51. Seit Ausbruch der Pandemie gab es 6.687 Corona-Infizierte.

Bisher haben 3.765 eine Erstimpfung und 1.925 die notwendige Zweitimfpung erhalten.

04.02.21: Wie der Landrat das Zahlen-Wirrwarr erklärt

Der Landrat des Burgenlandkreises spricht selbst von einem „Mysterium“. Auch bei der Lagebesprechung im Landratsamt wird derzeit offenbar täglich gerätselt, wie die abweichenden Inzidenz-Zahlen für ein und denselben Landkreis zustande kommen können.

03.02.21: Aktuelle Corona-Zahlen am Mittwoch

Am Mittwoch hat der Burgenlandkreis 75 Neuinfektionen zu verzeichnen. Damit sind aktuell 966 Personen mit dem Virus infiziert. Insgesamt gibt es 326 Todesopfer im Zusammenhang mit mit dem Coronavirus.

Der Inzidenzwert für 100.000 Einwohner pro in den vergangenen sieben Tagen steigt erneut leicht an und liegt bei 323,18. Seit Ausbruch der Pandemie gab es 6.612 Corona-Infizierte.

Bisher haben 3.733 eine Erstimpfung und 1.801 die notwendige Zweitimfpung erhalten.

02.02.21: Aktuelle Corona-Zahlen am Dienstag

Am Dienstag hat der Burgenlandkreis 56 Neuinfektionen zu verzeichnen. Damit sind aktuell 1.036 Personen mit dem Virus infiziert. Insgesamt gibt es 315 Todesopfer im Zusammenhang mit mit dem Coronavirus.

Der Inzidenzwert für 100.000 Einwohner pro in den vergangenen sieben Tagen steigt erneut leicht an und liegt bei 322,62. Seit Ausbruch der Pandemie gab es 6.537 Corona-Infizierte.

Bisher haben 3.706 eine Erstimpfung und 1.624 die notwendige Zweitimfpung erhalten.

31.01.21: Aktuelle Corona-Zahlen

Am Sonntag hat der Burgenlandkreis 72 Neuinfektionen zu verzeichnen. Damit sind aktuell 1.195 Personen mit dem Virus infiziert. Insgesamt gibt es 304 Todesopfer im Zusammenhang mit mit dem Coronavirus.

Der Inzidenzwert für 100.000 Einwohner pro in den vergangenen sieben Tagen steigt erneut leicht an und liegt bei 322,06. Seit Ausbruch der Pandemie gab es 6.395 Corona-Infizierte. 4.920 Personen sind genesen.

Bisher haben 3.672 eine Erstimpfung und 1.377 die notwendige Zweitimfpung erhalten.

30.01.31: Aktuelle Corona-Zahlen

Der Burgenlandkreis hat am Samstag neun Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus zu beklagen. Insgesamt gibt es damit 304 Todesopfer im Zusammenhang mit mit dem Coronavirus. Weiterhin sind 65 Neuinfektionen hinzugekommen. Damit sind aktuell 1.147 Personen mit dem Virus infiziert.

Der Inzidenzwert für 100.000 Einwohner pro in den vergangenen sieben Tagen steigt erneut leicht an und liegt bei 316,47. Seit Ausbruch der Pandemie gab es 6.395 Corona-Infizierte. 4.920 Personen sind genesen.

Bisher haben 3.672 eine Erstimpfung und 1.377 die notwendige Zweitimfpung erhalten.

30.01.21: Durch Corona ausgebremst - Onlineunterricht ist für Weißenfelser Fahrschulen schwierig

Die Fahrschulen stecken in der Corona-Zwangspause. Einige Schüler konnten die Fahrschulen Wilfried Damerau und „Energy“ vor dem Lockdown noch durch die Prüfung bringen. Was passiert aber mit denjenigen, die noch ihre Praxis- und Theoriestunden absolvieren müssten?

29.01.31: Aktuelle Corona-Zahlen

Am Freitag sind im Burgenlandkreis 53 Neuinfektionen hinzugekommen, teilte die Landesverwaltung mit. Außerdem hat der Landkreis 13 Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus zu beklagen. Insgesamt gibt es damit 295 Todesopfer im Zusammenhang mit mit dem Coronavirus.

Der Inzidenzwert für 100.000 Einwohner pro in den vergangenen sieben Tagen liegt bei 293,55.

Aktuell als infiziert gelten damit insgesamt 1.122 Personen. Seit Ausbruch der Pandemie gab es 6.330 Corona-Infizierte. 1.365 Personen sind genesen.

Bisher haben 3.624 eine Erstimpfung und 1.339 die notwendige Zweitimfpung erhalten.

29.01.21: Dialyse unter Vollschutz So schwierig ist derzeit die Behandlung für Nierenkranke

Weißenfelser Zentrum für Nierenkranke muss sich in der Pandemie besonderen Herausforderungen stellen. Die arbeiten mit einer Risikogruppe. Jede Ansteckung mit Corona könnte Leben kosten. Die Einrichtung kritisiert den Kreis scharf. Der hat nun darauf reagiert. Wie das Zentrum mit Corona-Fällen umgeht.

28.01.21: Aktuelle Corona-Zahlen

Das Corona-Infektionsgeschehen im Burgenlandkreis scheint sich weiter leicht zu entspannen: Laut Landessozialministerium ist die Sieben-Tage-Inzidenz bis Freitagmittag gesunken: Demnach hatten sich in der zurückliegenden Woche rechnerisch 293,55 Personen je 100.000 Einwohner mit dem Virus infiziert (Vortagswert: 371,27).

Von Donnerstag zu Freitag haben sich 53 Personen neu infiziert. Damit gibt es aktuell insgesamt 1.122 Infizierte. Zudem sind 13 weitere Todesfälle erfasst worden. Die Gesamtzahl der Gestorbenen: 295

27.01.21: Aktuelle Corona-Zahlen

Am Donnerstag sind im Burgenlandkreis 91 Neuinfektionen hinzugekommen, teilte die Landesverwaltung mit. Außerdem hat der Landkreis neun Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus zu beklagen. Insgesamt gibt es damit 282 Todesopfer im Zusammenhang mit mit dem Coronavirus.

Der Inzidenzwert für 100.000 Einwohner pro in den vergangenen sieben Tagen liegt bei 371,27.

Aktuell als infiziert gelten damit insgesamt 1.167 Personen. Seit Ausbruch der Pandemie gab es 6.277 Corona-Infizierte. 4.823 Personen sind genesen.

Bisher haben 3.597 eine Erstimpfung und 1.339 die notwendige Zweitimfpung erhalten.

27.01.21: Aktuelle Corona-Zahlen

Am Mittwoch sind im Burgenlandkreis 68 Neuinfektionen hinzugekommen, teilte die Landesverwaltung mit. Außerdem sind 13 Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus zu beklagen. Insgesamt gibt es damit 273 Todesopfer im Zusammenhang mit mit dem Coronavirus.

Der Inzidenzwert für 100.000 Einwohner pro in den vergangenen sieben Tagen liegt bei 408,17 und ist gegenüber dem Vortag ein wenig gesunken. Jedoch weit von der gewünschten Marke von 50 entfernt.

Aktuell als infiziert gelten damit insgesamt 1.177 Personen. Seit Ausbruch der Pandemie gab es 6.191 Corona-Infizierte. 4.734 Personen sind genesen.

Bisher haben 3.551 eine Erstimpfung und 1.296 die notwendige Zweitimfpung erhalten.

27.01.21: Autocorso in Naumburg gegen Ausgangssperre

In der ersten Nacht der Ausgangsbeschränkungen im Burgenlandkreis hat es bereits einige Zwischenfälle gegeben. Laut Götz Ulrich sei ein Autokorso mit 21 Fahrzeugen und 28 Teilnehmern am Dienstag gegen 21.30 Uhr in Naumburg von Mitarbeitern des Ordnungsamtes und der Polizei gestoppt worden. Gegen die Beteiligten wurde ein Platzverweis verhängt. Ihnen drohen „mindestens 500 Euro Bußgeld pro Person“, so der Landrat. Die Leute seien hupend durch die Innenstadt gefahren. Vermutlich hätten sie so ihr Unverständnis und ihren Widerstand gegen die Ausgangsbeschränkungen ausdrücken wollen, erklärte Ulrich.

Im Zusammenhang mit einem anderen Vorfall seien vier betrunkene Personen ebenfalls in Naumburg von der Polizei festgestellt worden. Durch die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen ist unter anderem das Spazieren oder Sport an der frischen Luft in diesem Zeitraum verboten. Ausnahmen gelten zum Beispiel für den Arbeitsweg, die Pflege von unterstützungsbedürftigen Personen und das Gassi-Gehen mit dem Hund. Um sicherzugehen, dass die Leute sich vor 21.00 Uhr wieder zu Hause einfinden, sollen die Supermärkte bereits um 20.30 Uhr schließen. Weitere Maßnahmen wie Einlasskontrollen sollten nach Angaben des Landrates ab Mittwoch für die Märkte gelten.

26.01.21: Aktuelle Corona-Zahlen

Ein Zeichen für eine leichte Entspannung in der Corona-Pandemie? Wie das Landessozialministerium am Dienstagnachmittag mitteilte, ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Burgenlandkreis leicht zurückgegangen.

Der statistische Wert, der die Intensität des Infektionsgeschehens beschreibt, lag bei 432,77 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen (Montag: 460,73).

Von Montag zu Dienstag seien 61 Neuinfektionen erfasst worden. Aktuell als infiziert gelten damit insgesamt 1.296 Personen. Zugleich seien 18 weitere Menschen gemeldet worden, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. Insgesamt seien somit 260 Todesopfer zu beklagen.

Seit Ausbruch der Pandemie gab es 6.123 Corona-Infizierte. 4.585 Personen sind genesen.

26.02.21: Mehr Polizeikontrollen wegen Ausgangssperre

Die Polizei im Burgenlandkreis will mit dem Inkrafttreten der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen am Dienstag verstärkt deren Einhaltung kontrollieren. In welchem Umfang Kontrollen geplant sind, ließ ein Sprecher der Polizeidirektion im Burgenlandkreis am Dienstag allerdings offen.

Der Burgenlandkreis weist die bundesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz auf. Nach Daten des Kreises lag sie am Dienstag bei 405 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Um das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen, sollen nun Ausgangsbeschränkungen zwischen 21 und 6 Uhr gelten.

Durch sie ist unter anderem das Spazieren oder Sport an der frischen Luft in diesem Zeitraum verboten.

Ausnahmen gelten zum Beispiel für den Arbeitsweg, die Pflege von unterstützungsbedürftigen Personen und das Gassi-Gehen mit dem Hund. Um sicherzugehen, dass die Leute sich vor 21.00 Uhr wieder zu Hause einfinden, sollen die Supermärkte ab Dienstag bereits um 20.30 Uhr schließen.

26.02.21: Reaktionen auf die Ausgangssperre im Burgenlandkreis

Die Kreisverwaltung zieht die Zügel an. Weil die Sieben-Tage-Inzidenz im Burgenlandkreis besonders hoch ist, gilt ab diesem Dienstag eine nächtliche Ausgangssperre. Das bedeutet, dass Bürger zwischen 21 und 6 Uhr nur aus triftigem Grund auf den Straßen unterwegs sein dürfen. Auf viel Gegenliebe bei Bürgern stößt die Maßnahme nicht. Viele Menschen glauben nicht an eine Wirkung der Sperre, das zeigte eine Umfrage der MZ.

