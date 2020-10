Baustart für neues Gerätehaus: Welche Arbeiten in Granschütz zuerst erledigt werden

Hohenmölsen -

Gut einen Monat nach dem offiziellen Spatenstich haben die Arbeiten für das neue Feuerwehrgerätehaus in Granschütz begonnen. Zuvor mussten noch ein paar Formalitäten geklärt werden, wie Hohenmölsens Bürgermeister Andy Haugk (parteilos) jüngst dem Stadtrat mitteilte.

Nun haben die Erdarbeiten begonnen - so wird zunächst das Areal an der Weißenfelser Straße erschlossen und eben gemacht. Es müssen auch Kanäle für Abwasser, Strom und Wasser in der Erde verlegt und das Fundament errichtet werden. Mit dem Rohbau soll zum Jahreswechsel begonnen werden.

Zu Beginn des Jahres 2022 soll die neue Wache der Granschützer Ortsfeuerwehr stehen. Zwei Millionen Euro kostet das Bauvorhaben, unterstützt wird dieses mit Fördermitteln vom Land Sachsen-Anhalt in Höhe von 615.000 Euro. (mz/tos)