--> Stimmen der Zeitzer.

--> Stimmen der Weißenfelser.

25.01.21: Soldaten helfen in Kliniken

Fünf Bundeswehrsoldaten des Sanitätsregiments in Weißenfels unterstützen seit Montag das Personal im SRH-Klinikum Zeitz. Hintergrund ist laut Klinik der hohe eigene Personalausfall aufgrund von Corona-Erkrankungen und von Quarantänemaßnahmen.

Vier Soldaten kommen demnach auf Covid-Stationen zum Einsatz, einer, ein Notfallsanitäter, wird in der Notaufnahme eingesetzt. Während Soldaten des Regiments auch in der Weißenfelser Asklepios-Klinik helfen (die MZ berichtete), sind zudem sieben Angehörige im Carl-von-Basedow-Klinikum in Merseburg eingesetzt.

Die zum Notfallsanitäter ausgebildeten Bundeswehrangehörigen assistieren vor allem im Notfallzentrum und entlasten das Klinikpersonal. Darüber hinaus helfen zwei Pioniere des Havelberger Pionierpanzerbataillons 803. Am Freitag informierte sich der stellvertretende Kommandeur des Weißenfelser Sanitätskommandos, Generalarzt Bruno Most, über den Einsatz in Merseburg.

25.01.21: Aktuelle Corona-Zahlen

Noch immer ist der Burgenlandkreis mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 460,73 der Corona-Hotspot in Sachsen-Anhalt. Das geht aus Daten des Landessozialministeriums hervor. Demnach haben sich von Sonntag- zu Montagnachmittag im Landkreis zwölf Personen mit dem Coronavirus angesteckt.

Acht Menschen seien an oder mit Covid-19 verstorben. Derzeit gelten im Burgenlandkreis 1.368 Personen als infiziert. 3.459 Personen seien geimpft worden.

24.01.21: Aktuelle Corona-Zahlen am Sonntag

Im Burgenlandkreis sind bis Sonntagmittag 68 Neuinfektionen hinzugekommen, so der Landkreis. Aktuell seien 1.481 Personen infiziert. 234 Personen sind an oder mit dem Virus verstorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 493,16. Seit Ausbruch der Pandemie gab es 6.065 Corona-Infizierte. 4.350 Personen sind genesen.

23.01.21: Aktuelle Corona-Zahlen am Samstag

Im Burgenlandkreis sind bis Samstagmittag 51 Neuinfektionen und zei neue Todesfälle hinzugekommen, so der Landkreis. Aktuell seien 1.520 Personen infiziert. 223 Personen sind an oder mit dem Virus verstorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 485,33. Seit Ausbruch der Pandemie gab es 6.014 Corona-Infizierte. 4.262 Personen sind genesen.

22.01.21: Ausgangssperre ab Dienstag

Nun ist es amtlich. Ab Dienstag gilt im gesamten Burgenlandkreis eine Ausgangssperre in der Zeit von 21 bis 6 Uhr. Das hatte Landrat Götz Ulrich bereits am Mittwoch angekündigt, wenn der Inzidenzwert im Landkreis im Laufe der Woche nicht sinken würden. Das Gegenteil war der Fall. Nach Angaben der Kreisverwaltung gab es in innerhalb einer Woche 510 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und damit den höchsten Wert in ganz Deutschland.

22.01.21: Aktuelle Corona-Zahlen am Freitag

Im Burgenlandkreis sind bis Freitagmittag 223 Neuinfektionen und zehn neue Todesfälle hinzugekommen, so der Landkreis. Aktuell seien 1.417 Personen infiziert. 222 Personen sind an oder mit dem Virus verstorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 510,50 - höchster Wert in Deutschland. Seit Ausbruch der Pandemie gab es 5.791 Corona-Infizierte. 4.152 Personen sind genesen.

21.01.21: Aktuelle Corona-Zahlen am Donnerstag

Im Burgenlandkreis sind bis Donnerstagmittag 178 Neuinfektionen und neun Todesfälle hinzugekommen, so der Landkreis. Aktuell seien 1.367 Personen infiziert. 213 Personen sind an oder mit dem Virus verstorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 441,16. Seit Ausbruch der Pandemie gab es 5.613 Corona-Infizierte. 4.033 Personen sind genesen.

21.01.21: Alle Intensivbetten belegt

Am Mittwoch gab es in den Krankenhäusern des Burgenlandkreises aufgrund der vielen Covid-19-Behandlungen keine freien Intensivbetten mehr. Darüber informierte Amtsärztin Dr. Ina Schmidt, sie wies aber darauf hin, dass dies nur eine Momentaufnahme sei, die sich täglich oder sogar stündlich ändern könne. 18 Intensivbetten gibt es im Landkreis, sechs im Weißenfelser Asklepios-Klinikum, drei am Zeitzer und neun am Naumburger Standort der SRH-Kliniken.

20.01.21: Aktuelle Corona-Zahlen am Mittwoch

Im Burgenlandkreis sind bis Mittwochmittag 132 Neuinfektionen hinzugekommen, so der Landkreis. Aktuell seien 1.275 Personen infiziert. 197 Personen sind an oder mit dem Virus verstorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist wieder gestiegen und liegt bei 446,19. Seit Ausbruch der Pandemie gab es 5.481 Corona-Infizierte. 4.004 Personen sind genesen.

19.01.21: Aktuelle Corona-Zahlen am Dienstag

Im Burgenlandkreis sind bis Dienstagmittag 197 Neuinfektionen hinzugekommen, so der Landkreis. Aktuell seien 1.175 Personen infiziert. 191 Personen sind an oder mit dem Virus verstorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist wieder gestiegen und liegt bei 412,65. Seit Ausbruch der Pandemie gab es 5.284 Corona-Infizierte. 3.918 Personen sind genesen.

19.01.21: Die nächste Impfstoff-Lieferung ist eingetroffen

Im Impfzentrum des Burgenlandkreises in Zorbau ist am heutigen Dienstag die nächste Lieferung des Impfstoffs gegen eine Covid-19-Erkrankung angekommen. Laut Kreisverwaltung handelt es sich um circa 1.950 Impfdosen der Firma Biontech. Nach der Impfstrategie des Landkreises sollen damit weiterhin vorrangig die Bewohner von Altenheimen sowie die Mitarbeiter dieser Einrichtungen und der Krankenhäuser versorgt werden. Zugleich werden täglich eine geringe Anzahl an Impfterminen im Impfzentrum selbst vergeben.

18.01.21: Aktuelle Corona-Zahlen am Montag

Im Burgenlandkreis sind 33 Neuinfektionen hinzugekommen, so der Landkreis. Aktuell seien 1.193 Personen infiziert. 191 Personen sind an oder mit dem Virus verstorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist wieder ein wenig gesunken und liegt bei 354,49. Seit Ausbruch der Pandemie gab es 5.251 Corona-Infizierte. 3.867 Personen sind genesen.

17.01.21: Aktuelle Corona-Zahlen

Für den Burgenlandkreis sind im Zeitraum von Freitagmittag bis Sonntagmittag insgesamt 57 Tote registriert worden, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind. Das geht aus Zahlen des Sozialministerium des Landes Sachsen-Anhalt hervor. Den für den Burgenlandkreis gültigen Wert der Sieben-Tage-Inzidenz gab das Ministerium am Sonntag mit 383,01 an. Damit war er im Vergleich zum Vortag um etwa 20 gesunken.

Nach Landesangaben sind von Freitag bis Sonntag bei 142 Menschen neue Infektionen festgestellt worden. Insgesamt galten Sonntagmittag im Kreis demnach 1.261 Menschen als aktuell infiziert. Die Zahl der Gesamtinfizierten im Rahmen der Pandemie gab das Land mit 5.174 an.

Die Zahl der Impfungen ist laut Sozialministerium im Burgenlandkreis von 2.557 (Stand 14. Januar) auf 2.643 (Stand 15. Januar) gestiegen. Insgesamt beträgt die Anzahl der Impfungen in Sachsen-Anhalt aktuell 33.127.

15.01.21: Aktuelle Corona-Zahlen

Im Burgenlandkreis sind am Freitag 99 Neuinfektionen hinzugekommen, so der Landkreis. Aktuell seien 1.220 Personen infiziert. 133 Personen sind an oder mit dem Virus verstorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist wieder ein wenig gesunken und liegt bei 384,69. Seit Ausbruch der Pandemie gab es 5.002 Corona-Infizierte. 3.649 Personen sind genesen.

14.01.21: Aktuelle Corona-Zahlen - Inzidenzwert knackt 400er Marke

Der Burgenlandkreis hatte am Mittwoch und Donnerstag insgesamt 19 Tote im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung zu verzeichnen. Das geht aus den Zahlen des Landesamts für Verbraucherschutz hervor. Damit steigt die Zahl der Toten seit Pandemiebeginn auf 132.

Laut Kreisverwaltung handelt es sich bei den am Mittwoch Verstorbenen um acht Frauen im Alter von 80 bis 91 Jahren. Außerdem sind zwei Männer im Alter von 81 und 84 Jahren der Krankheit erlegen. Zwei Verstorbene seien Bewohner von Altenpflegeheimen gewesen. Informationen zum Alter und Geschlecht der neun Verstorbenen am Donnerstag teilt die Kreisverwaltung an diesem Freitag mit.

Erstmals seit Pandemiebeginn hat die Sieben-Tage-Inzidenz nach den Angaben des Landesamts die 400er-Marke überschritten - und das deutlich. Der Wert liegt bei 420,47 Infizierten pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Allein am Donnerstag habe es 186 Neuinfektionen gegeben.

Seit Ausbruch der Pandemie gab es 4.815 Corona-Infizierte. Aktuell sind 1.089 Personen erkrankt und 3.603 Personen sind genesen.

14.01.21: Sieben Heime fehlen Impfstoff wird knapp: Erste Impfrunde kommt ins Stocken

Die erste Immunisierung gegen Corona in den Altenheimen kann zunächst nicht abgeschlossen werden. Mit den Folgeimpfungen in den bereits versorgten Heimen beginnt man aber nun. Wäre es nicht sinnvoll, diese vorgehaltenen Impfdosen für die noch nicht versorgten Altenheime zu nutzen?

13.01.21: Aktuelle Corona-Zahlen am Mittwoch

Im Burgenlandkreis sind 93 Neuinfektionen hinzugekommen, teilte das Landratsamt am Mittwoch mit.

Seit Beginn der Pandemie sind damit 4.743 Personen mit dem Virus infiziert, 3.566 gelten inzwischen als genesen. Aktuell seien 1.064 Personen infiziert. 113 Personen sind an oder mit dem Virus verstorben.

Die 7-Tages-Inzidenz (Fälle der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner des Burgenlandkreises) erhöhte sich auf 369,59 (Stand 12.01.2021, 24 Uhr)

12.01.21: Aktuelle Corona-Zahlen am Dienstag

Im Burgenlandkreis sind 54 Neuinfektionen und ein Todesfall hinzugekommen, teilte das Landratsamt am Dienstag mit.

Seit Beginn der Pandemie sind damit 4.650 Personen mit dem Virus infiziert, 3.474 gelten inzwischen als genesen. Aktuell seien 1.063 Personen infiziert. 113 Personen sind an oder mit dem Virus verstorben.

Die 7-Tages-Inzidenz (Fälle der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner des Burgenlandkreises) erhöhte sich auf 355,05 (Stand 11.01.2021, 24 Uhr)

11.01.21: Inzidenz im Kreis besonders hoch

Nach am Sonntag veröffentlichten Daten des Landesamtes für Verbraucherschutz breitet sich das Corona-Virus derzeit in keiner anderen Region von Sachsen-Anhalt so dynamisch aus wie im Burgenlandkreis. Für diesen wurde von dem Landesamt zuletzt eine Sieben-Tages-Inzidenz von 352,82 angegeben. Zwischen dem 3. und dem 9. Januar haben sich hier demnach pro 100.000 Einwohner etwas mehr als 350 Personen nachweislich neu mit dem Corona-Virus infiziert.

9./10.01.2021: Corona-Zahlen am Wochenende

Über das Wochenende sind im Burgenlandkreis wieder mehrere Hundert Neuinfektionen hinzugekommen. Wie der Kreis unter Berufung des Gesundheitsamtes am Montag mitteilte, sind am Freitag insgesamt 155, Samstag 78 und Sonntag 105 Neuinfektionen gemeldet worden.

Damit liegt die Zahl der aktuell Infizierten laut Landratsamt bei 1.091 Personen. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis 4.596 Personen mit dem Virus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Intensität des Infektionsgeschehens bemisst, stieg von 298,02 am Samstag auf 337,16 Fällen am Sonntag. Die Zahl der Genesenen wird mit 3.393 angegeben. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind 112 Menschen im Landkreis gestorben.

08.01.21: Aktuelle Corona-Zahlen

Im Burgenlandkreis sind 72 Neuinfektionen hinzugekommen, teilte das Landratsamt am Freitag mit.

Seit Beginn der Pandemie sind damit 4.258 Personen mit dem Virus infiziert, 3.153 gelten inzwischen als genesen. Aktuell seien 993 Personen infiziert.

Die 7-Tages-Inzidenz (Fälle der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner des Burgenlandkreises) erhöhte sich auf 245,46 (Stand 07.01.2021, 24 Uhr)

07.01.21: Aktuelle Corona-Zahlen

Bis Ende kommender Woche sollen alle Pflegeheime im Burgenlandkreis von mobilen Impfteams aufgesucht worden sein, um den Bewohnern und Pflegekräften die Schutzimpfung vor einer Covid-19-Erkrankung anzubieten. Das hat Landrat Götz Ulrich (CDU) angekündigt. Ausgenommen sind Pflegeeinrichtungen, in denen es bereits zu einem Corona-Ausbruch gekommen ist.

Im Burgenlandkreis sind 171 NeuiInfektionen hinzugekommen. 67 neue Infektionen wurden am Dienstag gemeldet, 104 am Mittwoch, teilte das Landrasamt am Donnerstag mit.

Seit Beginn der Pandemie sind damit 4.186 Personen mit dem Virus infiziert, 3.055 gelten inzwischen als genesen. Aktuell seien 1.019 Personen infiziert.

In den beiden vergangenen Tagen erhöhte sich die Zahl der Gestorbenen um neun Personen auf insgesamt 112. Laut Landratsamt handelte es sich dabei um sechs Männer und drei Frauen im Alter von 64 bis 97 Jahren.

Die 7-Tages-Inzidenz (Fälle der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner des Burgenlandkreises) erhöhte sich wieder auf 232,04 (Stand 06.01.2021, 24 Uhr)

05.01.21: Heimbewohner müssen von außen versorgt werden

In zwei Heimen ist die Infektionsrate unter den Mitarbeitern so hoch, dass die Bewohner nur mit Hilfe von Kräften von außen versorgt werden können. Eines der Heime befindet sich in Zeitz. Um welches Heim es sich dabei handelt, wurde nicht genannt. Das Heim habe darum gebeten, es nicht zu benennen, hieß es auf MZ-Nachfrage.

05.01.21: Verschärfte Maskenpflicht in Weißenfels endet

Wer durch die Weißenfelser Innenstadt läuft, der muss ab Mittwoch nicht mehr pauschal eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Das hat Landrat Götz Ulrich (CDU) am Dienstag während der wöchentlichen Corona-Pressekonferenz angekündigt. Mit dem Inkrafttreten einer neuen Schutzverordnung, die bisherige Regeln bündelt, gelten in Weißenfels ab dem 6. Januar die gleichen Regeln wie andernorts im Kreis oder im Land.

05.01.21: Corona-Zahlen

Mit Stand 4. Januar 2021 gibt es seit Ausbruch der Pandemie im Burgenlandkreis 4.015 Corona-Infizierte. Das teilte das Landratsamt am Dienstag mit. Aktuell sind 944 Personen erkrankt. Mittlerweile sind 2.986 Personen genesen. Im Burgendlandkreis gab es bislang 103 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus zu verzeichnen.

04.01.21: Aktuelle Zahlen im Burgenlandkreis

Über den Jahreswechsel sind im Burgenlandkreis 222 Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden. Darüber informierte die Kreisverwaltung am Montag. Die Infektionen verteilen sich aber auf vier Tage zwischen dem 31. Dezember und dem 3. Januar. Am Sonnabend wurden dabei mit 98 Infektionen die meisten Ansteckungen festgestellt.

Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Montag bei 242,67 und damit fast auf dem Niveau der letzten Meldung. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich in der letzten Woche gerechnet auf 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt haben. Von der Politik wird ein Wert von unter 50 beziehungsweise unter 25 angestrebt, um die Kontakte von Infizierten nachvollziehen zu können und so eine Ausbreitung des Virus zu verhindern.

04.01.2021: Infektionsschutz in Weißenfels - Stadt testet das Kita-Personal

Die Stadt Weißenfels hat damit begonnen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen Kindertagesstätten auf das Corona-Virus zu testen. Fachpersonal des Deutschen Roten Kreuzes führt dazu in der Schlossgartenturnhalle kostenfreie Schnelltests durch, teilte das Rathaus am Montagvormittag mit. Die Teilnahme daran sei freiwillig.

Insgesamt sind in den städtischen Kindertagesstätten etwa 180 Personen beschäftigt. Aufgrund der größeren Zahl sozialer Kontakte während der Feiertage bietet die Stadt allen Kita-Beschäftigten den Corona-Test kostenfrei an. Ziel sei es, dass möglichst nur negativ getestete Personen die Kinder betreuen. Aktuell halten die Kita Knirpsenland sowie die Kitas in Großkorbetha und Uichteritz eine Notbetreuung vor. Ab Donnerstag ist die Wiederaufnahme des Kita-Regelbetriebs in der Stadt und ihren Ortsteilen geplant.

Die Antigentests, die bereits nach wenigen Minuten ein Ergebnis ausweisen und mit denen das Kita-Personal überprüft wird, wurden der Stadt kostenfrei vom Land zur Verfügung gestellt.

31.12.2020 - 01.01.2021: Aktuelle Corona-Zahlen

Der Landrat des Burgenlandkreises Götz Ulrich selbst schrieb von einem düsteren Abschied vom Jahr 2020. Via Instagram berichtete Ulrich (CDU) am letzten Tag des vergangenen Jahres, dass weitere 17 Bewohner des Burgenlandkreises eine Ansteckung mit dem Corona-Virus nicht überlebt haben. Nach bereits elf Todesopfern am Tag zuvor stieg die Zahl der Verstorbenen kurz vor dem Jahreswechsel somit auf 103 an und war damit erstmalig dreistellig.

Für viele Familien im Kreis endete das Krisenjahr also mit einem schmerzlichen Verlust.

„Angesichts des Leids, das von diesen Familien und den Angehörigen aller 103 Corona-Toten im Burgenlandkreis zu ertragen ist, sollten wir am Jahresende innehalten, unterschiedliche Meinungen für einen Moment zurückstellen und dieser Menschen gedenken“, rief der Landrat auf seinem Instagram-Kanal auf. Er dankte allen Angehörigen, Pflegekräften und Ärzten, die sie auf ihrem letzten Weg begleitet haben.

Schon zwei Tage zuvor, während der wöchentlichen Corona-Pressekonferenz, hatte der Landrat angekündigt, dass es zu gegebener Zeit eine Gedenkveranstaltung für die bisherigen Opfer der Corona-Pandemie im Burgenlandkreis geben soll. Derzeit sei dafür aufgrund der angespannten Lage schlicht keine Zeit, machte Götz Ulrich deutlich.

In den Kliniken im Landkreis hatte sich die Situation zuletzt auch durch den hohen Ausfall von medizinischem Fachpersonal verschärft. Die Kreisverwaltung indes kämpft mit vereinten Kräften und externer Unterstützung damit, Infektionsketten nachzuvollziehen und zu unterbrechen, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen.

Auf der anderen Seite steigt aber auch die Zahl der durchgeführten Impfungen in der Region und im Land Sachsen-Anhalt. Sie lag am 1. Januar (gegen 12 Uhr) bei 11.146. Davon wurden 950 Impfungen im Burgenlandkreis verabreicht, so teilt die Pressestelle des Sozialministeriums mit. Bisher wurden 2.745 Dosen an Impfstoffmenge für den Burgenlandkreis geliefert. Aktuell steht eine Restmenge von 1.795 Impfungen im Landkreis zur Verfügung.

30.12.2020: Aktuelle Corona-Zahlen - Elf weitere Todesfälle - In Naumburg muss Kreißsaal schließen

Im Burgenlandkreis sind erneut mehrere Menschen infolge einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Wie die Kreisverwaltung am Mittwoch informierte, waren allein am Dienstag elf weitere Todesopfer zu beklagen. Bei den Verstorbenen handelte es sich demnach um acht Frauen und drei Männer. Unter den Verstorbenen waren fast ausschließlich Senioren, darunter mehrere Hochbetagte. Aber auch eine 55-Jährige verlor den Kampf gegen die gefährliche Krankheit.

Personalmangel in Kliniken wegen Corona-Infektion - Kreißsaal muss schließen

Wie angespannt die Lage im Gesundheitswesen derzeit ist, zeigt sich unter anderem in Naumburg. Dort teilte der Klinikbetreiber SRH am Mittwoch mit, dass die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin aufgrund eines hohen Krankenstandes beim Personal vorübergehend geschlossen werden muss. Gleich mehrere Mitarbeiter befänden sich demnach derzeit in Quarantäne, wodurch der Betrieb nicht aufrecht erhalten werden konnte. „Wir mussten schweren Herzens die Pädiatrie vorübergehend von der Versorgung abmelden.“

Der Ausfall habe auch Folgen für den Kreißsaal. „Da bei einer Geburt ein Kinderarzt vor Ort sein muss, können derzeit in Naumburg keine Entbindungen stattfinden“, informierte Kliniksprecherin Katrin Wiesner. Werdende Mütter, die sich bereits zur Entbindung angemeldet haben, wurden umgehend informiert. Sie werden gebeten, in andere Kliniken auszuweichen, so auch nach Zeitz.

Gegenwärtig 1.116 Menschen im Burgenlandkreis mit dem Virus infiziert

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt im Burgenlandkreis mit einem Wert von 244,34 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen weiter auf einem hohen Niveau. Allein am Dienstag registrierte das Gesundheitsamt des Landkreises 90 nachweisliche Neuinfektionen.

Damit sind gegenwärtig 1.116 Menschen im Burgenlandkreis mit dem Virus infiziert. Als genesen gelten 2.494 Menschen. Die Zahl der Verstorbenen stieg auf nun schon 86 Tote.

28.12.2020: Corona-Zahlen über Weihnachtsfeiertage - 17 Todesfälle

Über die Weihnachtsfeiertage hat sich die Zahl der Corona-Toten im Burgenlandkreis deutlich erhöht. Wie die Kreisverwaltung am Montagnachmittag informierte sind im Zeitraum vom 23. Dezember bis zum 27. Dezember 17 weitere Personen an oder mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Bei den Toten handelt es sich demnach um sieben Frauen und zehn Männer im Alter zwischen 68 und 97 Jahren.

Seit Beginn der Pandemie haben nun schon 72 Menschen aus dem Burgenlandkreis eine Ansteckung mit dem Corona-Virus nicht überlebt. Das sind mit Abstand mehr als in allen anderen Regionen des Landes. An zweiter Stelle folgt ein Nachbarlandkreis. Im Saalekreis waren bis zum Montag 56 Corona-Tote zu beklagen.

300 Neuinfektionen

Die Ausbreitung des Corona-Virus hat sich im Burgenlandkreis laut der offiziellen Statistik zuletzt verlangsamt. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank von zuvor 318,71 auf nun 277,89. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner angesteckt haben. Für den Zeitraum vom 23. bis zum 27. Dezember zählte das zuständige Gesundheitsamt insgesamt 300 Neuinfektionen. Die Tageswerte schwankten hier stark - von 111 Fällen am Tag vor Heiligabend bis zu nur zehn Fällen am zurückliegenden Sonntag.

Dabei gilt es aber zu beachten, dass die Infektionszahlen an Sonntagen traditionell niedriger ausfallen als an Werktagen. Außerdem liegen zwischen einer Ansteckung und der Diagnose einer Corona-Infektion in der Regel mehrere Tage. Die Menschen, die nun positiv auf Corona getestet worden sind, haben sich also schon deutlich vorher angesteckt. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis schon 3.559 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Das sind inzwischen fast zwei Prozent aller Einwohner.

Erneut Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen

In zwei Dritteln der Fälle konnten die Infizierten wieder genesen. Aktuell sind noch 1.093 Menschen Träger des Virus. Die Zahl jener, die sich wegen einer Ansteckung oder eines Ansteckungsverdachts in Quarantäne befinden, liegt noch deutlich darüber. Diese Zahl weist der Kreis aber schon seit längerer Zeit nicht mehr aus.

Dass die Zahl der Corona-Toten zuletzt deutlich gestiegen ist, könnte im Zusammenhang mit zwei größeren Ausbrüchen in Pflegeheimen zusammenhängen. Viele zuletzt im Burgenlandkreis verstorbene Männer und Frauen waren hochbetagt. Landrat Götz Ulrich (CDU) will am Dienstag ab 14 Uhr über die aktuelle Corona-Situation im Kreis informieren. Seine Pressekonferenz wird von der Verwaltung live im Internet übertragen.

27.12.2020: Impfstart im Burgenlandkreis

Mit 795 Dosen sind am Sonntag planmäßig die ersten Einwohner des Burgenlandkreises gegen das Coronavirus geimpft worden. Am Mittag hat sich ein mobiles Team, bestehend aus Mitarbeitern des Landkreises und Sanitätern des Malteser-Hilfsdienstes, vom Impfzentrum in Zorbau aus auf den Weg in die ersten Pflege- und Altersheime in Weißenfels, Zeitz, Naumburg, Teuchern und Langendorf gemacht, um dort die Bewohner und die Mitarbeiter zu impfen.

Bereits am Samstagmittag wurde der erste Impfstoff für den Landkreis unter Sicherheitsvorkehrungen tief gefroren in einem schwarzen Kleintransporter in das Impfzentrum im Zorbauer Gewerbegebiet gebracht worden.

Wie Landrat Götz Ulrich (CDU) zum Start des ersten Impfteams informierte, können rund 2.800 Bewohner sowie etwa 2.200 Mitarbeiter in den Alten- und Pflegeheimen geimpft werden.

23.12.2020: Aktuelle Corona-Zahlen - 55. Todesfall

Am Mittwoch sind im Burgenlandkreis erneut 100 Neuinfektionen dazu gekommen. Weiterhin teilte der Kreis drei Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung zu beklagen. Dabei handelt es sich um je eine Frau im Alter von 83 sowie 84 Jahren sowie um einen Mann im Alter von 90 Jahren. Damit die steigt die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus auf 55 Menschen im Landkreis an.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Intensität des Infektionsgeschehens bemisst, steigt auf einen Wert von 318,71 Fällen und befindet sich damit weiterhin im kritischen roten Bereich. Aktuell sind 1.933 Menschen mit dem Virus infiziert.

Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis 3.259 Personen mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Genesenen wird mit 2.128 angegeben.

22.12.20: Lage spitzt sich zu

Der Burgenlandkreis hat von Montag zu Dienstag sieben weitere Verstorbene im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung zu beklagen. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, handelt es sich um je eine Frau im Alter von 95 sowie 81 Jahren sowie um zwei Frauen im Alter von 83 Jahren.

Es sind zudem drei Männer im Alter 65, 79 und 88 Jahren verstorben. Damit steigt die Zahl der Toten seit Pandemiebeginn auf 52. Dies sei „wirklich dramatisch“, sagte Landrat Götz Ulrich (CDU) bei der Corona-Pressekonferenz am Dienstag. Er rechne in den nächsten Tagen „eher mit einem deutlichen Anstieg, als einer rückläufigen Entwicklung.“

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind 52 Menschen im Landkreis gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Intensität des Infektionsgeschehens bemisst, liegt bei 301,38 Fällen. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis 3.159 Personen mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Genesenen wird mit 2.018 angegeben.

19./20.12.2020: Aktuell Corona-Zahlen

Über das Wochenende sind im Burgenlandkreis 154 Neuinfektionen hinzugekommen. Das teilte der Kreis unter Berufung des Gesundheitsamtes am Montag mit. Demnach sind am Freitag 69, Samstag 26 und Sonntag 59 Neuinfektionen gemeldet worden.

Damit liegt die Zahl der aktuell Infizierten laut Landratsamt bei 1.076 Personen. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis 3.062 Personen mit dem Virus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Intensität des Infektionsgeschehens bemisst, liegt bei 271,74 Fällen. Die Zahl der Genesenen wird mit 1.941 angegeben. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind 45 Menschen im Landkreis gestorben.

18.12.2020: Aktuelle Corona-Zahlen

Am Freitag hat der Burgenlandkreis vier weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus zu beklagen. Wie der Kreis unter Berufung des Gesundheitsamtes mitteilte, sind drei Frauen im Alter von 87, 89 und 99 Jahren sowie ein 77-jähirger Mann gestorben. Ob die Personen an Vorerkrankungen gelitten haben, ist nicht bekannt. Die Anzahl der Todesfälle liegt damit nun bei 44.

Außerdem gab es 135 Neuinfektion. Damit sind aktuell 1.145 Menschen infiziert. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis 2.908 Personen mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Genesenen wird mit 1.718 angegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Intensität des Infektionsgeschehens bemisst, ist erneut gestiegen und liegt bei 272,86.

17.12.2020: Aktuelle Corona-Zahlen

Am Donnerstag hat der Burgenlandkreis zwei weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus zu beklagen. Wie der Kreis unter Berufung des Gesundheitsamtes mitteilte, sind Männer im Alter von 84 und 86 Jahren gestorben. Ob die Personen an Vorerkrankungen gelitten haben, ist nicht bekannt. Die Anzahl der Todesfälle liegt damit nun bei 41.

Außerdem gab es 84 Neuinfektion. Damit sind aktuell 1.109 Menschen infiziert. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis 2.773 Personen mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Genesenen wird mit 1.623 angegeben.

17.12.2020: Kampf gegen Corona Kreis errichtet Impfzentrum im Zorbauer Gewerbegebiet

Direkt an der Autobahn 9 im Gewerbegebiet Zorbau hat der Burgenlandkreis sein zentrales Corona-Impfzentrum eingerichtet. Es soll am Donnerstag der Presse vorgestellt werden, kündigte Landrat Götz Ulrich (CDU) am Mittwoch an. Das Zentrum könne seine Arbeit aufnehmen, sobald der Impfstoff zur Verfügung stehe.

17.12.2020: 128 Infizierte in Zeitz So sieht die Corona-Situation in Pflegeheimen des Kreises aus

In Zeitz sind aktuell -Stand Dienstagabend, 24 Uhr - 128 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Damit ist Zeitz laut Kreisverwaltung im Burgenlandkreis nun die Region mit der zweithöchsten Infiziertenzahl. Die meisten Infizierten gibt es mit 401 aber immer noch in Weißenfels. Allein in Zeitz sind in den vergangenen sieben Tagen 76 Infizierte hinzugekommen.

16.12.2020: Aktuelle Corona-Zahlen

Am Mittwoch hat der Burgenlandkreis erneut drei Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus zu beklagen. Wie der Kreis unter Berufung des Gesundheitsamtes mitteilte, sind zwei Frauen im Alter von 80 und 92 Jahren sowie ein 80-jähriger Mann gestorben. Ob die Personen an Vorerkrankungen gelitten haben, ist nicht bekannt. Die Anzahl der Todesfälle liegt damit nun bei 38.

Außerdem sind 69 Neuinfektion hinzugekommen. Damit sind aktuell 1.118 Menschen infiziert. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis 2.689 Personen mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Genesenen wird mit 1.533 angegeben. Der Sieben-Tage-Wert bei den Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner liegt bei 254,97.

Lage weiter angespannt

Die Corona-Situation im Burgenlandkreis hat sich leicht entspannt, bleibt jedoch kritisch. Der Sieben-Tage-Wert bei den Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner lag nach Angaben der Kommune vom Mittwoch bei 256,65. Am vergangenen Mittwoch war noch eine Inzidenz von 300,82 gemeldet worden. Die Zahlen seien „Ausdruck des Wirkens der Maßnahmen“, sagte Landrat Götz Ulrich (CDU) in Naumburg. Er begrüßte den am Mittwoch begonnenen, landesweiten Lockdown.

Zuvor war unter anderem eine erweiterte Maskenpflicht im öffentlichen Raum angeordnet worden und im Schlachthof Tönnies hatte es Kontrollen gegeben. Zudem wurde der Wechselunterricht an Schulen eingeführt. Dennoch verzeichnete der Burgenlandkreis laut Ulrich aktuell und landesweit weiterhin die höchste Inzidenz. Am Dienstag lag sie dem Sozialministerium zufolge landesweit bei 165,53.

Strengere Kontrollen zeigen Wirkung

Besonders an einigen Pflegeheimen im Landkreis blieb die Situation angespannt. Daher sei der Einsatz der Bundeswehr notwendig geworden, erklärte der Landrat. Die Kräfte sicherten derzeit die Versorgung mit Essen, Trinken und Desinfektionsmitteln, berichtete der zuständige Hauptmann der Reserve, Marcel Neubauer. Mit Blick auf das zuletzt problematische Infektionsgeschehen im Schlachthof Tönnies in Weißenfels zeichnete sich hingegen eine Entspannung ab. Die strengen Quarantäne-Kontrollen und Reihentests hätten Wirkung gezeigt, so Ulrich.

Genaue Infektionszahlen wurden nicht genannt. Von einer nächtlichen Ausgangssperre wie zuletzt im Landkreis Wittenberg angeordnet, soll im Burgenlandkreis vorerst abgesehen werden. Es handle sich um eine „sehr ländliche Region“, sagte Ulrich. Daher sei hier eine solche Beschränkung nicht zielführend.

16.12.2020: Kostenlose FFP2-Masken: „Alles etwas chaotisch“ Ansturm auf Apotheken in Weißenfels

Seit Dienstag gibt es kostenlose FFP2-Masken für Menschen ab 60 Jahren und Risikogruppen. Bereits kurz nach der Öffnung der Apotheken bildeten sich Weißenfels teils lange Schlangen. Wie manch einer Schindluder mit der Maßnahme betreibt.

15.12.2020: Aktuelle Corona-Zahlen - Vier weiter Tote

Am Dienstag hat der Burgenlandkreis erneut vier Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Wie der Kreis mitteilte, handelt es sich dabei um zwei Frauen im Alter von 85 und 88 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 76 und 100. Ob die Personen an Vorerkrankungen litten, wurde nicht bekannt gegeben. Die Anzahl der Todesfälle liegt damit nun bei 35.

Darüber hinaus sind 44 Neuinfektionen am Dienstag gemeldet worden. Damit steigt die Zahl der aktuell Infizierten laut Landratsamt auf 1.114 Personen. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis 2.620 Personen mit dem Virus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Intensität des Infektionsgeschehens bemisst, ist erneut gestiegen und liegt bei 272,86. Die Zahl der Genesenen wird mit 1.471 angegeben.

15.12.2020: Mehr medizinisches Personal in Quarantäne Spüren das die Praxen im Kreis

Innerhalb von zwei Wochen stieg die Zahl der aktuell mit dem Corona-Virus infizierten Menschen im Burgenlandkreis von 586 auf 1.183 Personen an. Damit haben sich die aktuell Infizierten bis zum vergangenen Freitag in relativ kurzer Zeit verdoppelt.

Noch deutlich höher liegt die Zahl jener Menschen, die sich gegenwärtig in häuslicher Quarantäne befinden. Erst Mitte vergangener Woche war ihre Zahl im Burgenlandkreis beinahe doppelt so hoch wie die der aktuell Infizierten. Betroffen waren demnach fast 2.000 Personen.

15.12.2020: Für rund 500.00 Euro Landkreis bestellt rund 1.200 Tablets für die Schüler

Seit eineinhalb Wochen findet der Präsenzunterricht im Burgenlandkreis auf Anordnung der Kreisverwaltung im Wechselunterricht mit halbierten Klassen statt. Die jeweils andere Hälfte muss den Unterricht von zuhause verfolgen - sofern es die technische Ausstattung zulässt.

Für hunderte Schüler, die über keine oder nur schlecht geeignete Geräte verfügen, gibt es nun ein Licht am Horizont. Die Kreisverwaltung hat die Bestellung von 1.200 Tablets bekanntgegeben. Die Kosten dafür betragen 502.827 Euro, was einem Preis von rund 419 Euro für ein Gerät inklusive der Einrichtung entspricht.

14.12.2020: Elf infizierte Mitarbeiter - Mangelnder Corona-Schutz im Jobcenter des Landkreises?

Insgesamt elf Mitarbeiter des Jobcenters im Burgenlandkreis sind mit dem Coronavirus infiziert. Hätten Ansteckungen in den Standorten verhindert werden können?

Wie die Behörde auf die Vorwürfe zweier MZ-Leser reagiert.

12./13.12.2020: Corona-Zahlen 156 Neuinfektionen am Wochenende

Über das Wochenende sind im Burgenlandkreis 156 Neuinfektionen hinzugekommen. Das teilte der Kreis unter Berufung des Gesundheitsamtes am Montag mit. Demnach sind am Freitag 75, Samstag 39 und Sonntag 42 Neuinfektionen gemeldet.

Damit liegt die Zahl der aktuell Infizierten laut Landratsamt bei 1.098 Personen. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis 2.576 Personen mit dem Virus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Intensität des Infektionsgeschehens bemisst, ist erneut gestiegen und liegt bei 306, 41 Fällen. Die Zahl der Genesenen wird mit 1.447 angegeben. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind 31 Menschen im Landkreis gestorben.

11.12.2020: Gute Idee, schlechte Umsetzung: Werden FFP2-Masken im Burgenlandkreis knapp?

Ab dem 15. Dezember soll es für Menschen über 60 Jahre drei kostenlose FFP2-Masken in der Apotheke geben.

Apotheker aus dem Burgenlandkreis kritisieren das Vorgehen und bezeichnen es als „Hauruck-Aktion“. Sind Befürchtungen von Lieferengpässen auch eine Preistreiberei gerechtfertigt?

Was die Apotheker empfehlen.

11.12.2020: Aktuelle Zahlen - 103 Neuinfektionen und vier Todesfälle

Der Burgenlandkreis hat am Freitag vier Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Wie der Kreis mitteilte, handelt es sich dabei um drei Frauen im Alter von 70, 84 und 87 Jahren sowie einen 65-jährigen Mann. Ob die Personen an Vorerkrankungen litten, wurde nicht bekannt gegeben. Die Anzahl der Todesfälle liegt damit nun bei 31.

Darüber hinaus sind 103 Neuinfektionen am Freitag hinzugekommen. Damit steigt die Zahl der aktuell Infizierten laut Landratsamt auf 1.183 Personen. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis 2.420 Personen mit dem Virus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Intensität des Infektionsgeschehens bemisst, ist erneut gestiegen und liegt bei 208,65,31 Fällen. Die Zahl der Genesenen wird mit 1.206 angegeben.

10.12.2020: Aktuelle Corona-Zahlen

Im Burgenlandkreis am Donnerstag 87 neue Corona-Infektionen erfasst worden. Damit liegt die Zahl der aktuell Infizierten laut Landratsamt bei 1.116 Personen. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis 2.317 Personen mit dem Virus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Intensität des Infektionsgeschehens bemisst, ist am Montag leicht gesunken und liegt bei 291,31 Fällen. Die Zahl der Genesenen wird mit 1.174 angegeben.

09.12.2020: 272 Corona-Fälle bei Tönnies in Weißenfels - Schlachthof-Mitarbeiter werden isoliert

Jeder zehnte Schlachthof-Beschäftigte in Weißenfels hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Stadt und Kreis drängen nun darauf, dass Betroffene in separate Quartiere umziehen.

Dort gibt es bis zu zwei Kontrollen täglich. Tönnies hat zudem ein eigenes Überwachungsteam gegründet.

09.12.2020: Aktuelle Corona-Zahlen

Am Mittwoch sind im Burgenlandkreis 98 Neuinfektionen hinzugekommen, so die Kreisverwaltung. Damit knackt der Landkreis die 300er Marke des Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner (300, 82). Damit verzeichnet der Landkreis im Süden Sachsen-Anhalts landesweit weiterhin die höchste Inzidenz. „Die allgemeine Lage ist beängstigend“, sagte Landrat Götz Ulrich (CDU) am Mittwoch.

Am Dienstag betrug sie laut Sozialministerium landesweit 133,23. Besonders in den Verbandsgemeinden An der Finne sowie Droyßiger-Zeitzer-Forst war das Infektionsgeschehen im Burgenlandkreis mit Inzidenzen von je rund 581 dramatisch.

Auch die Lage im Schlachtbetrieb Tönnies in Weißenfels bleibt problematisch. Derzeit seien 272 Mitarbeiter des Betriebs infiziert, berichtete Ulrich. Die Infektionsketten seien vor allem auf private Kontakte und solche in den Unterkünften zurückzuführen, nicht auf das Werk selbst. Vor einer Woche waren 172 Tönnies-Beschäftige mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.

Aktuell sind 1.048 Menschen im Landkreis mit dem Virus infiziert. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis 2.230 Personen mit dem Virus infiziert. Genesen sind 1.155 Menschen. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind 27 Menschen gestorben.

08.12.2020: Nur wenige Ausnahmen - Besuche in Klinikum verboten, in Altenheimen stark eingeschränkt

Zu Beginn der Corona-Pandemie herrschte ein komplettes Besuchsverbot in den Altenheimen in Deutschland. Das soll es zwar möglichst nicht noch einmal geben, doch kündigte Burgenlandkreis-Landrat Götz Ulrich (CDU) in der Kreistagssitzung am Montag weitere Maßnahmen für die Einrichtungen an, die ab diesem Mittwoch gelten.

08.12.2020: Aktuelle Corona-Zahlen

Im Burgenlandkreis sind im Laufe des Montags 104 neue Corona-Infektionen erfasst worden. Damit liegt die Zahl der aktuell Infizierten laut Landratsamt bei 1.067. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis 2.132 Personen mit dem Virus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Intensität des Infektionsgeschehens bemisst, ist am Montag leicht gesunken und liegt bei 286,28 Fällen. Die Zahl der Genesenen wird mit 1.038 angegeben.

07.12.2020: Aktuelle Corona-Zahlen

Im Burgenlandkreis sind über das Wochenende 160 Neuinfektionen hinzugekommen. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, verteilen sich die Infektionen wie folgt: am Freitag gab es 90, am Samstag 24 und am Sonntag 46 Neuinfektionen. Damit sind aktuell 1012 Menschen mit dem Virus infiziert. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis 2.028 Personen mit dem Virus infiziert. Genesen sind 989 Menschen.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert steigt auf 289, 63 an und hat damit einen kritischen Höchstwert erreicht. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind 27 Menschen gestorben.

07.12.2020: Zeitz eröffnet Corona-Station

Das SRH-Waldklinikum Gera stößt mit seinem Zentrum für Corona-Patienten allmählich an seine Grenzen.

Nun wurde im Zeitzer Klinikum eine Station für die Behandlung eröffnet. Diese war schon im März, damals noch innerhalb der Klinikum Burgenlandkreis GmbH, vorbereitet worden. Was das für die Zeitzer, Behandlungen und Personal bedeutet.

04.12.2020: Aktuelle Corona-Zahlen - Ein weiterer Todesfall

Am Freitag ist ein erneuter Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, handelt es sich dabei um einen 66-jährigen Mann. Inwieweit dieser an Vorerkrankungen litt, ist nicht bekannt.

Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf 27 Personen.

Aktuell sind 884 Menschen mit dem Virus infiziert. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis 1.868 Personen mit dem Virus infiziert. Genesen sind 957 Menschen.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert steigt auf 266, 15 an und hat damit einen kritischen Höchstwert erreicht.

03.12.2020: Corona-Hotspot Schlachthof - Wie es im Tönnies-Werk in Weißenfels jetzt weitergehen soll

Im Tönnies-Werk in Weißenfels sind 200 Mitarbeiter mit Corona infiziert. Um die Quarantäne zu gewährleisten sind jetzt neue Hygiene-Maßnahmen geplant. Wie es zu dem Ausbruch gekommen sein könnte und was sich jetzt ändern soll.

03.12.2020: Landkreis rudert zurück - Warum Weißenfels die Maskenpflicht wieder lockert

Die Verwaltung des Burgenlandkreises hat die seit Mittwoch geltende Maskenpflicht für ganz Weißenfels gemildert. Seit diesem Donnerstag gilt die Regelung nur noch für die Kernstadt und nicht mehr für die Ortsteile Borau, Großkorbetha, Langendorf, Leißling, Markwerben, Schkortleben, Storkau, Uichteritz und Wengelsdorf.

Sie gelte ebenfalls nicht in der freien Natur, also beispielsweise auf Feldwegen und im Wald. Auch müsse beim Essen, sowie beim Auto- und Motorradfahren keine Maske getragen werden, präzisiert die Kreisverwaltung. Ziel der Milderung sei, „die Zielgenauigkeit dieser Maßnahmen zu verbessern und die Einschränkungen für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten“, heißt es weiter.

03.12.2020: Aktuelle Corona-Zahlen

Im Burgenlandkreis gibt es Stand Donnerstagnachmittag 104 Neuinfektionen. Damit sind aktuell sind 862 Menschen mit dem Virus infiziert. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis 1.796 Personen mit dem Virus infiziert. Genesen sind 908 Menschen.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert steigt auf 268, 95 an und hat damit einen kritischen Höchstwert erreicht. Die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt bei 26.

02.12.2020: Aktuelle Corona-Zahlen - kritischer Höchstwert bei Siebentageinzidenz

Der Burgenlandkreis hat am Montag 72 neue Infektionen gemeldet. Aktuell sind 799 Menschen mit dem Virus infiziert. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis 1.692 Personen mit dem Virus infiziert. Genesen sind 867 Menschen.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert steigt auf 249, 38 an und hat damit einen kritischen Höchstwert erreicht. Die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt bei 26.

02.12.2020: Nach Massentests - Rund 170 Infizierte bei Tönnies

Beim Schlachtbetrieb Tönnies in Weißenfels sind derzeit 172 Mitarbeiter mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Zuvor habe es einen großangelegten Reihentest bei den Beschäftigten des Unternehmens gegeben, erklärte Ariane Körner vom Burgenlandkreis am Mittwoch. Der Landkreis habe daher Gespräche mit der Firma aufgenommen. Das Unternehmen wolle die Betroffenen nun in einer gesonderten Quarantäneeinrichtung unterbringen. Zudem soll es Ende der Woche erneute Tests geben.

Weißenfels zweitgrößter Tönnies-Standort in Deutschland

Der Landkreis hoffe, dass so das Infektionsgeschehen eingedämmt werden könne. Das Werk soll jedoch weiter geöffnet bleiben. Am Tönnies-Standort in Weißenfels arbeiten nach Unternehmensangaben rund 2.200 Mitarbeiter. Der Fleischkonzern hat in Weißenfels seinen zweitgrößten Standort im Bundesgebiet.

Auch in Nordrhein-Westfalen arbeiten Menschen für das Unternehmen. Tönnies hatte sein Werk in Ostwestfalen in Nordrhein-Westfalen im Sommer wegen der Corona-Pandemie und einer Vielzahl von Infektionen bei den Arbeitern vorübergehend schließen müssen.

Ernste Lage: Inzidenzwert im Burgenlandkreis hat sich verdoppelt

Nicht nur bei Tönnies ist die Lage angespannt: Im gesamten Burgenlandkreis habe es in den vergangenen sieben Tagen knapp 250 Infizierte pro 100.000 Einwohner gegeben, sagte Landrat Götz Ulrich. Vor einer Woche wurde noch eine Inzidenz von rund 130 gemeldet.

Somit hätten sich die Zahlen fast verdoppelt. Es handle sich um eine „sehr ernste Lage“. Besonders in Weißenfels spitze sich die Situation weiter zu. Daher müsse vorerst im Stadtgebiet im Freien eine Maske getragen werden.

01.11.2020: Aktuelle Corona-Zahlen

Der Burgenlandkreis hat am Dienstag 110 neue Infektionen gemeldet. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 233,16. Aktuell sind 740 Menschen mit dem Virus infiziert. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis 1.620 Personen mit dem Virus infiziert. Genesen sind 854 Menschen.

30.11.2020: Aktuelle Corona-Zahlen

Der Burgenlandkreis hat am Montag 118 neue Infektionen gemeldet. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 191,23. Aktuell sind 660 Menschen mit dem Virus infiziert. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis 1.510 Personen mit dem Virus infiziert. Genesen sind 824 Menschen.

30.11.2020: Welche Maßnahmen ab Mittwoch im Hotspot Burgenlandkreis gelten

Es ist ein unrühmlicher Spitzenplatz, den der Burgenlandkreis derzeit einnimmt: Einen Inzidenzwert von 221 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen meldete die Region am Montag. Damit gilt sie als der Corona-Hotspot Sachsen-Anhalts.

Angesichts der weiter steigenden Infektionszahlen hat der Landkreis nun neue Maßnahmen angekündigt: Ab Mittwoch gehen alle Schulklassen ab der Stufe Sieben in den Wechsel zwischen Heim- und Präsenzunterricht mit geteilten Klassen über, Schulsport ist untersagt, Freizeitsport nur noch alleine erlaubt. „Es ist jetzt Disziplin erforderlich“, mahnte Landrat Götz Ulrich (CDU).

27.11.2020: Aktuelle Corona-Zahlen - 78-jährige Frau gestorben

Der Burgenlandkreis hat am Freitag ein weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona zu beklagen. Dabei handele es sich eine 78-jährige Frau, teilte die Kreisverwaltung mit.

Damit erhöhte sich die Zahl der Corona-Toten auf 26. Weiterhin sind am Freitag 77 neue Infektionen registriert worden. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 169, 68. Aktuell sind 586 Menschen mit dem Virus infiziert. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis 1.392 Personen mit dem Virus infiziert. Genesen sind 780 Menschen.

26.11.2020: Aktuelle Corona-Zahlen - Vier Tote im Landkreis

Der Burgenlandkreis hat am Donnerstag gleich vier Todesfälle im Zusammenhang mit Corona zu beklagen. Dabei handele es sich um drei Männer im Alter von 78, 80 und 81 Jahren sowie eine 78-jährige Frau, teilte die Kreisverwaltung mit.

Damit erhöhte sich die Zahl der Corona-Toten auf 25. Weiterhin sind am Donnerstag 69 neue Infektionen registriert worden. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 150, 41. Aktuell sind 524 Menschen mit dem Virus infiziert. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis 1.315 Personen mit dem Virus infiziert. Genesen sind 766 Menschen.

25.11.2020: Aktuelle Corona-Zahlen -Erneut zwei Todesfälle

Der Burgenlandkreis hat am Mittwoch erneut zwei Todesfälle im Zusammenhang mit Corona zu beklagen. Wie die Kreisverwaltung am Nachmittag mitteilte, starben zwei Männer im Alter von 79 und 86 Jahren. Näheres zu den Umständen ist von der Verwaltung nicht genannt worden.

Damit erhöhte sich die Zahl der Corona-Toten auf 21. Weiterhin sind am Mittwoch 43 neue Infektionen registriert worden. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 131, 40. Aktuell sind 503 Menschen mit dem Virus infiziert. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis 1.246 Personen mit dem Virus infiziert. Genesen sind 722 Menschen.

24.11.2020: Aktuelle Corona-Zahlen

Der Burgenlandkreis hat am Dienstag einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Corona zu beklagen. Wie die Kreisverwaltung am Nachmittag mitteilte, starb eine 81-jährige Frau. Näheres zu den Umständen ist nicht bekannt.

Damit erhöhte sich die Zahl der Corona-Toten auf 19. Weiterhin sind am Dienstag 35 neue Infektionen registriert worden. Damit steigt der Sieben-Tage-Inzidenz bis Sonntagnacht 135,75. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis 1.203 Personen mit dem Virus infiziert.

Aktuell sind 487 Menschen mit dem Virus infiziert. Genesen sind 697 Menschen.

23.11.2020: Aktuelle Corona-Zahlen - weiterer Todesfall

Der Burgenlandkreis hat am Montag einen weiteren Todesfall zu beklagen. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, handele es sich dabei um einen 84-jährigen Mann.

Damit erhöhte sich die Zahl der Corona-Toten auf 18. Im Landkreis sind von Freitagmitternacht bis Sonntagmitternacht 80 neue Infektionen registriert worden. So waren es am Freitag 45, am Samstag 16 und am Sonntag 19 Neuinfektionen. Damit betrug die Sieben-Tage-Inzidenz bis Sonntagnacht 123,01. Aktuell sind 466 Menschen mit dem Virus infiziert. Genesen sind 684 Menschen. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis 1.168 Personen mit dem Virus infiziert.

20.11.2020: Selbstisolation gegen Zeitverzug

Sobald ein positives Corona-Testergebnis vorliegt, müssen sich Infizierte ab Montag auch ohne Benachrichtigung vom Gesundheitsamt in Quarantäne begeben.

20.11.2020: Aktuelle Corona-Zahlen

Am Freitag sind im Burgenlandkreis 45 Neuinfektionen hinzugekommen, so die Kreisverwaltung am Nachmittag. Damit sind aktuell 418 Menschen mit dem Virus infiziert. Genesen sind 652 Menschen. Seit dem Ausbruch der Pandemie im Frühjahr sind laut Naumburger Landratsamt insgesamt 1.088 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert worden.

Damit liegt der 7-Tage-Inzidenzwert je 100.000 Einwohner bei einem Wert von 125,81. Der Burgenlandkreis bleibt ein Corona-Schwerpunkt im Land und gilt demzufolge weiter als Corona-Risikogebiet.

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind im Landkreis 17 Todesfällen zu verzeichnen.

20.11.2020: Bürger-Infotelefon verzeichnet mehr Anrufe

Mit dem Anstieg der Zahl der Corona-Infektionen im Burgenlandkreis hat auch die Nachfrage am Bürgertelefon zugenommen. Die meisten Anrufe und E-Mails - 23 Prozent - bezogen sich auf die Quarantäne, informierte Amtsärztin Ina Schmidt. Mit 18 Prozent folgen allgemeine Anfragen sowie mit 17 Prozent Fragen zu Tests und Testergebnissen. Das Bürgertelefon der Kreisverwaltung ist seit einigen Wochen auch sonnabends und sonntags erreichbar.

19.11.2020: Aktuelle Corona-Zahlen

Am Donnerstag sind im Burgenlandkreis 35 Neuinfektionen hinzugekommen und eine Person verstorben, so die Kreisverwaltung am Nachmittag. Damit sind aktuell 406 Menschen mit dem Virus infiziert. Genesen sind 623 Menschen. Seit dem Ausbruch der Pandemie im Frühjahr sind laut Naumburger Landratsamt insgesamt 1.046 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert worden.

Damit liegt der 7-Tage-Inzidenzwert je 100.000 Einwohner bei einem Wert von 119,10. Der Burgenlandkreis bleibt ein Corona-Schwerpunkt im Land und gilt demzufolge weiter als Corona-Risikogebiet.

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind im Landkreis 17 Todesfällen zu verzeichnen.

19.11.2020: Weißenfels bleibt Schwerpunkt

Einmal in der Woche schlüsselt das Gesundheitsamt auf, wie sich die Infizierten im Burgenlandkreis verteilen. In Weißenfels sind es gegenwärtig 129 Personen. Das sind 38 Prozent aller Infizierten, die das Gesundheitsamt derzeit räumlich zuordnen kann. Denn noch sind nicht alle Fälle ermittelt.

Die Tendenz zeigte in Weißenfels aber zuletzt klar nach oben. Allein in den vergangenen sieben Tagen wurden hier 84 Neuinfektionen gezählt. Warum steigen die Zahlen gerade hier sichtbar an? „Wir können die Gründe nicht benennen“, offenbarte Landrat Götz Ulrich (CDU) am Mittwoch während einer Pressekonferenz.

18.11.2020: Aktuelle Corona-Zahlen

Am Mittwoch sind im Burgenlandkreis 49 Neuinfektionen hinzugekommen und eine Person verstorben, so die Kreisverwaltung am Nachmittag. Damit sind aktuell 398 Menschen mit dem Virus infiziert. Genesen sind 597 Menschen. Seit dem Ausbruch der Pandemie im Frühjahr sind laut Naumburger Landratsamt insgesamt 1.011 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert worden.

Damit liegt der 7-Tage-Inzidenzwert je 100.000 Einwohner bei einem Wert von 125,81. Der Burgenlandkreis bleibt ein Corona-Schwerpunkt im Land und gilt demzufolge weiter als Corona-Risikogebiet.

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind im Landkreis 16 Todesfällen zu verzeichnen.

17.11.2020: Aktuelle Corona-Zahlen

Am Dienstag sind im Burgenlandkreis 14 Neuinfektionen hinzugekommen, so die Kreisverwaltung am Mittag. Damit sind aktuell 389 Menschen mit dem Virus infiziert. Genesen sind 558 Menschen. Seit dem Ausbruch der Pandemie im Frühjahr sind laut Naumburger Landratsamt insgesamt 962 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert worden.

Damit liegt der 7-Tage-Inzidenzwert je 100.000 Einwohner bie einem Wert von 118,54. Der Burgenlandkreis bleibt ein Corona-Schwerpunkt im Land und gilt demzufolge weiter als Corona-Risikogebiet.

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind im Landkreis 15 Todesfällen zu verzeichnen.

17.11.2020: 25.000 Schnelltests für den Burgenlandkreis

Die Kreisverwaltung hat eine erste Lieferung von 25.000 Antigen-Schnelltests erhalten. Darüber informierte Landrat Götz Ulrich (CDU) am Montag am Rande des Strukturwandel-Ausschusses. Da es in den vergangenen Tagen „einige Corona-Infektionen an Schulen“ gab, seien dort auch schon Schnelltests angewandt worden.

16.11.2020: Aktuelle Corona-Zahlen

Über das Wochenende gab es im Burgenlandkreis 44 Neuinfektionen hinzugekommen, so die Kreisverwaltung am Montagnachmittag. Damit sind aktuell 387 Menschen mit dem Virus infiziert. Genesen sind 546 Menschen. Seit dem Ausbruch der Pandemie im Frühjahr sind laut Naumburger Landratsamt insgesamt 948 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert worden.

Damit liegt der 7-Tage-Inzidenzwert je 100.000 Einwohner bei einem Wert von 115, 18 an. Der Burgenlandkreis bleibt ein Corona-Schwerpunkt im Land und gilt demzufolge weiter als Corona-Risikogebiet.

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind im Landkreis 15 Todesfällen zu verzeichnen.

13.11.2020: Aktuelle Corona-Zahlen

Am Freitag sind im Burgenlandkreis 41 Neuinfektionen hinzugekommen, so die Kreisverwaltung am Nachmittag. Damit sind aktuell 389 Menschen mit dem Virus infiziert. Genesen sind 500 Menschen. Seit dem Ausbruch der Pandemie im Frühjahr sind laut Naumburger Landratsamt insgesamt 904 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert worden.

Damit stieg der 7-Tage-Inzidenzwert je 100.000 Einwohner auf 117, 89 an. Der Burgenlandkreis bleibt ein Corona-Schwerpunkt im Land und gilt demzufolge weiter als Corona-Risikogebiet.

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind im Landkreis 15 Todesfällen zu verzeichnen.

13.11.2020: Frust über ungleiche Maßnahmen - Werden Hebammen aus der Schwimmhalle ausgegrenzt?

Eine Zeitzer Hebamme fühlt sich und die von ihr betreuten Schwangeren ungerecht behandelt. Im Gegensatz Schul- oder Rehaschwimmen darf sie mit ihren Patentanten nicht in die Halle.

Wird hier mit zweierlei Maß gemessen? Wie die Stadt nun reagiert.

12.11.2020: Trauriger Rekord in Weißenfels - Wie sich die Infektionen im Burgenlandkreis verteilen

Der Burgendlandkreis gehört in Sachsen-Anhalt zu einem dunkelroten Risikogebiet. Weißenfels bleibt mit einem hohen Infektionsgeschehen dabei weiterhin ein Brennpunkt. Der Landrat will das Infektionsgeschehen jetzt genauer analysieren.

Kommen nun Massentests?

12.11.2020: Aktuelle Corona-Zahlen - Ein weiterer Todesfall

Am Donnerstag sind im Burgenlandkreis 29 Neuinfektionen hinzugekommen, so die Kreisverwaltung am Nachmittag. Außerdem ist ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Corona zu verzeichnen, womit die Gesamtzahl auf 15 ansteigt. Ob es sich bei der Person um einen Mann oder eine Frau und ob sie an Vorerkrankungen litt, gab die Kreisverwaltung nicht bekannt.

Damit stieg der der 7-Tage-Inzidenzwert je 100.000 Einwohner auf 118, 63 an. Der Burgenlandkreis bleibt ein Corona-Schwerpunkt im Land und gilt demzufolge weiter als Corona-Risikogebiet.

Aktuell sind 374 Menschen mit dem Virus infiziert. Genesen sind 474 Menschen. Seit dem Ausbruch der Pandemie im Frühjahr sind laut Naumburger Landratsamt insgesamt 863 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert worden.

12.11.2020: Gastronomen müssen durch erneuten Lockdown umdenken

„Wir fühlen uns als Sündenböcke" - Gastwirt aus Tröglitz ist besorgt um die Zukunft

Es ist still geworden im Hotel Elsterblick am Ortsrand von Tröglitz. „Dabei hatten wir ein volles Bestellbuch, Hochzeiten, Trauer- und Familienfeiern im November, Brunch im Advent und Weihnachtsfeiern im Dezember. Zu den Weihnachtsfeiertagen waren wir schon ausgebucht“, sagt Philipp Fundheller. Gemeinsam mit Katrin Korthals betreibt er Hotel und Gaststätte in grüner Lage am Rande von Tröglitz. Monteure aus dem Chemie- und Industriepark in Alttröglitz und von Südzucker in Zeitz dürfen auch in der Zeit des zweiten Lockdowns noch hier übernachten.

Gastronomen in Weißenfels setzen auf leckeres zum Mitnehmen

Das Mittagsgeschäft hat im Restaurant „Schnitzelschmiede“ in der Zeitzer Straße in Weißenfels begonnen. Tische und Stühle stehen verwaist, das Licht im Gastraum ist ausgeschaltet - und trotzdem haben die Mitarbeiter ordentlich zu tun. Mehrere Styroporboxen stehen bereit und immer wieder kommen Menschen vorbei, bezahlen und nehmen die Boxen mit.

11.11.2020: Weitere Pflegeheim-Bewohner mit Corona infiziert

Im Awo-Pflegeheim in Hohenmölsen haben sich weitere Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Awo-Kreisgeschäftsführer Torsten Fulczynski erklärte der MZ, dass Stand Dienstag insgesamt elf Bewohner und ein halbes Dutzend Mitarbeiter positiv getestet wurden. Sie alle sind einem Wohnbereich in der Einrichtung zuzuordnen, in dem etwa 30 der insgesamt 80 Heimbewohner leben.

Weiter Bewohner des Pflegeheims mit Corona infiziert

In genau diesem Wohnbereich hatte sich eine Seniorin aufgehalten, die sich allem Anschein nach bei einem Aufenthalt im Weißenfelser Krankenhaus bei einer Mitpatientin angesteckt hatte. Die Infektion der beiden Frauen war zunächst unbemerkt geblieben - so konnte die Hohenmölsenerin das Virus unbewusst in das Pflegeheim bringen.

Dort hat sie wahrscheinlich einen Bewohner angesteckt, beide liegen nach wie vor im Krankenhaus. Wie es ihnen geht, ist nicht bekannt. Doch wie die Zahlen nun belegen, ist es bei dieser einen Ansteckung nicht geblieben. Sämtliche Bewohner und Mitarbeiter wurden vergangene Woche getestet. Die allermeisten Infizierten seien symptomfrei, erklärt Fulczynski. Die erkrankten Mitarbeiter sind zu Hause, alle Bewohner, ob infiziert oder nicht, dürfen ihre Zimmer nicht verlassen. Besuche dürfen nicht empfangen werden.

11.11.2020: Aktuelle Corona-Zahlen - 7-Tage-Inzidenzwert steigt drastisch

Am Mittwoch sind im Burgenlandkreis 48 Neuinfektionen hinzugekommen, so die Kreisverwaltung am Nachmittag. Damit steigt der 7-Tage-Inzidenzwert je 100.000 Einwohner auf 120, 31 an. Damit bleibt der Burgenlandkreis ein Corona-Schwerpunkt im Land und gilt demzufolge weiter als Corona-Risikogebiet.

Aktuell sind 365 Menschen mit dem Virus infiziert. Genesen sind 455 Menschen. Seit dem Ausbruch der Pandemie im Frühjahr sind laut Naumburger Landratsamt insgesamt 834 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert worden.

Die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus liegt im Landkreis bei 14.

11.11.2020: Weißenfels bleibt Corona-Brennpunkt

Weißenfels führt weiter die Liste mit den meisten Corona-Infektionen im Burgenlandkreis an. Zählte die Saalestadt mit ihren Ortsteilen vergangenen Mittwoch noch 63 Infizierte, ist diese Zahl innerhalb einer Woche um über ein Drittel gestiegen, sodass es hier derzeit 97 Infizierte gibt. Darüber informierte Amtsärztin Dr. Ina Schmidt am Mittwoch in der wöchentlichen Corona-Pressekonferenz.

Landrat Götz Ulrich (CDU) begründete die hohen Infektionszahlen in Weißenfels damit, dass es auch die größte Stadt im Burgenlandkreis ist. Warum es hier aber mehr als doppelt so viele aktuell Infizierte wie in der zweitgrößten Stadt Naumburg mit einer nur geringfügig niedrigeren Einwohnerzahl gibt, lässt sich damit sicher nicht erklären. Die Domstadt zählt derzeit 42 Corona-Infizierte und steht damit auf Platz zwei im Landkreis, gefolgt von Hohenmölsen und Zeitz mit 35 beziehungsweise 32 Infizierten.

11.11.2020: Kein Karneval in Zeitz und Weißenfels

Hat sich Matthias Pfützner, Chef des Zeitzer Carneval Vereins, zum Beginn der Faschingszeit heimlich den Zeitzer Rathausschlüssel geholt? Nein. Das FotoAnzeige: Entdecke die Vielfalt von Amazon [powered by kontextR] stammt aus dem Jahr 2019.

An diesem 11.11. gibt es 11 Uhr 11 aufgrund der Coronapandemie keine Schlüsselübergabe. Die Karnevalisten und Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) hoffen, dass die Tradition der Schlüsselübergabe im kommenden Jahr fortgesetzt werden kann.

Der 11. November, der 11.11., ist traditionell ein wichtiger Tag im Kalender der Narren im Burgenlandkreis. Markiert er doch den Beginn der Karnevalssession. In Weißenfels haben die Faschingsfreunde in der Vergangenheit an diesem Datum für gewöhnlich den Schlüssel zum Rathaus in Empfang genommen.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist diese Tradition in diesem Jahr aber genauso abgesagt worden wie der beliebte Fassbieranstich. „Wir fügen uns. Wir wollen ja auch, dass die Leute gesund bleiben“, erklärt der Präsident des 1. Weißenfelser Karnevalclubs, Peter Halt die im Vorfeld mit Oberbürgermeister Robby Risch (parteilos) abgestimmte Entscheidung.

10.11.2020: Wegen aktueller Corona-Eindämmungsverordnung Weißenfels sagt Weihnachtsmarkt ab

In Weißenfels wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben. Die Fraktionsvorsitzenden des Stadtrates, das Kulturamt und Oberbürgermeister Robby Risch (parteilos) haben am Dienstag entschieden, das über die Stadtgrenzen hinaus beliebte Spektakel abzusagen, teilte das Rathaus am frühen Abend mit.

Der Weihnachtsmarkt sollte vom 27. November bis 20. Dezember auf dem Marktplatz über die Bühne gehen. Grund der Absage sei die aktuelle Corona-Eindämmungsverordnung des Landes, nach der Weihnachtsmärkte bis zum 30. November nicht stattfinden dürften. Viele Städte im südlichen Sachsen-Anhalt haben ihre Weihnachtsmärkte bereits abgesagt.

10.11.2020: Aktuelle Corona-Zahlen - Sieben-Tage-Inzidenz erneut gestiegen

Am Dienstag sind im Burgenlandkreis 36 Neuinfektionen hinzugekommen, so die Kreisverwaltung am Nachmittag. Damit steigt der 7-Tage-Inzidenzwert je 100.000 Einwohner auf 107,44 an. Damit bleibt der Burgenlandkreis ein Corona-Schwerpunkt im Land und gilt demzufolge weiter als Corona-Risikogebiet.

Aktuell sind 327 Menschen mit dem Virus infiziert. Genesen sind 445 Menschen. Seit dem Ausbruch der Pandemie im Frühjahr sind laut Naumburger Landratsamt insgesamt 786 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert worden.

Die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus liegt im Landkreis bei 14.

10.11.2020: Bundeswehr hilft bei Corona-Aufgaben im Landkreis

Im Gesundheitsamt sind seit Montag zwei Dutzend Soldaten aus Burg bei Magdeburg im Einsatz. Sie gehören zu einem Hafenumschlagsverband der Logistikkompanie.

24 Soldaten unterstützen den Kreis bei der Kontaktverfolgung. landkreis Foto:

Im Kreis-Gesundheitsamt in Naumburg werden sie nach dreitägiger Einarbeitung nun im Schichtsystem die Kontakte von Corona-Infizierten nachverfolgen. Der Kreis hat die Kontaktnachverfolgung laut eigenen Angaben inzwischen digitalisiert, um die stark gestiegenen Fallzahlen besser stemmen zu können.

10.11.2020: Anrufe gegen die Einsamkeit

Der Malteser-Hilfsdienst will Menschen, die wegen des neuen Corona-Lockdowns von Einsamkeit und Isolation bedroht sind, beistehen - auch im Burgenlandkreis. Interessierte können sich über den kostenfreien „Malteserruf“ zu vereinbarten Zeiten anrufen lassen oder über die „Malteser Mail“ per E-Mail mit Helfern in Austausch treten, teilten die Malteser mit.

Infos/Anmeldung: Tel. 0391/50676910, E-Mail:

Miteinander-Fuereinander-Sachsen-Anhalt@malteser.org

09.11.2020: Aktuelle Corona-Zahlen - Zwei Erkrankte gestorben

Im Burgenlandkreis hat die Corona-Pandemie zwei weitere Todesopfer gefordert: Im Laufe des vergangenen Wochenendes seien im Zusammenhang mit dem Virus eine 86-jährige Frau und ein 81-jähriger Mann verstorben, teilte das Landratsamt in Naumburg am Montag mit. Damit ist die Zahl der Todesopfer im Laufe der Pandemie im Burgenlandkreis auf inzwischen 14 gestiegen. Angaben zu Herkunft und genauen Todesumständen machte die Behörde nicht.

Der Burgenlandkreis bleibt laut den Zahlen des Landratsamtes ein Corona-Schwerpunkt im Land: So seien im Laufe des Wochenendes 57 Neuinfektionen erfasst worden. 302 Menschen seien aktuell mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage je 100.000 Einwohner – eine wichtige Maßzahl zur Einschätzung für die Risikolage in einem Gebiet - liege demnach bei 106,88. Der Burgenlandkreis gilt demzufolge weiter als Corona-Risikogebiet.

Seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr sind laut Naumburger Landratsamt damit bis Montag insgesamt 750 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert worden. 434 Personen gelten inzwischen als genesen.

Mit Sorge waren in den vergangenen Wochen mehrere Infektionsfälle in verschiedenen Alters- und Pflegeeinrichtungen aufgenommen worden: Der Kreisverwaltung zufolge hat es inzwischen in bereits vier Pflegeheimen Infektionen gegeben.

09.11.2020: Lockerungen trotz Rekordwert Wieder ohne Maske auf dem Schulhof

Mädchen und Jungen, die sich auf den Außengeländen von Schulen und Horten im Burgenlandkreis aufhalten, müssen von Montag an dabei keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen. Das hat die Kreisverwaltung am Freitag mitgeteilt. Damit werden Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelockert, die vor zwei Wochen in Kraft traten.

Mit dem Ende der Herbstferien hatte die Kreisverwaltung verfügt, dass nicht nur in den Schulgebäuden, sondern auch auf den Außenanlagen Mund und Nase zu bedecken sind. Hintergrund waren die Herbstferien und mit ihnen verbundene Reisen.

06.11.2020: Aktuelle Corona-Zahlen

Die Anzahl der aktuell an Corona Erkrankten im Burgenlandkreis ist am Freitag auf 293 angestiegen. Wie das Landratsamt mitteilte, stieg die Anzahl der seit Beginn der Pandemie Infizierten um 42 auf 693. 388 Personen gelten inzwischen als genesen.

06.11.2020: Klinik hat Mitarbeiter getestet

Angesichts zuletzt gestiegener Corona-Infektionszahlen im Landkreis hat auch das Weißenfelser Asklepios-Krankenhaus in den vergangenen zwei Wochen alle rund 800 Mitarbeiter auf eine Infektion mit dem Virus testen lassen. Das teilte das Unternehmen bereits am Mittwoch mit. Zu den Testergebnissen der Mitarbeiter machte Asklepios unter Verweis aus Datenschutzgründen keine detaillierten Angaben. „Es arbeitet derzeit kein positiv-getesteter Mitarbeiter in unserer Klinik“, teilte Klinik-Sprecher Stefan Böttinger aber mit. In der Klinik müssen alle Patienten, Besucher und Mitarbeiter ständig einen Mund-Nasen-Schutz tragen. (mz/kem)

05.11.2020: Aktuelle Corona-Zahlen

Am Donnerstag verzeichnete der Burgenlandkreis einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit Corona. Demnach handelt es sich dabei um eine 84-jährige Frau. Die Anzahl der aktuell an Corona Erkrankten im Burgenlandkreis ist auf 273 angestiegen. Wie das Landratsamt mitteilte, stieg die Anzahl der seit Beginn der Pandemie Infizierten auf 651. 366 Personen gelten als genesen.

05.11.2020: Soldaten unterstützen Landratsamt gegen Corona

Eigentlich hatte der Burgenlandkreis erst Anfang Dezember auf die Unterstützung der Bundeswehr gehofft. Zehn Soldaten hätten dem Gesundheitsamt dann helfen sollen, die Kontakte von Corona-Infizierten im Kreis zu ermitteln und so die Ausbreitung der Pandemie zu verlangsamen.

Nun sollen schon ab kommenden Montag zwei Dutzend Soldaten das überlastete Gesundheitsamt entlasten. Das kündigte Landrat Götz Ulrich (CDU) an.

04.11.2020: Aktuelle Corona-Zahlen

Die Anzahl der aktuell an Corona Erkrankten im Burgenlandkreis ist am Mittwoch auf 255 angestiegen. Wie das Landratsamt mitteilte, stieg die Anzahl der seit Beginn der Pandemie Infizierten auf 619. 353 Personen gelten als genesen.

03.11.2020: Aktuelle Corona-Zahlen

Die Anzahl der aktuell an Corona Erkrankten im Burgenlandkreis ist am Dienstag auf 239 angestiegen. Wie das Landratsamt mitteilte, stieg die Anzahl der seit Beginn der Pandemie Infizierten auf 594. 344 Personen gelten als genesen.

02.11.2020: Aktuelle Corona-Zahlen

Die Anzahl der aktuell an Corona Erkrankten im Burgenlandkreis ist am Montag auf 220 angestiegen. Wie das Landratsamt mitteilte, stieg die Anzahl der seit Beginn der Pandemie Infizierten auf 559. 328 Personen gelten als genesen.

02.11.2020: Weitere Infizierte in Seniorenheim

Im Weißenfelser Avendi-Seniorenzentrum am Töpferdamm haben sich weitere Bewohner mit dem Corona-Virus infiziert. Laut der Kreisverwaltung seien - Stand Freitagvormittag – etwa 13 Bewohner und acht Bedienstete des Seniorenheimes bisher positiv getestet worden. Der Direktor des Seniorenzentrums, Thomas Gilow, bestätigte am Freitag diese Zahlen auf MZ-Nachfrage zwar nicht.

01.11.2020: Corona-Zahlen für das Wochenende - zwei weitere Todesfälle

Bis zum Sonntagabend sind zwei weitere Menschen im Burgenlandkreis infolge einer Corona-Infektion an Covid-19 gestorben.

Laut der Kreisverwaltung handelt es sich um einen 69-jährigen Mann, der am Freitag verstarb, und um eine 92-jährige Frau, die der Krankheit am Sonnabend erlag. Die Zahl der Gestorbenen stieg d auf elf. Am Sonnabend gab es 35 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag laut Kreis bei 85,62.

Mit Unterstützung der Kreisverwaltung und insbesondere der Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Ina Schmidt, sowie der Kliniken im Burgenlandkreis beantwortet die MZ die wichtigsten Fragen. (mz)